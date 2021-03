Adiós al “Capi” Pérez y a Facundo: Azteca Deportes no llevará comediantes a Tokio, aseguró Pati Chapoy

"El Capi" Pérez finalmente regresó después de perder el duelo de baile con Facundo (TW: @VengaLaAlegria)

Aunque ha sido tradición desde hace más de tres décadas que en las transmisiones de eventos deportivos como mundiales de futbol o Juegos Olímpicos las televisoras incluyan a comediantes, para Tokio 2020 TV Azteca cambiará su formato, pues según la presentadora Pati Chapoy, para la justa deportiva, la televisora no llevará humoristas.

Así lo dio a conocer esta tarde a través de su cuenta de Twitter. Y es que la titular del programa Ventaneando se dio tiempo de responder algunas preguntas y comentarios de sus seguidores.

Uno de ellos fue el de un usuario de la red que le pedía ayuda para saber con quién dirigirse en la televisora propiedad de Ricardo Salinas Pliego para hacer un casting como comediante para Tokio.

Sin embargo, Chapoy echó bajo las ilusiones de su seguidor pues le respondió: “Sé que Azteca Deportes no llevará a comediantes”.

Pati Chapoy comentó que Azteca Deportes no llevará comediantes a las transmisiones de los Juegos Olímpicos de Tokio

Aunque oficialmente la rama de Azteca que da cobertura a eventos deportivos no ha informado al respecto, de confirmarse esa información sería un gran cambio para la empresa que solía caracterizarse por su fuerte equipo de comediantes.

Durante años fue reconocida la presencia de humoristas en las transmisiones de Azteca, aunque todo inició cuando aún era Imevisión y José Ramón Fernández reunió al equipo de Los Protagonistas, en donde estuvieron incluidos Andrés Bustamente “El Güiri güiri”, así como Víctor Trujillo, conocido principalmente por el personaje del Payaso Brozo.

Junto a ellos y su equipo de especialistas deportivos, José Ramón cubrió los Juegos Olímpicos desde Seúl 88 hasta los de Atenas, en 2004.

Una vez que José Ramón salió de la empresa, continuaron las transmisiones de eventos con la presencia de algunos comediantes como Toño Hurtado (con el personaje de Tachidito).

Andrés Bustamante, en su papel de Ponchito, y Víctor Trujillo, como Brozo, solían ser infaltables en las transmisiones deportivas de TV Azteca junto a José Ramón Fernández (Foto: Instagram @joseramonfernandeza)

Sin embargo, fue hasta el Mundial de Rusia 2018 que volvió a reforzarse el equipo humorístico de la empresa, pues contaron entre sus filas a Germán y Freddy Ortega, mejor conocidos como Los Mascabrothers, Facundo Gómez Bruera y Carlos Alberto Pérez, mejor conocido como “El Capi” Pérez.

Y aunque su trabajo dio de qué hablar en Rusia, según la información de Chapoy, Azteca no los tiene contemplados para la próxima justa olímpica.

Por ahora no hay información confirmada sobre sus ausencias en Tokio, pero lo cierto es que tanto El Capi como Facundo compartieron buenos momentos en el Mundial de Rusia.

Su relación es tan buena que el pasado agosto bromearon sobre su participación en aquella justa y es que El Capi invitó a Facundo a enfrentarse en un duelo de baile.

Facundo ya le había ganado al "Capi" Pérez y éste le pidió una revancha (Captura de pantalla - Venga la alegría)

En la sección “Gánale al Capi” de Venga la alegría, cada uno tuvo que mostrar sus mejores pasos a ritmo de diversos géneros musicales y el público tenía que elegir al ganador.

Se reveló que fue “Capi” quien le pidió a Facundo la revancha ya que traían “rencillas” desde el Mundial de Rusia.

Finalmente los espectadores del programa favorecieron a Facundo con sus votos y El Capi no ocultó su “frustración”.

“En tu casa, en tu hogar, no traes nada, en Rusia, en México, donde quieras, lárgate perdedor”, le dijo Facundo.

Facundo y el Capi Pérez antes del duelo (Captura de pantalla)

No quiero saber nada, me voy a refugiar en la piedra una vez más, ya estoy harto de humillarme así”, respondió “Capi”. “Es lo peor que me han hecho”, añadió antes de que el programa fuera a comerciales.

Como todo era en tono de broma, “Capi” reapareció en la sección “Husmeando en las redes”, en compañía del propio Facundo, de Kristal Silva y de William Valdés.

