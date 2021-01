Flor Rubio se lanzó contra “Pepillo” Origel por el escándalo de la vacuna

Flor Rubio y Juan José Origel (Foto: Instagram@florrubiooficial/@juanjoseorigel)

La polémica que persigue a Juan José “Pepillo” Origel por haberse vacunado contra COVID-19 durante un viaje a Miami fue tocada en el programa Venga la alegría y la periodista Flor Rubio lanzó duras palabras contra quien fuera su compañero en La Oreja.

Rubio respondió a las declaraciones que Origel dio a su regreso a México, cuando aún no se destapaba el escándalo internacional.

A su salida del aeropuerto, Origel fue cuestionado acerca de las críticas que recibió en redes sociales, donde él mismo compartió una fotografía donde se le veía recibiendo la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 y en donde lamentó además que en México no pudiera haberlo hecho tan pronto.

“Yo creo que hay gente envidiosa donde quiera. Yo estoy bien, estoy agradecido. Yo apliqué, yo ni me la esperaba. Ninguna influencia, yo apliqué, me llegó el jueves para que me presentara y eso fue todo”, aseguró Origel.

Sin embargo, Flor Rubio negó que las críticas se trataran de un asunto de envidia.

“No es que le dé envidia absolutamente a nadie, es que todos los países tienen protocolos de vacunación y hay que esperar nuestro turno. Aquí la gente está enojada porque él transgredió todas esas reglas, y obviamente la imagen de un mexicano abusivo es la que está rodeando en todo el mundo”, señaló.

Rubio añadió que lo hecho por Origel es una muestra total de falta de empatía y solidaridad y sí fue expresión de “soberbia y exceso de ignorancia”.

Horacio Villalobos, compañero de Flor Rubio en Venga la alegría, coincidió con ella al asegurar que Origel fue soberbio al viajar a Miami para recibir una vacuna que no le correspondía.

“Y hay que agregar que no está autorizado el turismo de vacunas. En la Florida ni siquiera el equipo médico que está en la primera línea de batalla está vacunado”, indicó Rubio.

Las palabras de Flor cobran especial relevancia, pues como se recordará, la conductora demandó a Origel por declaraciones que hizo sobre ella hace algunos años.

“Pepillo” se encontraba en una reunión cuando despotricó en contra de Rubio. El presentador no sabía que estaba siendo grabado y la revista TV Notas hizo público el audio donde se le escuchó acusar de Flor de tener relaciones sexuales con ciertos hombres para escalar en su carrera profesional.

Rubio no se quedó de brazos cruzados y llevó el caso a los juzgados, que hasta ahora no ha sido resuelto.

La polémica de Origel

Quizás “Pepillo” no pensó la repercusión que tendría la publicación de una fotografía en Instagram del momento en que recibió la vacuna.

Aunque poco después borró la imagen, ante la ola de críticas que comenzó a recibir, ya era demasiado tarde y la foto se había reproducido sin parar.

El asunto escaló a tal punto que algunos medios de EEUU retomaron la información para lamentar el “turismo de vacunas” y Florida anunció que endurecería sus medidas para evitar que ocurra.

El periódico estadounidense New York Post publicó un artículo titulado “Presentador de la televisión mexicana bajo fuego después de viajar a Florida para recibir la vacuna COVID”. En dicha nota se indicó que Origel recibió la inmunización que no ha sido aplicada “a la mayoría de los ciudadanos estadounidenses”.

También circuló información respecto del posible estatus migratorio de Origel, pues se dijo que podría ser multado e incluso le cancelarían su visa de turista.

