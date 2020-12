El duro pasado de Toñita: la ex académica reveló el acoso que sufrió

Toñita ha aconsejado a su hija para que no sufra el asedio que ella vivió de niña (Foto: Cuartoscuro)

La cantante Toñita se sinceró y reveló aspectos lamentables de su vida privada, pues recordó cómo siendo una niña fue víctima de acosadores mayores de edad, por lo que dichos episodios en su vida han quedado en su memoria hasta hoy, cuando admitió que las agresiones le hicieron modificar incluso su manera de vestir. Tras su paso por La Academia, reality show de talentos musicales que la lanzó a la fama en la primera década de los 2000, la intérprete reveló que fue acosada sexualmente a partir de los 10 años de edad debido a que su físico se desarrolló con rapidez.

Ahora que es madre de una niña, la cantante admitió que éste ha sido uno de los episodios más crudos de su vida, por lo que desea que su hija y todas las mujeres no corran con la misma suerte. Toñita aseguró que por tener una fisonomía de mujer siendo tan solo una niña tuvo que lidiar con el acoso de señores. Así lo dijo la veracruzana egresada de La Academia:

“Yo recuerdo que me gritaban ‘qué rica mamacita’ y yo tenía 10 años y tenía un pompón loco, y entonces no era como muy grato para mí. Como toda mujer, yo creo que sí pasé por acoso. A mí me pasaba que me decía cosas y se las mentaba. Los señores que me decían eso en su momento, se daban cuenta que era una niña”, expresó para las cámaras del programa Venga la alegría.

Toñita destacó que en "La Academia" aprendió a proyectar su sensualidad sin miedo (Foto: Instagram@lanegradeoroofi)

Tiempo después, Antonia Salazar Zamora, su nombre completo, fue víctima de un hombre adulto que le hizo tocamientos en una refaccionaria donde ambos trabajaban en la Ciudad de México, situación que aunque la molestó, no alcanzó a comprender del todo pues era una chica ingenua.

“Estaba trabajando en un lugar y pues de repente me tocaba, ya sabes, el roce, yo estaba bien chiquita, tenía 13 años, entonces era complicado para mí entender la situación, él tenía como 30 años y él sí era consciente, pero yo a mi corta edad a lo mejor no maquinaba tanto”, continuó la artista que se tuvo que trasladar desde Tantoyucan, Veracruz, su pueblo natal, para apoyar la economía familiar trabajando en la capital del país.

Cuando tienes pompa toda la vida sí debes cuidar ciertas cosas y sí como que te causa un poquito de... que te digan cosas muy fuertes

La cantante egresó de la primera generación del popular reality show de TV Azteca (Foto: Instagram@lanegradeoroofi)

La intérprete confesó que, cansada del constante asedio por parte de los hombres en la calle, optó por modificar su estilo de vestir “escondiendo su feminidad” al grado de vestir con prendas masculinas para pasar desapercibida. Toñita también aseguró que su paso por el reality show de TV Azteca fue de gran ayuda para su vida, pues fue ahí donde aprendió a domar sus miedos y a hacer frente a la situación resaltando su belleza.

Dijo que gracias a las clases al interior de la academia de talentos y a las presentaciones en vivo, pudo dar paso nuevamente a su sensualidad para quitarse los miedos que comenzaron siendo una niña acosada: “Yo me vestía como niño, era un niño casi casi, pensaban que era “del otro lado”, porque siempre usaba ropa muy masculina”.

La veracruzana continúa activa en la música y ya ha lanzado varias producciones discográficas (Foto: Cuartoscuro)

Estos miedos hicieron que Toñita le enseñara a su hija a defenderse de posibles ataques y le inculcó que tuviera la confianza de expresárselos si llegaran a suceder, y explicó que retrasó la entrada de su hija a “maternal”, antes del jardín de niños por temor a que, por no saber hablar, no pudiera comunicarle posibles agresiones.

“Mi miedo era que (mi hija) no pudiera hablar y que no supiera decirnos, entonces yo como mamá esperé a que mi hija hablara; yo le decía que si alguien te toca así, está mal”, finalizó.