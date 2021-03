“Es una gran alegría”: así habló Emilio Fernando Alonso de su regreso a la tv abierta tras 16 años de ausencia

Emilio Fernando Alonso narrará el duelo de Pumas vs Santos (Foto: Cuartoscuro)

El comentarista deportivo Emilio Fernando Alonso Rubín volverá a narrar partidos del futbol mexicano luego de permanecer lejos de los micrófonos por diversas situaciones de salud y su salida de la cadena TV Azteca. Esta tarde la empresa TUDN anunció la contratación de Fernando Alonso.

Su voz sonará nuevamente en el partido de Pumas contra Santos en el estadio Olímpico Universitario que corresponde al último juego de la jornada 9 del torneo Guardianes 2021.

En una transmisión en video por las redes sociales de la compañía donde trabajará dijo estar emocionado por este nuevo relanzamiento de su carrera, sin embargo aceptó que le genera cierta incertidumbre el tema de las nuevas plataformas digitales que causaron expectativa de su regreso.

La empresa TUDN anunció la contratación de Fernando Alonso (Foto: captura de pantalla Twitter @TUDNMEX)

“Por su puesto que estoy, no nervioso, pero sí inquieto por hacer las cosas bien, porque es tanta la expectativa que se ha generado que no puedo fallar, tengo que hacerlo muy bien y a eso vengo”, declaró Emilio Fernando.

Resaltó la importancia de su colaboración con su esposa para tratar las nuevas plataformas que no son diferentes a la trayectoria de Don Emilio. Destacó que las nuevas plataformas digitales deben tratarse con responsabilidad mayor a diferencia de los otros medios informativos.

“Hoy en las redes sociales hemos tenido una gran respuesta de la gente, las muestras de cariño han sido impresionantes, pero lo comentaba con mi señora esposa que siempre está a mi lado y que me ayuda mucho con esto también de las redes sociales; que sí es una gran alegría pero también una inmensa responsabilidad, yo le comenté y ella coincide que para esto me he preparado toda mi vida”, puntualizó.

Emilio Fernando Alonso empezó su trayectoria en los medios a los 12 años de edad (Foto: Twitter@Equissoypao_)

¿Quién es Emilio Fernando Alonso Rubín?

Emilio Fernando Alonso es un reconocido locutor deportivo mexicano de la época de los ochenta y noventas, trabajó en compañía de José Ramón Fernández y Adán Vega Barajas en Azteca Deportes. Su voz narró distintos eventos deportivos de los cuales destaca competencias de fútbol como copas mundiales.

Comenzó su trayectoria a una temprana edad, con tan solo 12 años participó en una transmisión de radio del programa llamado “Brindis deportivo Moctezuma” de la cadena XEIG de Iguala, Guerrero. En aquella ocasión suplió la participación de su padre Fernando Alonso Avilés, cada que él se ausentaba para cubrir otros eventos, Emilio Fernando tomaba el micrófono.

Su frase más icónica es la de “arrancando”, se popularizó en la transmisión del partido Morelia contra León, era de los últimos juegos de la jornada regular del torneo por lo que el desempeño de los jugadores no era el espectáculo que deseaban los comentaristas y televidentes.

Su último mundial como narrador de radio fue el de Brasil 2014 (Foto: Twitter@AndiCisantos)

Para evitar que la audiencia cambiara de canal y meterle ritmo a la narración, empezó el segundo tiempo con la frase “Y aquí estamos ¡arrancando! la segunda parte”. De su ingenio y creatividad pronunció la palabra alargando el sonido de la erre para darle energía y llamar la atención del público.

En 2005 tuvo un derrame cerebral que lo hizo alejarse de la narración por un largo tiempo. Luego de la salida de José Ramón de Azteca Deportes la participación de Alonso Rubín disminuyó a pesar de recuperar su estado de salud, dejó de ser el locutor principal de los partidos de la Selección Nacional de Fútbol.

Su último Mundial narrado fue el de Brasil de 2014, colaboró para Televisa Radio. Un año después formalizó su salida de la cadena TV Azteca para continuar su carrera en la televisora de deportes ESPN. Sin embargo, para el 20 de julio de 2016 se unió a los comentaristas del Club Guadalajara.

SEGUIR LEYENDO: