Vida, obra y polémicas de “Cepillín”, el “Payasito de la tele” que marcó a generaciones enteras

El actor y comediante de televisión Ricardo González, mejor conocido como “Cepillín”, falleció por la mañana de este 8 de marzo a los 75 años de edad en el Estado de México.

El comediante, actor y presentador de televisión Ricardo González Gutiérrez nació el 7 de febrero de 1946 en Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, antes de convertirse en el memorable “payasito de la televisión” Ricardo estudió odontología en la ciudad de Monterrey.

En la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, González Gutiérrez participó en campañas de higiene dental dirigidas a los niños. Audiovisuales que se transmitieron en por el canal 12 de la ciudad regiomontana.

Tras el buen recibimiento de aquellas campañas, el entonces odontólogo recibió una oferta laboral como conductor de un programa infantil que se transmitiría de lunes a viernes y, consecuentemente, los fines de semana. Dicha transmisión televisiva estuvo al aire hasta 1977.

Ese año, Ricardo se mudó a la Ciudad de México para buscar otra oportunidad en el mundo del entretenimiento. Ahí consiguió que Televisa le diera un programa que lo consagró en la fama y que llevó por nombre El show de Cepillín.

De aquel programa se desprendieron varias grabaciones discográficas, de las cuales surgieron éxitos como: La feria de la Cepillín, Tomás, En el bosque de la China y la Gallina co-co-ua.

El espacio televisivo, de corte educativo y cómico, tenía diferentes artistas invitados. Tanto figuras del medio del espectáculo nacional el internacional. Desde entonces, Cepillín se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión mexicana.

Por su carácter crítico e irreverente, Cepillín se vio envuelto en más de una polémica durante toda su trayectoria en el mundo del entretenimiento.

Desde haber trabajado con algunos de los narcotraficantes más buscados de México, hasta las fuertes críticas a actores y deportistas que buscaron despegar una carrera política en 2021 y su creencia en la falsedad de la muerte de Juan Gabriel.

Cepillín y Caro Quintero

Ricardo González "Cepillín" sostuvo que fue contratado por los narcotraficantes Amado Carrillo y Rafael Caro Quintero (IG: cepillintv)

Durante el programa En sus batallas, Ricardo González admitió haber realizado presentaciones para algunos narcotraficantes mexicanos, como Amado Carillo Fuentes “El señor de los cielos” y Caro Quintero.

“Me atendieron como rey, como mago, me pagaron muy bien y ya. Uno como artista no dice ‘¿Para quién?’. Tú vas y cobras. Yo soy un payaso, no policía ni fiscal ni Ministerio Público”, explicó el actor.

“El artista va a donde lo contratan. De repente te hablan ‘hay alguna fiesta acá en Hermosillo, cuánto, tanto’. Vas allí y a la hora que llegas te das cuenta de que estás en una fiesta de gente famosa, pero de otra forma”, aseguró el famoso.

En ese entonces, Cepillín definió a los narcotraficantes como: “Excelentes personas, así te lo digo, excelentes personas dentro de su ilegalidad”.

“No puedes ser diputado de la noche a la mañana”

En el 2015, la actriz Carmen Salinas se postuló como candidata a una diputación federal por el PRI.

Durante las contiendas políticas de este 2021, Cepillín se mostró tajante sobre las intenciones de sus colegas actores para incursionar en la política y contender por alguna posición, sin tener mucho conocimiento en la materia.

“Que me disculpen todos mis compañeros artistas, pero para hacerlo no es de la noche a la mañana... El político tiene toda una carrera, que de repente un partido político diga me gusta (Arturo) Carmona, me gusta Paquita la del Barrio, ese es otro rollo”, dijo en entrevista con el programa De Primera Mano.

“No puedes entrar a ser diputado de la noche a la mañana y con todo respeto, porque quiero mucho a Ernesto D’Alessio, Sergio Mayer y Carmen Salinas”, añadió.

Juan Gabriel y la mamá de Luis Miguel no están muertos

Ricardo González reveló que no creía en la muerte de Juan Gabriel, pues, el sabía que el cantante se encontraba en El Paso, Texas y no en Santa Mónica.

El “payasito de la televisión” fue una de las figuras que sostenían que el cantante Juan Gabriel y la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri, continúan con vida.

En agosto de 2019, Ricardo González fue entrevistado en las afueras de Televisa y reveló que no creía en la muerte de Juan Gabriel, pues, él sabía que el cantante se encontraba en El Paso, Texas y no en Santa Mónica (ciudad donde falleció).

“Yo sigo hablando, en Estados Unidos nadie se muere hoy y lo entierran mañana, nadie en Estados Unidos muere hoy y lo creman mañana, nadie, a mí que me lo comprueben”, dijo.

También insistió en que Marcela Basteri está viva: “Sigo diciendo mientras no lo comprueben, igual digo de la mamá de Luis Miguel, está viva y la está manteniendo, que no se haga tonto, le manda dinero”, aseguró Cepillín en ese entonces.

