Pablo Lyle, fuera de otro proyecto: no participará en la secuela de “Mirreyes contra Godínez”

El actor Pablo Lyle se perderá otro proyecto cinematográfico ya que no participará en la película “Home office: Un especial de Mirreyes contra Godínez”, cinta que le impulsó mucho éxito como actor y que lo hizo estar en las primeras planas.

Al parecer el actor no formará parte del elenco para que no haya polémica, pues aún sigue pendiente su juicio por homicidio en segundo grado en los Estados Unidos, lugar desde donde reside pues no puede salir mientras el proceso esté abierto.

El actor fue involucrado en el incidente del homicidio de un adulto mayor, el cual falleció luego de tener un altercado vial con uno de los familiares del actor, pues ambos habían tenido una confrontación que pasó a lo físico luego de que el señor tardara en acelerar su vehículo y respondiera a una disputa verbal del conductor del auto en donde iba Lyle.

Como si fuera poco, también hay que sumar que en las cercanías se encontraba una cámara que grabó el momento en el que el señor descendió de su vehículo, para responder a los reclamos del familiar de Lyle, para que después el actor (que venía de copiloto) bajara y se pusiera a discutir con el señor al cual posteriormente empujó al suelo.

En la caída, el adulto mayor se golpeó la cabeza con el suelo, tras lo cual no se levantó, posteriormente se dio aviso a las autoridades quienes certificaron la muerte al darse un traumatismo en la cabeza, esto derivó a que las autoridades buscaran y detuvieran a Lyle por homicidio.

El juicio del actor se vio aplazado por la pandemia de COVID-19, tras lo cual los juicios pararon hasta que en septiembre de este año se reanudaran los procesos mediante la distancia y usando aplicaciones de videollamadas. Mientras tanto, las autoridades le retiraron el pasaporte y le tienen prohibido salir de Miami, Florida. Pablo Lyle mantiene en prisión domiciliaria, portando un cinto localizador en el pie que lo mantiene monitoreado las 24 horas del día.

Los argumentos que dio el actor para agredir a Juan Ricardo Hernández, quien en ese momento tenía 63 años, fue que temía que agrediera a su familia. Así lo dijo Bruce Lehr, su abogado, al programa Ventaneando:

Este es un caso clásico de defensa propia; él estaba tranquilamente en un auto, fue atacado, él salió y usó la menor fuerza posible para golpear al hombre una sola vez; lo que pasó después de eso fue muy desafortunado

Por otro lado, la fiscalía alude a que de ninguna forma un hombre como Hernández habría podido pelear contra Lyle y su familia, pues era un adulto mayor que no podía competir físicamente contra un actor de complexión robusta y menos a golpes, por lo que la decisión de Pablo fue todo menos defensa propia y por ello se le acusó de homicidio involuntario.

Lyle venía de ser una estrella en ascenso en diversas plataformas, como Netflix, en donde había participado con la serie Yankee, y por supuesto en el proyecto de “Mirreyes contra Godínez” en donde había catapultado su fama. Sin embargo ahora todos estos proyectos le han dado la espalda.

En el nuevo especial, el elenco de “Mirreyes contra Godínez” busca hacer comedia del factor de Home office, modalidad que se ha tenido que implementar por la pandemia de COVID-19 para reducir el número de contagios a nivel mundial y que ahora mismo se está regulando en el Congreso de la Unión.

