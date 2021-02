“No quiero oír decir a mis nietos ‘respétame’”: Stevie Wonder reveló a Oprah que se irá a vivir a Ghana por culpa del racismo

Video: The Oprah Conversation

El músico Stevie Wonder confesó a Oprah que se mudará permanentemente a Ghana debido a los actos de violencia y que considera son detonantes del racismo oculto en sectores de Estados Unidos.

“Quiero ver a esta nación sonreír de nuevo y quiero verlo antes de irme ... para mudarme a Ghana”, dijo el cantante de 70 años en entrevista con la presentadora de televisión.

“No quiero que los hijos de mis hijos tengan que decir: ‘Oh, por favor, como yo, por favor apréciame, por favor, respétame, por favor, sé que soy importante, por favor, valórame’ ¿Qué clase de (vida es esa)?”, dijo el ganador de 25 premios Grammy.

Stevie Wonder confesó a Oprah su intención de radicar de forma permanente en Ghana, África Foto: (Captura de pantalla Youtube The Oprah Conversation)

Wonder ha estado considerando mudarse a Ghana desde 1994, según el Orlando Sentinel. En ese momento, el creador de éxitos de “I Just Called to Say I Love You” dijo en una reunión de Washington de la Asociación Internacional de Música Afroamericana que se había enamorado del país y que “hay más sentido de comunidad allí”.

El mes pasado, en honor al día de Martin Luther King Jr., el músico escribió una emotiva carta al histórico líder de los derechos civiles y abordó la falta de avance racial desde la lucha por la igualdad, que comenzó en Estados Unidos a mediados de la década de 1950.

“Estimado Dr. King, lo conocí cuando tenía 14 años”, comenzó. “Eras un verdadero héroe y te convertiste en una inspiración”.

Wonder dijo más tarde: “Es doloroso saber que la aguja no se ha movido ni un ápice. Durante 36 años, hemos tenido un feriado nacional en honor a tu cumpleaños y principios, pero no creerías la falta de progreso. Me enferma físicamente. Estoy harto de los políticos que intentan encontrar una solución fácil a un problema de 400 años“.

Ciudadanos durante una protesta por la muerte de George Floyd a manos de policías en Minneapolis en Brooklyn, New York, Junio 13, 2020 Foto: (REUTERS/Caitlin Ochs)

El vocalista finalizó su carta con un llamado a la acción para que “todos aquellos en el Senado digan la verdad sobre lo que saben que pueden ver físicamente y comiencen los pasos hacia la responsabilidad, el perdón y luego la curación”.

El autor de éxitos como “You Are the Sunshine of My Life” o “I Just Called to Say I Love You” ya se había pronunciado en septiembre pasado en contra de hechos como el asesinato de George Floyd y lo tituló: “El universo nos está mirando - Stevie Wonder en sus sentimientos”.

“A medida que avanza el tiempo, parece que muchas cosas han cambiado. Mucho se está moviendo a un ritmo diferente. La forma en que trabajamos, vivimos, amamos, conocemos y saludamos. ¿No puedes sentir que estamos cambiando la forma en que vemos y escuchas nuestra vida y realidad?

… Puedes sentir que hay un ritmo que suena y está apagado. Incluso si no eres músico, puedes escuchar cuando la música no es la correcta. ¿Puedes decir que la vida está desafinada? ¿Sientes que nuestra realidad está fuera de ritmo? No estamos sincronizados”, declaró.

Stevie Wonder performs at democratic U.S. presidential nominee and former Vice President Joe Biden's campaign drive-in, mobilization event in Detroit, Michigan, U.S., October 31, 2020. REUTERS/Brian Snyder

Previamente, en septiembre de 2017, y tras diversos incidentes ocurridos en California, Oregón, Nueva Orleans, Kentucky, así como en Charlottesville, Virginia, ocasionados por supremacistas blancos y grupos neonazis, el músico se arrodilló en un evento público (Global Citizen Festival) y dijo:

“Esta noche estoy poniendo una rodilla por Estados Unidos, pero no sólo una rodilla, ambas rodillas, en oración por nuestro planeta, nuestro futuro, nuestros líderes y nuestro mundo”, expresó.

El niño ciego prodigio que creyó en sí mismo

Stevie Wonder nació el 13 de mayo de 1950 en Steveland Morris en Saginaw, Michigan, y cuando tenía tres años su familia se mudó a Detroit. Su padrastro, Paul Hardaway, encontró trabajo en una fábrica de bagels, y su madre, Lula Mae Hardaway, limpió casas. Al crecer, desarrolló una reputación en su barrio como el niño ciego con una facilidad asombrosa para tocar la batería, el piano y la armónica. A los ocho años se convirtió en cantante solista en la Iglesia Bautista Whitestone. Finalmente, Ronnie White, miembro de Smokey Robinson and The Miracles, vio al niño actuar y notificó a Motown, el sello discográfico de las grandes estrellas de la música pop negra.

Foto: (Archivo)

El pequeño Stevie se había jactado: “Puedo cantar mejor que Smokey”. Tenía doce años. Motown lo renombró Little Stevie Wonder, y durante 1963 el sello lanzó sus primeros cuatro álbumes en rápida sucesión. Fue número 1 del ránking de discos más vendidos en los Estados Unidos (sin distinción racial), incluso por encima de una banda de cuatro jóvenes flequilludos llegados desde el Reino Unido, conocidos como The Beatles.

En su apogeo Motown era conocida como Hit Factory (Fábrica de Hits), pero Wonder parece haber decidido desde un principio que quería un poco más que un lugar en su vidriera de novedades. La compañía pagó parte de su educación, enviándolo a la Escuela para Ciegos de Michigan, y proporcionándole un tutor en sus giras. Lo habían arreglado y pulido durante sus años de adolescencia. La política del sello era generar un ritmo frenético de ediciones singles -aquellos discos pequeños de 45 rpm- para mantener caliente la sección de “alta rotación” de las radios.

En algún momento de finales de los años 60, el joven artista decidió que su futuro residía en los tipos de declaraciones que podía hacer en álbumes de “larga duración” (incluso dobles, toda una osadía para el standard de la industria de la música afroamericana del momento). Cuando cumplió veintiún años, en 1971, según los informes, recibió un millón de dólares en pagos atrasados que Motown le debía. Se mudó de Detroit a Nueva York; y cambió la historia de su música.

