“Nos une el dolor de tu partida”: así se despidió Verónica Castro de Cepillín

Verónica Castro junto a su hijo Cristian, entonces un niño, y Cepillín (IG: vrocastroficial)

Tras darse a conocer la noticia del deceso de Ricardo González, mejor conocido en el mundo del entretenimiento mexicano como “Cepillín”, la actriz y cantante Verónica Castro publicó en su cuenta de Instagram una antigua imagen en la que incluso apareció su hijo Cristian cuando era niño.

“Todos tenemos un bello recuerdo tuyo y ahora nos une el dolor de tu partida QEPD amigo querido”, escribió Verónica para acompañar la imagen en sus redes sociales.

En dicha fotografía en blanco y negro una joven Verónica Castro posó sonriente junto a Cepillín, quien sostenía en brazos a Cristian Castro.

La publicación de Verónica de inmediato se llenó de mensajes que también lamentaban el deceso del famoso payoso, ocurrido la mañana de este lunes 8 de marzo.

La cantante Yuri escribió “Hermosa foto amiga, siempre lo recordaremos”.

Cepillín falleció a los 75 años (EFE)

La propia Yuri ya había publicado un mensaje de despedida en su cuenta de Twitter. “Adiós @cepillintv nunca te olvidaré, un día pusiste palabras de aliento en mi oído y comida en mi mesa... hace unos años tuve el privilegio de agradecértelo en vida, frente a tu gente y familia ¡Vuela alto Payasito de la Tele!”.

Ricardo González murió luego de varios días de angustia respecto de su salud, pues la semana pasada se supo que había sido intervenido de la columna vertebral en una delicada cirugía que se prolongó siete horas.

A Cepillín se le había detectado cáncer en la columna vertebral, de hecho el linfoma fue identificado justo en la cirugía del pasado 27 de febrero.

“Quisiera yo darles un buen pronóstico, pero me acaban de decir que acaba de fallecer mi papá. (...) Era una persona muy fuerte; un guerrero”, anunció su hijo, Ricardo González Junior para el programa del periodista Gustavo Adolfo Infante.

Ricardo González, mejor conocido como “Cepillín” (Cuartoscuro)

En aquella charla, el hijo del payaso comentó que su padre tenía muchos deseos de recuperarse.

Aunque, en efecto, parecía que la salud de Cepillín iba mucho mejor, este domingo se volvieron a encender las alarmas cuando trascendió que se encontraba en terapia intensiva.

“Cuando el hospital hace la operación ve un tejido con cáncer; o sea tiene linfoma. Entonces eso le bajo el sistema inmunológico a mi papá y por esa razón lo tuvieron que meter a terapia intensiva”, explicó su hijo a los medios de comunicación.

Cepillín ya no pudo tener una gira de despedida como planeaba.

En una entrevista con Yordi Rosado, en julio del año pasado, Cepillín explicó que deseaba decirle adiós a los escenarios antes de que sus funciones corporales ya no fueran adecuadas.

“No quiero que me pase que mis piernas me desobedezcan, que el Alzheimer ... no quiero que me pase eso”, comentó.

“Chabelo también debería decir ya ‘me voy’, darle gracias al público. El público me ha mantenido 49 años de mi vida, la verdad. El decir adiós no es total, estaré atrás de mis hijos, en redes, pero físicamente en presentaciones ya no por respeto al público”, añadió en aquella charla.

Ricardo González Gutiérrez nació el 7 de febrero de 1946 en Monterrey, Nuevo León.

En la década de los 70 inició su carrera como el payaso Cepillín, un personaje que lo llevaría a alcanzar fama en todo México y ser una figura infantil importante para varias generaciones de mexicanos.

