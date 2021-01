Marven, la Lady Tacos de canasta, exhibió falta de respeto a su identidad de género por parte de MasterChef México

Lady Tacos de Canasta se dedica a promover la gastronomía callejera (Foto: Instagram @ladytacosdecanasta)

Marven, conocida como “Lady Tacos de canasta”, la mujer transgénero que saltó a la fama en las redes sociales en 2016, luego de que fuera captada en video gritando con voz grave la venta de sus tacos de canasta en la Marcha del orgullo LGBT+ de la Ciudad de México: “taaacos, taacos de canasta, los tacos”, ahora ha reaparecido con una nueva controversia.

La cocinera originaria de Villa de Etla, Oaxaca, se trata de una persona muxe, término zapoteca que hace referencia al género que define a una persona de sexo masculino de la región del itsmo, que asume roles tradicionalmente asociados con la identidad y el comportamiento establecido como femenino, en cualquiera de los ámbitos sociales, sexuales o personales. Se estima la presencia de más de 3 mil personas muxes en la región zapoteca del Istmo de Tehuantepec.

En 2017, Marven se convirtió en tendencia nuevamente cuando tuvo un enfrentamiento con elementos de la policía capitalina, quienes intentaron quitarle la bicicleta donde vendía sus tacos de canasta en el Zócalo de la Ciudad de México y fue discriminada. En dicho video se le ve exasperada y enfrentándose a una mujer policía a quien le indica airadamente “No me llames señor, porque no soy un señor”.

El pasado mes de septiembre, a Lady Tacos de Canasta le fue arrebatada su bicicleta con su mercancía en el Zócalo de la Ciudad de México (Video: Twitter)

El video se viralizó con rapidez y Marven se volvió tan popular en las redes sociales que incluso comenzaron a invitarla a múltiples programas de televisión para dar a conocer su historia y su labor como taquera, exaltando las cualidades de la comida callejera.

Incluso ya con bastante fama acumulada, “Lady Tacos de canasta” fue invitada en 2019 por la plataforma de contenidos Netflix para aparecer en el capítulo 9 de la serie documental Las crónicas del taco, donde narra la historia y preparación de este popular estilo de taco. Con su participación en el proyecto, Marven ganó más fama incluso en otros países y con el éxito obtenido pudo asociarse para abrir su primer restaurante de tacos de canasta en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.

Ahora volvió a colocarse en las tendencias debido a que en el más reciente episodio de Masterchef México, emitido este viernes 15 de enero, uno de los retos consistió precisamente en preparar tacos de canasta, por lo que los televidentes comenzaron a cuestionar en las redes sociales por qué no habían invitado a Marven, quien es considerada una importante figura en este rubro de la gastronomía mexicana.

La cocinera aparece en el capítulo 9 de la serie de documental de Netflix (Captura de pantalla)

Al conocer que se había vuelto trending topic, fue la propia Marven quien reveló que sí la invitaron al reality show, pero dejó ver que se dirigieron a ella en masculino, cuando en varias ocasiones ha solicitado que se le hable en concordancia con su identidad de género.

En su cuenta de Twitter publicó la invitación que le envió la producción de TV Azteca para participar en el famoso programa de cocina. Con el texto “Por qué siempre no aparecimos en el reto Tacos de canasta de MasterChef México. Chisme”, Marven compartió la invitación.

Así se puede leer en el documento fechado el 20 de octubre de 2020: “Señor Francisco Marven (Lady Tacos). Presente. Por medio de la presente lo invitamos a participar como invitado especial…”

En la invitación a aparecer en el programa se dirigen a ella en todo momento en masculino, motivo que generó reacciones en las redes sociales (Foto: Twitter @ladytacosdecanasta)

Sin dar más detalles, la cocinera se dedicó a dar retuit a diversos mensajes que denunciaron la discriminación de la que fue objeto: “Respeten a las personas y sus identidades”, “Qué vergüenza de pronombres”, “Por qué la gente pregunta qué pasó, si es evidente la falta de empatía en la forma de comunicarse por parte de quien escribió ese texto”, “Sr. ¿Es neta? ¿no se supone que Jacqueline L’Hoist trabaja en Azteca?”, “OK. Para personas cis que no lo vean: Están refiriéndose a ella como hombre desde la primera línea y en todo el documento. Esto no es un typo”, son sólo algunos de los múltiples mensajes que Marven retuiteó antes de escribir:

“Hicieron un chisme que ni al caso, nadie hablaba del documento, a mí no me afecta que me digan señor porque los mexicanos no tuvimos educación para tratar a otros géneros. La grabación se canceló por el tema de la pandemia”, mensaje que dejó a sus seguidores contrariados. Al momento la cocinera no ha revelado más detalles al respecto de la cancelación de su participación en el programa.

