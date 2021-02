Denunciaron el acoso de Erubiel, participante de MasterChef México, a una fan

MasterChef México está llegando a su recta final, pues luego de varias semanas por fin el público podrá conocer quién de los concursantes se llevará el título del “Mejor cocinero amateur de la cocina más famosa de México” y un considerable premio de un millón de pesos.

Pero no todo es emoción, retos, invitados especiales y sabores en la versión mexicana de la exitosa licencia mundial, pues ahora ha surgido información que pone en entredicho la honorabilidad de uno de los más polémicos concursantes del reality show, quien presuntamente incurrió en actos reprobables tras la popularidad que ha ganado en el programa transmitido por TV Azteca.

Se trata de Erubiel Sosa, uno de los participantes más polémicos de la competencia, quien enfrenta los señalamientos de haber acosado a una de sus seguidoras a quien contactó a través de las redes sociales.

Hace unos días el youtuber Anthony Crazy compartió en video que una de sus amigas, de nombre Melanie, fue supuestamente hostigada por el cocinero y perito de tránsito por medio de insistentes mensajes de Whatsapp con los que la joven se sintió intimidada.

De acuerdo con el vlogger, la situación comenzó cuando Melanie compartió en Instagram una historia en la que aparecía la imagen de Erubiel, a quien la joven apoyó como su favorito para ganar el concurso. En la publicación, Melanie mencionó la cuenta de MasterChef México y arrobó al participante, y posteriormente se emocionó porque el mismo Erubiel le había dado “Me gusta” a la efímera story.

Por tal reacción, la joven le pidió al hombre de 35 años que le mandara su número telefónico para comunicarse con él, pues admira su manera de cocinar. Posteriormente Melanie comenzó a escribirle al controvertido participante, quien múltiples veces ha sido señalado por el desorden y falta de limpieza en su estación de cocina, preguntándole que si en verdad era él e invitándolo a que le enviara un mensaje de audio para comprobarlo.

Ella como cualquier fan le pide su Whatsapp de puro mame, obviamente tú sabes que no te lo van a dar, pero aquí Erubiel sí le dio el Whatsapp y eso a ella le emocionó porque le interesaría hablar con un cocinero famoso. Ella aprecia el programa y lo ve cada viernes. Estaba súper emocionada, ella me lo contó emocionada.

A dicha petición, el originario de Veracruz le habría respondido “Te enviaré mi pack”, junto a stickers de él mismo, a lo que la joven contestó negativamente citando el mensaje y escribiendo un rotundo “NO”.

Sin embargo, Erubiel le envió algunos mensajes más, un audio y también le ofreció enviarle un video pidiéndole “algo a cambio”, a lo que Melanie lo cuestionó sobre qué era lo que le tenía que mandar. Fue en ese momento cuando recibió un video de Erubiel saludándola: “Hola Melanie, saludos, ¿ya viste que sí soy?”

Como se ve, ella le estaba pidiendo pruebas para ver si era el real o no y este tipo asqueroso le contesta que si quiere mejor le envía el pack y se hace gracioso con stickers de él mismo. Ella claramente le dice que no, incluso sin ningún mensaje más para que no piense que es una broma. Este tipo le ofrece mandarle un video con tal de que vea que es el participante real, pero a cambio este tipo le pide algo. Todos sabemos a qué se refiere este cerdo