Así fueron los lujosos regalos que le dio Carlos Rivera a Yalitza Aparicio

Carlos Rivera es una de las figuras más empáticas que tiene el mundo de la farándula en México. Alejado de escándalos y de situaciones bochornosas, el cantante ha decidido llevar con seriedad y discreción su carrera. Una de sus amistades más recientes y fue con Yalitza Aparicio a quien le dio un singular regalo.

Ambos formaban parte del equipo de conductores que dirigirían los Latin Grammys, sin embargo, debido a que se dio un caso positivo de COVID-19 en uno de los asistentes más cercanos a Rivera, este tomó la decisión de no arriesgarse y decidió no asistir a la ceremonia de premiación, pues no quería poner en riesgo a sus compañeros en caso de que estuviera enfermo.

El cantante tuvo que ser sustituido por el cantante puertorriqueño Víctor Manuelle, quien participó en compañía de Ana Brenda y de Yalitza, como estaba contemplado en el proyecto. Así lo dijo Carlos Rivera a través de un video que subió a las redes sociales:

En esta ocasión a pesar de que yo di negativo, no puedo poner en riesgo a nadie, especialmente a mis compañeras Ana Brenda y Yalitza ni a todo el equipo que nos rodea, producción, músicos (...) Me da mucha tristeza no poder estar pero lo más importante es cuidarnos y sobre todo cuidar a los demás y en un acto de responsabilidad no puedo estar ahí y tengo que seguir los protocolos establecidos

El regalo de Carlos Rivera a Yalitza Aparicio (Captura de Pantalla: Instagram @yalitzaapariciomtz)

Desde ese momento, la relación entre Yalitza y Carlos fue muy cordial y eso lo demostró el más reciente obsequio que le mandó el cantante, pues le dio un collar y unos aretes, algo que la originaria de Oaxaca le agradeció mediante una publicación en las redes sociales.

Sin embargo, el mensaje que dio Rivera con estos obsequios habla mucho de su relación con la joven actriz, ambos se han conocido por breve tiempo y en ninguna manera se puede relacionar esto con algún aspecto romántico sino más como un agradecimiento para compensar tanto tiempo juntos quedando en deuda con la presentación.

En el plano romántico, el cantante se encuentra muy enamorado de la conductora y modelo Cynthia Rodríguez, una de las relaciones más discretas dentro del medio del espectáculo, ya que ninguno de los dos ha hecho declaraciones que puedan evidenciar qué tal va su cercanía.

Cynthia Rodríguez, la pareja sentimental de Carlos Rivera (Foto: Instagram @cynoficial)

Incluso se hablaba ya de una propuesta de matrimonio formal sin embargo, fue Pati Chapoy quien reveló que la pareja ya estaba pensando en adquirir una casa para poder vivir juntos y comenzar a trabajar en sus planes de formar a su familia. Sin embargo no se ha dado a conocer nada que formalice este vínculo.

Por otro lado, la ascendente y meteórica carrera de Yalitza Aparicio continúa sorprendiendo, su papel como actriz y modelo la ha hecho participar en algunos de los escenarios y revistas más populares del mundo de la moda. Su reciente participación en la premiación de los Latin Grammys la convirtió en la primera mujer de raíces en pueblos originarios en participar en una gala de esa magnitud.

Durante la pandemia se ha enfocado en aprender a editar y seguir con su especialización en se actriz, además de que se reunió con diversas estrellas para poder concretar nuevos proyectos, entre los que destaca su canal en Youtube y seguir siendo una de las portavoces y representantes de las causas femeninas a través de América Latina.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“No es ningún Santo, por eso está ahí”: Pepe Magaña habló de la estancia de Eleazar “N” en prisión

“Ya nos exhibiste”: Juanpa Zurita aclaró su relación con Carlos Rivera

La espectacular actuación con la que María León derrotó a Paty Cantú en la final de “Quién es la Máscara”