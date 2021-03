Se mantiene firme: Tefi Valenzuela rechazó acuerdo reparatorio de Eleazar “N”

Hasta las últimas consecuencias: Tefi Valenzuela rechazó acuerdo reparatorio de Eleazar “N” (Foto: Instagram@tefivalenzuela/@eleazargomez333)

Eleazar “N” estuvo a punto de lograr su libertad, pues en fechas recientes, su abogado informó que Stephanie Valenzuela podría aceptar un acuerdo reparatorio que lo sacaría del Reclusorio Norte en 15 días.

Sin embargo, el grupo encargado de su representación artística informó en un comunicado de prensa que “Tefi Valenzuela, se mantiene fuerte en la demanda contra Eleazar ‘N‘”.

Lo anterior, luego de que los abogados de su agresor se acercaran con su equipo legan con el objetivo de poner sobre la mesa un acuerdo económico para que desistiera de su demanda por cargos de agresión.

En este contexto, aseguraron que “a la salida de la audiencia, agradeció a sus fans y los medios por el apoyo recibido y dejó claro que continuará con el proceso legal, resaltando que ‘acatará la decisión final que tome el juez que lleva el caso y así cerrar este suceso’ para pasar esta página de su vida y concentrarse más en su carrera musical.”

Insistieron, además, en que la también presentadora y modelo, Tefi Valenzuela, es contundente con sus principios e ideales, al decidir que continuará “alzando la voz por las mujeres en Latinoamérica, invitando a no quedarse calladas y denunciar cualquier abuso por parte de sus parejas en el presente o pasado.”

“Las directivas de Cerro Music Group y Quit Music MX, encargados de su carrera profesional como cantante, expresan que apoyan la decisión de Tefi Valenzuela respaldándose en estos días que coinciden con la agenda de lanzamiento de su nuevo sencillo musical”, escribieron al final del comunicado.

La cantante informó que acatará la decisión final del jue para mandar un importante mensaje a las mujeres: no quedarse calladas (Foto: Instagram@eleazargomez333)

Por su parte, el abogado de Eleazar “N” informó que el actor tras una audiencia el 26 de febrero, que su cliente podría salir de prisión aproximadamente en 15 días hábiles en caso de que la afectada, Stephanie Valenzuela, hubiese aceptado el ofrecimiento reparatorio.

“Presentamos un peritaje por la cuantificación de daños el cual se le presentó a la señorita Stephanie, ella se comprometió a la siguiente semana a presentar el suyo y sobre eso poder llegar a un acuerdo reparatorio”, mencionó el defensor de la parte demandada, Irving Torres, para Ventaneando.

También, se destacó que los dos involucrados en el proceso estaban teniendo una mejor relación y que incluso pareció que tenían la intención de platicar durante esta jornada que se encontraron, no obstante, las circunstancias impidieron el encuentro.

“Los dos bastante tranquilos, al menos así noté a Stephanie, al menos así noté a Eleazar, bastante tranquilos y querían ya como platicar”, dijo.

Tefi Valenzuela (Foto: Instagram @tefivalenzuela)

En diciembre de 2020, Fran Valenzuela, hermano de la víctima, dio a conocer en una entrevista con TVyNovelas que el actor se comunica con ella de forma continua y exigente desde la cárcel.

Al respecto, aseguró que Eleazar le envía mensajes por celular en los que le exige que le otorgue el perdón porque “necesita trabajar y tiene mucha hambre”.

“El cree que no ha hecho nada malo, le dice ‘¡Ya soluciona esto! Me muero de hambre, ¡tengo que ir a trabajar, ya apúrate!, ¡Ven y da el perdón!’. Ni siquiera es bueno para decirle: ‘¡Discúlpame, por el amor que tuvimos! Cometí un grave error. Por favor, veamos la forma de solucionar’, y eso es lo que más le duele a mi hermana, que no exista arrepentimiento por parte del señor”, aseguró durante la entrevista el medio de circulación nacional.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: