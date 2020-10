En silencio, Pablo Lyle esperará hasta 2021 para enfrentar cargos por homicidio

El actor tendrá que esperar hasta el 2021 para enfrentar el juicio en su contra (Foto: Instagram @pablolyle)

El actor Pablo Lyle acaba de ser notificado de la fecha que tendrá para el juicio por homicidio que enfrenta desde hace dos años, luego de que se viera relacionado en un homicidio de un señor de edad avanzada durante un conflicto de tránsito.

Fue la jueza encargada del caso le notificó al actor por videollamada que el juicio se realizará en el mes de marzo del 2021, cuando regresarán el litigio. Y es que Lyle se encontraba presente en la videoconferencia en la que usualmente sólo atienden los equipos legales de ambas partes, sin embargo, mantenía tanto la cámara como el micrófono apagado.

Y es que el actor había hecho diversas solicitudes para pedir que se le permita regresar a México con el fin de regresar a trabajar en las telenovelas para poder generar ingresos en lo que da inicio el juicio, con el fin de que tenga los recursos económicos necesarios para sufragar los gastos del proceso legal pero no ha recibido autorización para abandonar los Estados Unidos.

Pablo es culpado de homicidio por la fiscalía de Miami (Foto: Instagram @pablolyle)

El terrible suceso por el cual Lyle podría ir a prisión por más de 10 años en el vecino país del norte comenzó cuando el actor tuvo un conflicto vial con el señor Juan Ricardo Hernández, de 63 años, a quien golpeó tras un pleito en plena calle, lo que resultó en su fallecimiento al impactar su cabeza contra el pavimento.

Y es que al parecer, la evidencia que se usa en el juicio no deja bien parado al actor mexicano. Sin embargo el abogado del actor dijo que el caso se trata de uno muy simple por “defensa propia” pues según declaró Pablo Lyle, él sólo se “repelió” la agresión debido a que temió por la seguridad de su familia. Así lo dijo el abogado Bruce Lehr:

Este es un caso clásico de defensa propia; él estaba tranquilamente en un auto, fue atacado, él salió y usó la menor fuerza posible para golpear al hombre una sola vez; lo que pasó después de eso fue muy desafortunado

Pero el video de la fiscalía muestra una cosa muy diferente pues en él se ve que Juan Ricardo Hernández se acercó para discutir con Lyle, ante lo que bajó su cuñado, quien conducía el vehículo en el que se transportaba toda la familia de Lyle, pero se quedó discutiendo con Hernández y finalmente se volteó para regresar a su vehículo.

El actor no podrá regresar a México a pesar de haber metido una solicitud especial pues enfrenta falta de recursos económicos para sufragar el proceso (Foto: Agencia EFE)

Cuando Juan Ricardo Hernández se dirigía a su vehículo, Pablo Lyle se bajó del lado del copiloto y lo alcanzó para darle un puñetazo que le dio certeramente y que derribó a Hernández, quien cayó al suelo y se dio un golpe seco en la cabeza. Poco después, los servicios médicos llegaron al lugar y trasladaron a Juan Hernández al hospital, se confirmó su fallecimiento por un traumatismo craneoencefálico.

El actor desde el principio fue ubicado por las autoridades y se presentó como inocente aunque ahora tendrá que esperar a la fecha del juicio para saber qué futuro le depara en lo que parecía ser una carrera en ascenso. Lyle recientemente había participado en la película “Mirreyes contra Godínez” con la cual había generado una buena reacción del público pero ahora su carrera y su propia libertad están en vilo.

Y es que la pandemia de COVID-19 alargó aún más el proceso pues todos los juicios y servicios legislativos quedaron paralizados durante el confinamiento y fue apenas ahora que la juez pudo acomodar la agenda para que el juicio quede el próximo año.

