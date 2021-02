“Usted está bastante alteradito”: Gustavo Adolfo Infante discutió en vivo con el abogado de Laura Zapata

El momento de la discusión entre Gustavo Adolfo Infante y el abogado de Laura Zapata, Carlos Cuenca (Video: Twitter @deprimeramano)

Gustavo Adolfo Infante ha permanecido durante semanas en el ojo del huracán.

Después de definir a las mujeres transexuales como “señores que se convierten en señoras”, defendió el viaje que hizo Juan José Origel para vacunarse en Miami; llamó mentirosa a Yuri por afirmar que tuvo COVID-19; criticó la fórmula rusa Sputnik V, y aseguró que Michelle Rubalvaca, con quien compartió foro durante casi cuatro años, es un señor que no le interesa.

En definitiva, una lista de polémicas que no deja de crecer, y que ha perjudicado la imagen del reconocido periodista.

Este miércoles, Infante se vio envuelto en su último escándalo. Durante la emisión en directo del programa De Primera Mano, el conductor mexicano protagonizó una fuerte discusión con el abogado de Laura Zapata, Carlos Cuenca.

El letrado había enlazado con el espacio televisivo para dar detalles de la denuncia que interpusieron Thalía y su hermana contra quien resulte responsable de los daños que sufrió la abuelita de las famosas, la señora Eva Mange, mientras se hospedaba en el asilo Le Grand Senior Living.

A los pocos minutos, Gustavo Adolfo Infante preguntó quién pagaba la estancia de la adulta mayor en el asilo, y entonces, comenzó a truncarse la entrevista.

- “¿Quién paga la estancia de la señora Eva Mange? ¿Thalía, sus abogados o Laura Zapata?”, dijo el conductor.

- “Los abogados no tenemos obligación de pagar”, respondió Cuenca.

- “¿No sabe usted si paga Laura o paga Thalía?”.

- “Lo que sí se es que paga Thalía y paga Laura, no sé en qué porcentaje”.

Thalía y Laura Zapata denunciaron en redes sociales que su abuela había sufrido maltrato en el asilo en el que se hospedaba (Foto: I y C - Instagram @thalía / D - Instagram @laurazapataoficial)

Las respuestas del letrado enojaron al periodista, pues entendió que eran agresivas.

- “No bueno, ¿sí sabe o no sabe? Hay que saber dónde estamos parados, porque usted está muy agresivo. Entonces vamos a ver si sabe o no sabe”, dijo Infante.

- “No, a ver. Usted me pregunta si pagan las dos. Yo le contesto que sí pagan las dos y me vuelve a hacer una nueva pregunta, y me dice en qué porcentaje. Eso no lo sé”, se defendió el abogado.

A partir de ahí, la tensión fue escalando, y en varias ocasiones, el conductor parece buscar un enfrentamiento. Tras afirmar que el centro para mayores no tiene responsabilidad de lo que ocurrió porque la enfermera de la señora Mange había sido contratada de forma particular por la familia, el letrado lo corrigió, y explotó el conflicto.

- “¿Sabe qué? No sé si usted así le habla a la gente pero a mí me parece que usted está bastante alteradito ante una situación”, expresó el comunicador.

- “Estoy muy tranquilo. Yo con todo gusto accedí a platicar con usted, y usted me dice que soy malo o que hablo feo. Parece que está molesto. (...) Yo soy un litigante, estoy acostumbrado a llevar juicios y en juicios así se habla. Yo no sé en qué porcentaje pagan”, volvió a insistir el abogado.

- “¿Ahora, qué sigue (con el juicio)? Sin que se enoje porque usted se enoja cuando le preguntan algo, no sé para qué da entrevistas si se va a enojar”, añadió el conductor.

- “No me enojo, simplemente el lenguaje que se utiliza en las cuestiones técnicas debe ser exacto. Recuerde que se dice que en material penal no hay dos más ni mayorías de razón, ni interpretaciones. Eso es lo que estoy tratando de hacer con usted”.

- “Pero sí hay formas”.

En Twitter, Laura Zapata mostró las crudas imágenes de las heridas de su abuelita. IMÁGENES SENSIBLES (Video: @LAURAZAPATAM / Twitter.)

En ese momento, los dos comenzaron a criticar su profesionalismo mutuamente.

- “Mire, como no nos entendemos, entre las dogmas y demás yo a usted no lo entiendo y yo creo que la gente no lo entiende. Yo creo que difícilmente usted va a ayudar a Laura Zapata con esa actitud”, comenzó Infante.

- “Y yo creo que usted difícilmente va a decir la verdad, porque hace muchas interpretaciones”, respondió Carlos Cueca.

- “Sabe usted, es que no me está gustando lo que me está diciendo usted, ‘mentiroso’”, se ofendió el periodista de espectáculos.

- “No, yo no le estoy diciendo eso, lo sigue interpretando”.

Por último, antes de terminar la entrevista, Gustavo Adolfo Infante le dijo al abogado de Laura Zapata que si él fuera su cliente “ya lo habría corrido por las maneras en que responde”. La discusión se viralizó en redes sociales, donde al final, la demanda por los daños a la señora Eva Mange quedaron en un segundo plano.

