La fecha que une a tres grandes de México: el cumpleaños de Chabelo, Vicente Fernández y José José

Chabelo, Vicente Fernández y José José (Foto: Cuartoscuro)

El 17 de febrero es una fecha importante para el medio del espectáculo en el país. En una extraña pero agradable coincidencia, ese es el día en que tres de las personalidades más emblemáticas de México nacieron aunque en diferentes años. Así, Xavier López “Chabelo”, Vicente Fernández y José José son recordados por sus aniversarios de vida.

Chabelo estuvo en la televisión mexicana desde 1956 (FOTO: TERCERO DÍAZ/CUARTOSCURO.COM)

Nacido en 1935, Xavier López es mejor conocido por el personaje que encarnó desde 1956 en el programa Carrusel musical de Tío Gamboín (Ramiro Gamboa); es decir, Chabelo Pastrana. Desde ese momento fue reconocido en México como el eterno niño de 12 años que, con una voz aguda, siempre saludaba a la gente y hacía bromas. Fue para 1967 que le dieron la oportunidad de oro: la conducción del programa En familia... con Chabelo.

A pesar de que el programa de concursos tenía una propuesta atractiva, nadie hubiera podido creer que no sólo sería un rotundo éxito, sino que, además, se convirtiera en el programa infantil más longevo en la historia de la televisión (tal como reconoció el récord Guinness). El propio Chabelo comentó al respecto en el video que hizo donde daba el anuncio del fin: “En familia con Chabelo empezó hace 48 años con un formato que muy pocos creyeron que iba a durar, y gracias a ustedes ha durado”. No fue hasta el 20 de diciembre de 2015 que En familia tuvo su última transmisión.

Alexandra Beffer fue una estrella reconocida en televisión nacional en los años ochenta (Foto: Instagram/labeffer)

Sin embargo, Chabelo cumple 86 años en medio de una polémica a pesar de ya estar retirado del medio. Fue durante 2020 que la estrella de los ochenta, Alexandra Beffer, señaló que Xavier López trató de condicionarla con tal de “ayudarla” para volver a la televisión.

De acuerdo con la actriz, fue en 1995 cuando, en un intento por levantar su carrera, hizo casting para un programa de televisión que producía el comediante infantil. Cuando habló con él para pedirle una oportunidad, Xavier López se le insinuó: “Me preguntó: ‘¿Qué tan importante es para ti regresar a la televisión?’, y le dije que era muy importante, porque tenía la preparación necesaria en el medio y que sería un privilegio para mí trabajar con él, y me respondió: ‘De ti depende regresar; un rapidín y estás al aire’”.

Vicente Fernández se retiró de los escenarios en 2016, pero con la aclaración de que seguiría produciendo música (Foto: Cuartoscuro)

Vicente Fernández nació en 1940. Hijo de un ranchero, se abrió camino primero en restaurantes de su natal Jalisco y luego buscó suerte en cabarets de la Ciudad de México. A pesar de su talento, nadie esperaba que “el Chente” se haría de fama en todo el país (y fuera de este) con su música. Incluso pudo trabajar codo a codo con personalidades como Raúl Velasco, Lucha Villa y Lola Beltrán.

Fue en 2016 que dio su último concierto propio en el Estadio Azteca para más de 100 mil personas. Eso, por supuesto, no ha impedido que tenga ocasionales apariciones en escenarios, pero de forma breve y al lado de los suyos. En 2020, durante una presentación en Guadalajara, Alejandro Fernández invitó a su padre para cantar unas cuantas canciones juntos.

Luego de que se viralizara esta foto, el Chente pidió disculpas a la joven en el programa de Mara Patricia Castañeda (Foto: @Miranda Hdez / TikTok)

No obstante, a pesar de su larga trayectoria, no quita el hecho que, en este cumpleaños número 81, el Chente está envuelto en un escándalo. A principios de este año se convirtió en blanco de críticas en redes cuando se viralizó una fotografía del cantante de rancheras. En dicha imagen, se le puede apreciar en compañía de seguidoras mujeres, pero es posible ver cómo Vicente colocó su mano en el seno de una de las jóvenes. De ahí que sea señalado por cometer acoso sexual contra sus fans.

Pero eso no es todo. Hace poco, en medio de la tormenta de ataques contra el intérprete de Volver, volver, se unió la cantante Lupita Castro. De acuerdo con declaraciones que hizo en un video compartido en redes, Vicente Fernández no sólo la habría acosado sexualmente, sino que “me hizo algo más, más grave que eso. Mi nombre es Lupita Castro, soy cantante. No me quiero aprovechar de lo que está pasando ahora”.

José José incluso tuvo problemas para hablar durante sus últimos años de vida (FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM)

José José, por su parte, nació en 1948. Con una gran influencia musical por parte de sus padres y, posteriormente, el grupo de jazz Los Peg, José Rómulo Sosa Ortiza alcanzaría uno de los puntos más altos de su carrera en 1970. En ese año hizo una de sus presentaciones más recordadas: cuando representó a México en el Festival Internacional de la Canción donde cantó El triste.

De ahí, el intérprete de Amar y querer obtendría reconocimiento nacional y en todo el mundo. Lo llamaron “Príncipe de la canción” e incluso “Mr. Sold Out”, su capacidad vocal era ampliamente reconocida y de hecho era la influencia para los músicos mexicanos. No obstante, la vida de José José también sería marcada por varios puntos bajos.

En la actualidad, los hijos mayores de José José, José Joel y Marysol, tienen una batalla legal contra su media hermana, Sarita, con relación a la muerte de su padre (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

En primer lugar por sus adicciones. Nunca fue un secreto que el Príncipe de la canción tenía problemas de alcoholismo y que también consumía cocaína. Si bien tenía épocas de sobriedad, pisó más de una vez los centros de rehabilitación. De hecho, también afrontó problemas de depresión, en buena medida por múltiples problemas de salud que José José desarrolló a lo largo de su vida.

Sufrió neumonía, se le paralizó el diafragma, tuvo diabetes, tuvo enfisema, padeció parálisis de Bell e incluso complicaciones graves por gastritis. El 28 de septiembre de 2019 José José murió en Florida.

