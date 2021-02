“Cinismo y desvergüenza”: Flor Rubio destrozó a Pepillo Origel tras recibir la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19

Flor Rubio volvió a mostrar rechazo por la aplicación de vacunas de Juan José Origel (Foto: Instagram@florrubiooficial/@juanjoseorigel)

Juan José “Pepillo” Origel volvió a ser blanco de críticas al hacer público en sus redes sociales que recibió la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19. Si bien ya ha recibido duros ataques en las plataformas digitales, ahora fue el turno de Flor Rubio y sus compañeros de conducción de espectáculos en Venga la Alegría de hablar al respecto.

En el matutino de Tv Azteca mostraron una entrevista que le hicieron a Pepillo durante su llegada a México. Ahí, Origel no se mostró ni un poco culpable ni avergonzado por haber continuado con su turismo de vacunas. “¡Me siento muy bien!”, expresó. “Has de cuenta que me quitaron un enorme peso de encima”.

Aprovechó para pedir en cámara que no le juzgaran por lo que hizo y que incluso hicieran de “cuenta que no pasó nada”. De hecho, al explicar cómo fue la aplicación de la vacuna, aclaró que no le “dijeron nada”, no le preguntaron detalles y “como casi no hay turistas ahorita, pues llegué, me dijeron ‘Pásale’ y ya”. No hay que olvidar que, durante la polémica generada por la foto de su primera dosis, hubo fuertes rumores que indicaban que Origel estaba en riesgo de perder su acceso Estados Unidos.

Fue a partir de este tuit que comenzó toda la polémica que Juna José Origel parece seguir alimentando hasta la fecha (Captura de pantalla: Twitter)

Así, pareció minimizar todas las críticas y amenazas que le hicieron la primera vez: “Que me decían que (...) si ya no iba ir a Estados Unidos, que me iban a quitar la VISA... Ya fui, ya vine, ¿ya qué? Yo no cometí ningún delito. (...) Me fui a vacunar. Yo creo que eso no era para que me quitaran la VISA y no me dejaran entrar al país”.

Por último, en lo único en lo que Pepillo pareció cambiar de postura fue en sus comentarios hacia el gobierno mexicano con el tema de la vacunación. Hay que destacar que en uno de sus tuits, cuando agradeció a Estados Unidos por el servicio médico que recibió, arremetió contra las autoridades de su país al decir “¡Qué tristeza que mi país no me brindó esa seguridad!”.

Esta vez, sólo se limitó a comentar: “Yo no soy nadie para decirle a las autoridades ni a nadie. Yo te digo que ahora sí que vengo en plan de amor y paz”. Fue por este último comentario que Flor Rubio estalló contra su antiguo compañero de televisión.

Flor Rubio no dejó de considerar que Pepillo Origel abusa de "cinismo y soberbia" (IG: florrubiooficial)

“Qué bueno que reconoce que no es nadie para decirle nada a nuestras autoridades”, destacó Rubio. “Esta entrevista es un canto al cinismo, al abuso, a la desvergüenza, a la soberbia”. No es la primera vez que la conductora tachaba a Pepillo Origel con estos adjetivos durante todo el revuelo generado por sus vacunas.

Cuando Origel se aplicó la primera dosis, Flor Rubio señaló que su ex-compañero tenía una total falta de empatía y solidaridad. Además, destacó que el ir a otro país a vacunarse y presumirlo era una total expresión de “soberbia e ignorancia”.

Y dichos comentarios serían retomados por su compañero Ricardo Casares, quien añadió que las últimas declaraciones de Origel eran una falta de empatía. No habló tanto de lo que dijo en entrevista, sino de su actividad en redes sociales:

En su más reciente video subido a su Instagram, Pepillo Origel hasta se jacta de las supuestas amenazas que recibió (Foto: Instagram de Pepillo Origel)

“Donde yo creo que donde se vuelve a equivocar Juan José, y es tropezar de nuevo con la misma piedra y sí hay un grado de cinismo, es en sus redes sociales. Él ya sabía lo que había provocado con la primera foto de la primera dosis. Provocó indignación en ambos países. (...) ¡Y volvió a subirlo a redes sociales!”.

Con notorio cinismo, Pepillo Origel compartió un video en su cuenta de Instagram donde no sólo dio aviso de que recibió la segunda dosis de la vacuna en Miami. Además de ello, se jactó de las amenazas que le hicieron anteriormente: “Voy a seguir dando la vuelta en Miami, ¿eh? No me pidieron ni la VISA, ¡nada! Aquí ando”.

Por último, y devuelta a Flor Rubio, cerró sus comentario en contra de Pepillo al señalar: “’No hice nada’, dice Juan José Origel cuando es claro en nuestro país que no está permitido el turismo de vacunas en los Estados Unidos”.

