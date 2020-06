Viudo de Hiromi compartió fotos inéditas de su hija

Fernando Santana, viudo de la cantante Hiromi Hayakawa, publicó en su perfil de Instagram una foto donde aparece cargando a su hija, la pequeña Julieta. Hiromi y Julieta fallecieron durante el parto.

Hayakawa había participado en La Academia durante el año 2004, quedando como la séptima intérprete más popular del programa. Luego de su salida se dedicó a su carrera como solista, actriz de teatro y doblaje.

En 2017, Hiromi Hayakawa se encontraba embarazada y trabajando en diversos proyectos, pero padeció de un evento renal que la forzó a adelantar el parto, sin embargo la condición de Hiromi derivó en una preeclampsia; fue atendida en el hospital San Ángel Inn.

Usuarios en las redes solicitaron apoyo para conseguir donadores de sangre. Desgraciadamente ni ella ni la pequeña Julieta lograron sobrevivir al procedimiento médico, pues fallecieron el 27 de septiembre.

Hiromi era una artista que se encontraba en el punto más alto de su carrera pues había trabajado en doblajes de películas como Valiente y Alicia en el País de las Maravillas, también participó en series como Futurama y Pokemón. Además actuó en muchas obras teatrales y musicales con lo que su popularidad incrementó mucho.

En las publicaciones de Instagram, Fernando Santana aparece cargando a la pequeña Julieta y le dedicó un mensaje en el que habló de el miedo que tenía al cargar un bebé:

Siempre me esperé para cargar un bebé, nunca había querido hacerlo, el más chiquito que había cargado tenía más de 5 meses y esto porque me daba miedo que le pasara algo. Dije que sólo lo haría con mis hijos y así fue, fue la primer bebé que cargué recién nacida hoy te he pensado mucho, quiero que sepas que te amo hija hermosa y que vives en mi corazón y así será por siempre