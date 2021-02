Polémica en el Reino Unido: Courtney Love recibió la vacuna contra el COVID-19 a pesar de no estar entre los grupos prioritarios

Courtney Love

La cantante de Hole y ex esposa del difunto Kurt Cobain (Nirvana), Courtney Love, fue vacunada en Inglaterra contra el COVID-19 pese a que no se encuentra entre el grupo de adultos mayores de 65 años vulnerables a la enfermedad, quienes al momento son los únicos en ser vacunados en Reino Unido.

La cantante estadounidense, de 56 años, dejó Los Ángeles para mudarse a Londres en el otoño de 2019, para concentrarse en escribir su libro y grabar un nuevo álbum y ha estado radicada en el Reino Unido desde entonces.

La noticia causó polémica pues solo los ancianos, trabajadores de salud y los adultos extremadamente vulnerables están recibiendo las dosis inmunizantes.

Al respecto, el entorno de Courtney Love ha indicado a medios británicos que la cantante “tiene una condición de salud subyacente que la hace elegible. Ella está extremadamente agradecida con el NHS y todos los trabajadores de primera línea”.

Y su agradecimiento lo ha hecho muy notorio pues en su cuenta de Instagram, Love publicó las fotos de cuando recibía la vacuna este domingo

La cantante lució un conjunto negro que incluía un vestido, medias y tacones a juego, y una mascarilla protectora.

Courtney apartó la cara de la enfermera enmascarada que le administraba la inyección en la parte superior del brazo.

Courtney Love recibiendo la vacuna contra el Covid-19

Subtitulando la imagen, escribió: ‘Tengo vax, en Chelsea, gracias @nhsenglandldn’.

Desde que se lanzó la vacuna en enero, solo los grupos de máxima prioridad han sido llamados para la inyección, incluidos los ancianos, las ‘personas clínicamente extremadamente vulnerables’ menores de 70 años y los trabajadores de la salud y de la asistencia social.

Con la programación actual del gobierno, los 2,4 millones de residentes del Reino Unido que se encuentran en el grupo de edad de Courtney de 55 a 59 años deberían esperar ser llamados para recibir la vacuna más cerca de abril.

Pero el de Courtney no es el único caso. El jueves pasado la estrella de realitly británica Nadia Essex, de 39 años, publicó en Twitter que ya había recibido la vacuna pero no está claro por qué.

“Acabo de recibir una llamada de mis médicos para ofrecer la vacuna. Cuando le expliqué que no debería estar tan arriba en la lista ya que no hay problemas de salud, ella resopló: bueno, estás en nuestra lista, ¡lo quieres o no!” Sin embargo, me siento mal por quitárselo a alguien que lo necesita. Qué hacer..?’”, escribió

Después de que el 92,3% de las personas votaron a favor de que ella lo aceptara, dijo: “Voy a por ello. Gracias a todos por vuestro consejo. Realmente tranquilizo mi mente y me siento menos culpable”.

La presentadora de televisión, de 60 años, Ruth Langsford, también reveló que recibió la vacuna Covid-19 en Surrey el sábado. Ella admitió que se sentía “muy agradecida” de tener la dosis de Oxford / AstraZeneca mientras compartía una foto de la experiencia en las redes sociales.

Courtney Love se mudó a Londres el 18 de octubre de 2019 y le dijo los medios británicos en ese momento que su decisión debió al gran amor que siente por el país.

Coutney Love con su difundo esposo Kurt Cobain y su hija Frances Bean cuando era una bebé.

“He vivido aquí en varios momentos de mi vida y cada vez que salía del Reino Unido, me ponía triste. Y además, ya sabes, durante un tiempo no cogí la guitarra. Dejé de tener el tipo de relación que necesitas tener con la guitarra para escribir buenas canciones de guitarra. Entonces, vine aquí para concentrarme en escribir mi libro y mi registro”, afirmó la cantante.

Aunque no hay una explicación clara de cual es la condición que llevó a Love a saltarse la lista de vacunación, lo cierto es que Reino Unido avanza en su programa de inmunización masiva y ya ha logrado aplicar más de 15 millones de vacunas COVID.

El secretario de Salud Matt Hancock dijo que el Reino Unido había dado un “paso hacia la libertad” después de lograr este número para el 15 de febrero.

Todos los que se encuentran en los cuatro grupos prioritarios principales (mayores de 70 años, trabajadores del NHS, residentes y personal de hogares de ancianos y adultos gravemente enfermos) han recibido su primera dosis, dicen los ministros.

Pero Hancock admitió que “todavía quedaba mucho trabajo por hacer”.

No10 tiene como objetivo ofrecer una dosis a 17 millones de personas más en los grupos prioritarios de cinco a nueve, todos los mayores de 50 años y adultos con afecciones subyacentes, para Pascua.

Courtney Love en una presentación con su banda Hole.

Los ministros deberán hacer malabarismos con esto con la administración de segundas dosis a los que se encuentran en los cuatro grupos principales, lo que significa que tendrán que acelerar el ritmo para garantizar que la implementación de la flexibilización del bloqueo no se ralentice por la necesidad de repartir dosis de recarga.

A partir del lunes, a las personas mayores de 65 años y a las personas más jóvenes con problemas de salud subyacentes en Inglaterra se le ofrecerá la vacuna a medida que el programa avance en la lista de prioridades.

Si el despliegue de la vacuna mantiene su ritmo y los casos de Covid continúan cayendo en picado, finalmente podría haber luz al final del túnel.

