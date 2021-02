Giuseppe Gamba habló de su relación con Pablo Lyle tras sustituirlo en una película

Giuseppe Gamba sustituirá a Pablo Lyle en una película (Foto: Instagram@giuseppegamba_)

Giuseppe Gamba y Pablo Lyle han sido grandes amigos desde que se conocieron en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA). Ahora, mientras Lyle se enfrenta a la ley estadounidense, Gamba lo sustituirá en el filme “Después de ti”.

Pero esto, lejos de crear alguna tensión, Lyle se siente aliviado porque Gamba tomó el papel que estaba haciendo. De acuerdo con una entrevista con la revista People, Gamba se ofreció a ayudar a su amigo para ayudarlo a sentirse mejor.

“Lo único que hace que Pablo no sea familia, es que tenemos un apellido distinto. Cualquier cosa que pueda hacer para darle un poco de paz a una persona que quiero, la voy a hacer. Sé lo que ‘Después de ti’ significaba para Pablo y sé que le iba a dar un poco de paz [que ocupara su lugar]; así que fui y lo hice”, le dijo el actor a la publicación.

Gamba explicó que la misma trama de la película conectaba muy bien por lo que buscó a los encargados del casting para tratar de ayudar tanto a la producción, como a Lyle. Debido a que ya habían escuchado de él y a que el proyecto ya había comenzado a grabar, Gamba fue contratado casi de inmediato.

Gamba narró que era importante para Lyle tener a alguien en el filme (Foto: Instagram@giuseppegamba_)

“Entre muchas otras cosas, la película habla sobre la amistad y era muy difícil para mí no conectar con el tema por el motivante que tenía [...] Todo el mundo me recomendó, por lados distintos, y me hicieron una audición [...] Un viernes a las 7 de la noche entré a la audición, a las 7:10 me avisaron que era yo el elegido y el lunes siguiente comencé a trabajar”, narró.

En una entrevista aparte, el actor relató que Lyle se encuentra en una etapa de mucha incertidumbre, aprendizaje y una muy buena actitud. Aunado a esto Gamba, reveló cómo han sido sus conversaciones desde que encarcelaron a Lyle en Estados Unidos.

“Yo hablo por teléfono con mi amigo, creo que es un tipo resiliente, un tipo que lucha y está aprendiendo a luchar desde otro lugar”, comentó en entrevista con “Ventaneando”.

Gamba explicó que su colega ha aceptado la realidad de su situación y esto le ha permitido fluir bajo las circunstancias a las que se enfrenta desde el 31 de marzo del 2019.

El actor se encuentra en arresto domiciliario en Miami (Foto: Instagram @pablolyle)

“Pablo está bien, está viviendo el proceso que en este momento le está tocando vivir, y eso es algo que me da mucha alegría, tratando de ser la mejor persona que él puede ser, que yo sé que es una extraordinaria persona y esa persona en la que él va a llegar a ser y se va a convertir”, añadió el gran amigo de Pablo Lyle.

El intérprete resaltó que su profesión les permite adaptarse a este tipo de acontecimientos, y por esta razón no duda en la capacidad del actor mexicano para afrontar esta gran prueba.

“Está aprendiendo y este es el momento que a él le toca. Está esperando y la incertidumbre ha de ser inmensa, afortunadamente es actor y los actores vivimos en la incertidumbre, entonces creo que eso es algo que le ha dado cierto entrenamiento”, destacó en la entrevista con el programa de espectáculos de TV Azteca.

Gamba afirmó que siempre ha sido muy unido con Pablo Lyle, y esto fue evidente cuando el actor de 34 años tuvo que enfrentarse a las autoridades norteamericanas.

“Se estaba quedando en mi casa, somos muy amigos y cuando él recibe la noticia de que se tiene que regresar a Miami, entre sus preocupaciones era la película y se me ocurrió intentar hacerla a mí”, comentó.

