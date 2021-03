Chabelo eterno: el deceso de Cepillín hizo recordar la longevidad del conductor infantil

Cepillín ahora se unió a la lista de memes sobre la inmortalidad de Chabelo (Foto: Cuartoscuro)

Durante la mañana del 8 de marzo todos los medios de comunicación en México se pusieron de luto: acabaron de confirmar la muerte de Ricardo González, mejor conocido como “Cepillín”. Quien dio el anuncio fue su hijo, Ricardo González Jr., esto luego de que se supiera que internaron al artista en terapia intensiva por complicaciones de salud. Ahora varias personas se han unido para despedir al también llamado “payasito de la tele”, algunos con tristeza, pero otros tantos con un humor ácido y de la mano de Chabelo.

No es secreto que este personaje sigue siendo un icono para los mexicanos a pesar de que lleva poco más de 5 años retirado de la televisión. Xavier López es recordado por sus actuaciones como el eterno niño: Chabelo Pastrana, un joven de 12 años enérgico y juguetón que apareció por primera vez en 1956 en el programa Carrusel musical del Tío Gamborín. Sin embargo, es mucho más sencillo ubicarlo por todos los años de conducción que tuvo cuando tomó el mando en su programa En familia... con Chabelo.

En la actualidad, eso sí, todas las familias mexicanas no sólo reconocen a Xavier por la importancia de su personaje, sino también por su vida longeva. Y es que, de las estrellas de antaño, Chabelo es uno de los pocos que siguen con vida y parece llevar una bastante sana. Hace tiempo usuarios de Facebook descubrieron una antigua foto grupal donde había grandes personalidades del medio del espectáculo mexicano del siglo pasado; desde Rodolfo Guzmán Huerta “El Santo”, hasta Mario Moreno “Cantinflas”, muchos internautas bromearon sobre que Xavier López era el único que seguía en este mundo.

Esta foto de Chabelo es una de las constantes a la hora de hacer memes sobre la muerte de un artista (Captura: Twitter)

Nadie podría decir que no ha visto un meme o escuchado un chiste sobre la supuesta inmortalidad del comediante infantil. Entre las bromas más frecuentes está la amenaza de que Chabelo será quien entierre a todos, o que su edad es un enigma por lo mucho que ha vivido (aunque su cumpleaños 86 pasó recientemente). Estas y más razones han llevado a las personas a convertir a Chabelo es la representación perfecta para tomar con humor la muerte de otros artistas.

Con José José, Joan Sebastian, Javier “El Loco” Valdés y hasta Armando Manzanero, internautas se han jactado de cómo Chabelo los vence en esta carrera hacia la muerte. Ahora, para no perder las tradiciones, han hecho chistes, memes y demás contenido sobre el fallecimiento de Cepillín, quien ahora se une a la “lista invicta” del conductor infantil.

Las reacciones entre la gente en redes varía. Unos lo toman con humor mientras y otros parecen indignados por hacer burla de hecho tan delicado. Un usuario en Twitter pareció divertido con la cantidad de memes que ha encontrado: “Muero de risa cada vez que esto se vuelve tendencia en Twitter. La gente no perdona nada”. Otros tantos no parecían tan contentos con ver el meme alusivo al videojuego de Mortal Kombat donde Chabelo escala conforme “derrota” a otros artistas; otra internauta escribió: “Se pasaron. Neta no sabía que había muerto Margarito”.

Este es otro de los memes más comunes de la longevidad de Chabelo. Es alusivo a un videojuego llamado Mortal Kombat (Foto: Twitter @alescalona83)

Algunos hicieron chistes diferentes sobre la muerte de Cepillín. No hay que olvidar que una de sus canciones más conocidas era su versión de las mañanitas, pieza que llegaba a ser bastante recurrente en los cumpleaños infantiles de las familias mexicanas. Así, algunos bromearon con el comentario “El vato que cumple años hoy escuchando las mañanitas de Cepillín. :’(” mientras adjuntaban una imagen para la representación.

Ya sea para suavizar un poco la pena por la partida del payasito infantil o como un chiste mal intencionado, Cepillín no sólo ha estado presente para las generaciones más jóvenes a raíz de su muerte, sino que también hizo más popular a Chabelo y dio más esperanzas sobre lo mucho que seguirá viviendo.

Hay algunos que no necesitaron referir a Chabelo en sus memes, si bien usaron la etiqueta de este (Captura: Twitter)

