“El arte del cine está siendo devaluado y degradado”: Martin Scorsese contra las plataformas de streaming

“El arte del cine está siendo devaluado”, alertó Martin Scorsese

Martin Scorsese cuestionó el futuro del cine tras la explosión del modelo de negocio impulsado por las plataformas de streaming, dedicadas a la producción en masa de contenidos y a la personalización de su oferta para cada usuario. En un ensayo publicado en la revista Harper’s, dedicado a homenajear a Federico Fellini, el director de “Taxi Driver” lamentó que con los servicios para consumir películas y series por internet se desvirtúe el carácter artístico de ciertas obras, eclipsadas por un agresivo modelo de negocio.

Scorsese arremetió contra las plataformas que él cree acabarán con el cine. El ganador del Oscar criticó el uso de algoritmos de los distintos servicios de streaming para recomendar películas a sus usuarios y consideró que la palabra “contenido” demerita al cine como una forma artística y pide dejar de ver al público como consumidores.

“El arte del cine está siendo sistemáticamente devaluado, marginado, degradado y reducido a su mínimo común denominador, el ‘contenido”, escribió Scorsese.

“Hace tan solo 15 años, el término ‘contenido’ se escuchaba solo cuando la gente hablaba del cine en un nivel serio, y se contrastaba y medía en función de la ‘forma’. Luego, gradualmente, fue utilizado cada vez más por las personas que se hicieron cargo de las empresas de medios de comunicación, la mayoría de las cuales no sabían nada de historia del arte”, expresó el realizador en su escrito titulado ‘Il Maestro’, centrado en la figura de Federico Fellini, en donde habla sobre la realidad actual de la industria cinematográfica.

"The Irishman" obtuvo un total de 10 candidaturas en los últimos premios Oscar

Para el prestigioso director neoyorquino, de 78 años, ahora la palabra “contenido” se ha convertido en un “término comercial” para referirse por igual a “todas las imágenes en movimiento” ya sean “una película de David Lean, un video de gatos, un comercial del Super Bowl, una secuela de superhéroes o el episodio de una serie”.

Scorsese admitió que se ha beneficiado de plataformas como Netflix, donde estrenó “The Irishman”, y Apple TV+, que está financiando “Killers of the Flower Moon”, pero duda de su funcionamiento basado en algoritmos informáticos que igualan todas las creaciones como “contenido” y se recomiendan según los datos almacenados de cada usuario.

“Ha creado una situación en la que todo se presenta al espectador en igualdad de condiciones, lo que suena democrático pero no lo es”, opinó el cineasta.

Scorsese contra los algoritmos

Martin Scorsese con Al Pacino y Robert De Niro, protagonistas de "El irlandés", la película que hizo para Netflix (Reuters)

“Si los algoritmos ‘sugieren’ la visualización adicional en función de lo que ya has visto, y las sugerencias se basan solo en el tema o el género, ¿qué tiene eso que ver con el arte del cine?” cuestionó el director. “Los algoritmos, por definición, se basan en cálculos que tratan al espectador como un consumidor y nada más”, y agregó: “No podemos depender del negocio audiovisual, tal como es, para cuidar del cine”.

“En el negocio cinematográfico, que ahora es el negocio del entretenimiento masivo audiovisual, el énfasis siempre está puesto en la palabra ‘negocio’, y el valor siempre está determinado por la cantidad de dinero que puede obtenerse de alguna propiedad; por ello, todo, desde ‘Amanecer’ a ‘La Strada’, pasando por ’2001′, ya está exprimido y listo para meterse en el cajón de ‘Art Film’ de una plataforma de streaming”, continuó.

“Quienes conocemos el cine y su historia tenemos que compartir nuestro amor y nuestro conocimiento con la mayor cantidad de gente posible. Y tenemos que dejar muy claro a los propietarios legales actuales de estas películas que representan mucho, mucho más que una mera propiedad para ser explotada y luego encerrada. Se encuentran entre los mayores tesoros de nuestra cultura y deben ser tratados en consecuencia”, afirmó.

“Supongo que también tenemos que perfeccionar nuestras nociones sobre qué es el cine y qué no es. Federico Fellini es un buen punto de partida. Se pueden decir muchas cosas sobre las películas de Fellini, pero hay una cosa que es indiscutible: es cine”, concluyó.

No es la primera vez que Scorserse hace hincapié en este asunto. En el año 2019 despertó un agitado debate tras considerar que las películas de Marvel estaban más cerca de ser “un parque temático” que de ser cine, entendido como expresión artística. “No es el cine de seres humanos intentando transmitir emociones a otro ser humano”, dijo a la revista Empire, cuando explicó su razón para no ver las películas de Marvel.

En su paso por el festival de cine de Roma también criticó a las salas de cine por proyectar películas de este tipo. “Ellos pueden tener esas películas y está bien, pero eso no debería ser lo que nuestros jóvenes terminen creyendo que es el cine”.

Francis Ford Coppola también se sumó las críticas contra las películas de superhéroes durante su paso por el Festival Lumière de Lyon. El cineasta le dio la razón a su compañero de profesión: “Cuando Scorsese dice que no es cine, tiene razón. Uno espera aprender algo del cine. Esperamos obtener algo, que nos ilustren, que nos aporten conocimiento, que nos inspiren, y no creo que obtengas eso con Marvel, porque hace películas sin riesgo”, dijo el director, y añadió: “En realidad, Marty fue amable. No dijo que eran despreciables, como lo estoy diciendo yo”.

(Con información de EFE)

