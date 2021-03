El momento de shock de Carmen Salinas al enterarse de la muerte de Cepillín: “No es cierto, ¿verdad?”

Carmen Salinas fue quien ayudó a Ricardo González "Cepillín" para que tuviera una oportunidad en Televisa (Foto: Cuartoscuro)

La muerte de Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, ha sido un duro golpe para varias personas que fueron cercanas al comediante infantil. Entre varias de las reacciones que ha inspirado la triste noticia, destacó la de Carmen Salinas, quien le tenía mucho cariño a Cepillín y con quien compartió muchas historias a lo largo de su carrera.

En una entrevista para varios medios y publicada por Ventaneando, la actriz fue cuestionada sobre su impresión ante la muerte del comediante infantil; Carmen estaba atendiendo un evento público donde sería galardonada por su trayectoria artística. No hay que olvidar que en la mañana del 8 de marzo Ricardo González Jr., hijo de Cepillín, anunció que su padre perdió la batalla luego de que le detectaran un tejido de cáncer en la columna vertebral.

Sin embargo, a la hora de saber la reacción de Carmen Salinas, trascendió su repentino estado de shock e incredulidad. En ese momento se supo que Salinas desconocía la última información sobre la condición de salud de Cepillín. Dudosa, notoriamente nerviosa y muy seria, la actriz de Bellas de noche miró a todos los reporteros y lo primero que dijo fue “No... no es cierto, ¿verdad?”. Cuando los presentes insistieron sobre la veracidad de los hechos, Carmen parecía negada a aceptar la noticia mientras insistía que no era verdad.

Carmen Salinas fue quien le dio una oportunidad a Ricardo González "Cepillín" para que pudiera trabajar en Televisa (Foto: Archivo/Cuartoscuro.com)

A la hora de entender la información, Carmen Salinas rompió en llanto en plenas cámaras, siéndole imposible esconder la enorme pena que le producía haber perdido a un buen amigo suyo. Lo siguiente que pudo expresar fue “Dios mío, ¿cuánta gente? ¿Cuánta gente no ha fallecido?”, a lo que poco después preguntó los motivos de su fallecimiento. Al explicarle las complicaciones que tuvo, Salinas sólo atinó a seguir llorando.

Así, en un intento por mantener la compostura en público, mencionó la importancia que Cepillín tuvo en su vida. Al parecer Carmen fue quien le dio una oportunidad al payasito de la tele para que pudiera probar suerte en la Ciudad de México: “Él vivió en mi casa. Yo fui quien me lo traje de Monterrey”. Al respecto recordó cómo fue que lo conoció:

“Yo conozco a su esposa, a su primo, Lázaro Salazar. A Lázaro Salazar me lo traje junto con el grupo El Tren, primo-hermano de (Cepillín). Él fue quien me presentó a Ricardo en un circo al que me llevó. Se puso de cuclillas conmigo (y me pidió) ‘Lléveme a México. Ándele, ayúdeme’. Yo lo traje. Lo metí a Televisa, luego se fue al trece, luego se vino devuelta a Televisa. Le conseguí contrato para grabar sus canciones y todo... Yo lo ayudé todo lo que pude. (...) Qué tristeza que se haya ido Ricardo. Qué tristeza...”.

Carmen Salinas pareció muy afectada por el anuncio de la muerte del comediante infantil (Captura: Archivo)

También, todavía con una expresión de tristeza clara, Carmen relató cómo lo ayudó durante sus primeros pasos en la televisora de la familia Azcárraga: “Pedrito (su hijo) le prestaba sus sacos y le decía ‘¡Arremángatelos, arremángatelos! Para que vean que como que lo traes como un smoking. Yo fui la que le tomé sus primeras fotos para que pudiéramos repartirlas a los empresarios, para que él pudiera trabajar”.

Sin poder disimular más el llanto, Carmen tuvo que quitarse la careta con la que se protegía para comenzar a limpiarse las lágrimas mientras repetía la tristeza que le causaba la pérdida de alguien a quien trató de tenderle una mano cuando más la necesitó. Una de las cosas que ha pedido a todos es que se cuiden, pues al parecer la actriz ya ha perdido a varios amigos y conocidos desde que empezó la pandemia por Covid-19. “No saben qué tristeza. No saben... no saben cuánto lo siento”.

