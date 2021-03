Cepillín reapareció tras grave cirugía de emergencia junto a “Rey Grupero”

Cepillín realizará una gira de despedida (IG: miembrosalairetv)

El youtuber Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, visitó a la personalidad de la televisión, Cepillín, en el hospital, luego de que éste fue internado de emergencia en el Corporativo Hospital Satélite y fuera sometido a una intervención quirúrgica el pasado lunes.

El famoso creador de contenido se sumó a lista de celebridades que contribuyeron al apoyo financiero del tratamiento de Cepillín y documentó en redes sociales cómo logró vender una caricatura con el rostro del “payasito de la televisión”.

“Hoy es un día increíble , hoy se vendió una de las obras que hice para mi hermanazo Cepillín”, escribió el Rey Grupero desde su cuenta oficial de Instagram, “lo pude ver y eso me llena de alegría ya hasta me están pidiendo más cuadros para esta súper iniciativa me siento honrado de ser amigo de la familia Cepillín y a toda la banda sigamos apoyando a esta estrella”.





En el video que compartió el youtuber, Cepillín aparece en recuperación luego de haber sido sometido a una intervención quirúrgica en la columna vertebral el pasado fin de semana.

“Aquí estoy con Rey Grupero, mi gran amigo. Tus fans nos están ayudando demasiado, te quiero mucho y lo agradezco”, dijo el cómico ante el gesto del creador de contenido. A lo que el Rey Grupero simplemente respondió con admiración y aseguró que Cepillín es uno de los grandes ídolos de su infancia.

En el mundo de la farándula han múltiples las personalidades que han apoyado al cómico y a su familia, como la actriz Angélica Vale y la histrionisa de telenovelas, Aracely Arámbula.

La actriz de La fea más bella y Amigas y rivales incluso emprendió una colecta a través de Internet para reunir los fondos necesarios para el tratamiento del payaso de la televisión el pasado 28 de febrero. Misma que, hasta el momento, ha recaudado 10 mil 300 dólares.

Fue en la noche del pasado sábado 27 de febrero que se dio a conocer que Ricardo González “Cepillín”, fue internado en el área de urgencia del Corporativo Hospital Satélite, en Naucalpan, Estado de México.

Aunque entonces no se dieron más detalles sobre su estado de salud, unas horas después de su ingreso al nosocomio, su hijo, Ricardo González Jr., explicó a los medios de comunicación que el padecimiento de su padre había comenzado con incidente en las escaleras de su domicilio.

Rey Grupero visitó a Cepillín en el hospital. FOTO: Instagram/@reygruperomx

“Él estaba bajando las escaleras de su casa, estuvo a punto de caerse, pero como es muy ágil se agarró del barandal y ahí le vino un dolor, un piquete en su espalda. Bajó, pero le empezó a aumentar ese dolor hasta ya no soportarlo”, dijo a las cámaras del programa Sale el Sol a inicios de esta semana.

Después de realizarle unos estudios y una prueba de COVID-19, a la cual dio negativo, el “payasito de la tele” fue sometido a una cirugía que duró más de siete horas, en la que colocaron algunos tornillos y varillas en la estructura ósea.

“Ya lo vi, fui al área de recuperación y estamos esperando a que despierte. El médico ya hizo el trabajo y ahora a esperar su debido tiempo para que todo esté en orden. Vi las radiografías y está horrible”, expresó a los medios de comunicación.

“Yo nunca pensé que fuera tan grande la incisión y cuando voy viendo es casi del tamaño de una regla, le abrieron casi toda la espalda a mi papá, tornillos y demás”.

Además, Ricardo González Jr. contó que su padre cuenta con seguro médico y agradeció el apoyo de Angélica Vale:

Angélica Vale buscará juntar 100,000 pesos en donaciones para ayudar a Cepillín (Foto: Facebook Cepillin TV / @CepillinTv)

“Quiero aclarar, mi papá tiene seguro de gastos médicos, pero yo no quiero que se malinterpreten las cosas: mi papá tiene un año de no trabajar y está sin dinero y a lo mejor después de esto viene una recuperación de otro año, no sabemos. Tenemos una cuenta de mi papá y un GoFoundMe de Angélica Vale, a quien se lo agradezco de sobremanera”, finalizó.

SIGUE LEYENDO: