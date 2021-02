“Me acosó por mucho tiempo, pero me hizo algo más grave”: la acusación de Lupita Castro a Vicente Fernández

Lupita Castro acusó a Vicente Fernández de acoso (Video: Instagram @armandpromotionscompany)

Vicente Fernández continúa en el centro de la polémica.

Después de que se desatara un escándalo por las fotografías en las que aparecía tocando de forma inapropiada a sus fans, ahora la cantante Lupita Castro contó que “El Charro de Huentitlán” la acosó y le hizo “algo más grave”.

“Vicente Fernández a mí me acosó por mucho tiempo, pero me hizo algo más, más grave que eso. Mi nombre es Lupita Castro, soy cantante. No me quiero aprovechar de lo que está pasando ahora”, dijo en un video difundido a través de redes sociales.

La artista explicó que los hechos ocurrieron años atrás. Hace algunos meses, concedió una entrevista a una televisora estadounidense para contar su historia, pero, siempre según su versión, “Don Chente” utilizó sus influencias y logró que se censurara el material.

“Hace ocho meses yo empecé a escribir mi libro y a consecuencia de esto una televisora de EEUU de habla hispana me hizo una entrevista, y me dijeron que le avisaría a él sobre lo que yo estaba diciendo. ¿Y qué pasó con esa entrevista...? Nada”.

El cantante habría censurado una entrevista de Lupita Castro en una televisora estadounidense de habla hispana (Foto: Cuartoscuro)

En el video, la cantante aseguró que tiene pruebas, y que pronto volverá a hablar públicamente para explicar qué ocurrió.

“Por eso estoy aquí, hoy quiero decir mi verdad. Lo importante no es por qué callé tanto tiempo, sino por qué lo hizo. Tengo datos, y fechas y todo. He sufrido mucho, muchos años callándolo, pero ya no. Ya no lo voy a callar. Yo también tengo poder de dios, de la palabra y de este aparatito [el celular]. Gracias, nos vemos pronto”.

En redes sociales, el video ha dividido opiniones, y aunque muchos usuarios apoyaron a Castro, otros la tacharon de “oportunista” y de aprovechar el momento para promocionar su libro.

Las declaraciones de la cantante llegan en medio de la fuerte polémica en la que se ha visto envuelto Vicente Fernández por tocar el seno de algunas fans mientras posaban para una fotografía. Las imágenes se viralizaron en redes sociales, y el intérprete de “Estos Celos” aceptó hace dos semanas una entrevista con Mara Patricia Castañeda que no logró el efecto que esperaba.

En TikTok se viralizaron las imágenes en las que Vicente Fernández toca de forma inapropiada a sus fans (Foto: @Miranda Hdez / TikTok)

Con lágrimas en los ojos, el Charro de Huentitlán se disculpó con los medios y con las mujeres que se habían sentido ofendidas por su conducta, pero también se defendió y dijo que no fue acoso, sino un accidente.

“Yo vi la foto y efectivamente sí. Yo puse mi mano, primero en el estómago y dije ‘en el estómago se va a sentir ofendida’ y subí mi mano y toman la foto. Pero nunca hice yo ‘así', si algo tengo es respetar al público. Pero sí quiero pedirle una disculpa a todos los medios porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera y no porque hice un... Reconozco que hice mal”, dijo en la entrevista.

“Yo sí le ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con la intención. Si lo hubiera hecho con la intención no lo hago allí... La hubiera llevado a las caballerizas. Ni me acuerdo cómo pasó. [...] Acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza y que le haya bajado la blusa, eso es acoso. Pero lo que pasó fue un accidente con ella”, agregó.

Vicente Fernández durante la entrevista con Mara Patricia Castañeda (Video: Youtube Mara Patricia Castañeda)

Sus palabras, sin embargo, no resultaron convincentes y a la conductora, Mara Patricia, le llovieron las críticas en redes sociales, donde los internautas la acusaron de haber acordado una entrevista pactada, y de haber evitado temas y preguntas importantes.

En entrevista con Un Nuevo Día, la víctima que aparecía en la primera fotografía que se viralizó en TikTok, no aceptó las disculpas de Don Chente.

“Esto pasó con cuatro mujeres más, y si fuera un accidente no pasaría tanto. Su disculpa se sintió que no era sincera y era para los medios, no para nosotras”, expresó en entrevista con el programa Un Nuevo Día.

