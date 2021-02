Yuri confirmó que tuvo COVID-19 y Gustavo Adolfo Infante se lanzó contra ella: “No le mientas a la gente”

Yuri en su momento le recomendó a Gustavo Adolfo "revisar sus fuentes", pues negó haber contraído COVID-19 (Foto: Cuartoscuro)

En septiembre de 2020 se corrió el rumor de que Yuri había sido uno de los cientos de miles de casos confirmados de COVID-19, enfermedad que ya ha cobrado millones de vidas desde su aparición en Asia a finales de 2019. Y es que tras los casos positivos al virus del SARS CoV-2 surgidos en el reality show ¿Quién es la máscara?, el estado de salud de la cantante veracruzana ha estado en la mira del público.

Ahora, y tras haberlo negado públicamente en su momento cuando se dio a conocer que Omar Chaparro, Juanpa Zurita y Consuelo Duval habían resultado positivos a la enfermedad, la cantante de La maldita primavera realizó una transmisión en sus redes sociales donde habló para la congregación a la que pertenece y reveló que hace meses sufrió fuertes síntomas y malestares derivados por su infección de COVID-19, misma cuyas secuelas ahora lucha en contra.

El comunicador explicó que una persona de la producción donde Yuri trabajaba le confirmó la infección de la cantante (Captura de Pantalla: Youtube @Gustavo Adolfo Infante)

La intérprete comunicó a sus seguidores los crudos momentos que vivió, y aunque no mencionó por qué lo negó cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante lo dio a conocer, sí dio detalle de su preocupación y la dura prueba en su vida que esto representó. Así lo dijo:

“Me conecto todos los días con Dios y sin él yo creo que no hubiera pasado esta enfermedad, estas crisis que he tenido. En el mes de octubre tuve COVID, realmente no lo sabía, fue muy leve, ahora sí que no me enteré, pensé que era alergia, que se parece mucho al COVID”, comenzó la rubia en una transmisión dirigida a sus seguidores que comparten con ella la fe cristiana.

La cantante Yuri negó tener COVID-19 a finales de septiembre de 2020 (IG: oficialyuri)

Yuri reveló haber sufrido fuertes ataques de ansiedad, malestares que nunca antes había experimentado, testimonio con el que dejó claro que las secuelas de su infección fueron un tema serio que afectó su rutina:

“Pero cuando sucedieron todas estas cosas fue cuando pasé los dos meses después de “La máscara”, que estuve grabando ahí, vinieron unas secuelas muy fuertes en donde me veían unos ataques de ansiedad terribles a las seis de la mañana, con unas taquicardias que yo decía ‘¿cómo me quito esto, qué es lo que me está pasando’', reveló.

La cantante, quien fungió como “investigadora” en el exitoso programa de Televisa, confesó que diciembre para ella fue un mes “bastante fuerte” por la intensidad de los malestares que padeció, pero también agradeció el hecho de mantenerse firme en su fe, razón por la cual pudo hacer frente a las vicisitudes derivadas de su infección.

Yuri reveló que tanto ella como su esposo Rodrigo han sufrido pérdida de pelo derivado de la situación, lo que hace inferir que su pareja también sufrió dicha infección por el virus.

Otra de las críticas contra la jarocha fue en hacer un sketch en referencia al nacimiento navideño (Video: TikTok)

“Obviamente hablé al doctor , tenía unas taquicardias, el pelo se me está cayendo muchísimo, me lo voy a cortar como por aquí porque ya no tengo pelo, mi esposo ya está calvo, gracias COVID, a mucha gente le vienen de diferentes maneras estas secuelas y les puedo decir que el mes de diciembre pasé un mes bastante fuere muy fuerte, todos los días me levantaba a las seis de la mañana con ataques de ansiedad terribles que nunca había vivido ni se los deseo a nadie. Gracias a Dios soy una mujer de fe”.

Ante la revelación de Yuri, Gustavo Adolfo comentó en su programa De primera mano que la jarocha debería ser más considerada con su público, pues en su momento la cantante incluso lo exhibió en sus redes sociales y le recomendó “revisar a sus informantes”.

“A mí que no me disculpe, no quiero las disculpas de Yuri, cosa que no me interesa. Saludos, Yuri, te respeto como artista, eres grande, pero no le mientas a la gente, pues de eso vives, de la gente y los engañas”, aseveró el comunicador.

