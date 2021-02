Mensajes, fotografías e interacciones: todas las pistas sobre la posible colaboración de Danna Paola y Selena Gomez

Selena Gomez publicó una playlist de sus canciones favoritas en español e incluyó varios temas de Danna Paola (Foto: Instagram I - @selenagomez / D - @dannapaola)

La colaboración musical de Danna Paola y Selena Gomez parece estar cada vez más cerca de convertirse en una realidad.

Al menos, así lo creen sus legiones de fans, quienes han detectado en los últimos días numerosas pistas que hacen pensar que el proyecto se anunciará próximamente.

Todo comenzó el pasado 23 de enero, cuando la artista estadounidense -después de lanzar su nuevo sencillo “De una Vez”-, publicó en Apple una playlist con sus canciones favoritas en español. Entre las 109 canciones de la lista, titulada “Puro Pop”, destacaron varios temas del último álbum de Danna Paola, K.O.

“Para mi takeover de Puro Pop elegí algunos clásicos junto con algunas canciones nuevas. Creo que esta nueva generación de artistas latinos trae muchísima pasión y demuestra el poder de permanencia en la música latina. Es innegable la manera en la que conmueve a la gente, incluso aunque no hables español, puedes sentirlo”, explicó Selena.

El 14 de enero, Selena Gomez estrenó su nueva canción en español "De una Vez", y el 29 del mismo mes, publicó "Baila Conmigo", junto a Rauw Alejandro (Video: Youtube - Baila Conmigo)

“Calla Tú”, “TQ Y YA”, o “Sola” son algunos de los temas de la protagonista de Élite que figuran en la playlist, al igual que varias de sus colaboraciones más famosas, como “Nada”, con Cali y el Dandee; “No bailes Sola”, con Sebastián Yatra, o “Friend de semana”, con Luisa Sonza y Aitana.

Al ver que sus éxitos formaban parte del listado, Danna Paola lo compartió orgullosa en redes. Y esta fue la primera interacción que llamó la atención de los fans, quienes pidieron que las dos famosas se unieran en una colaboración. Y aunque al principio parecía improbable, después llegaron nuevas pistas que desataron la euforia de los fans.

El próximo 12 de marzo, Selena Gomez lanzará su primer álbum en español, “Revelación”, y ya en enero deleitó a sus fans con un pequeño avance, con los sencillos “De una Vez” y “Baila Conmigo”. Esto se ha entendido como un intento de la ex chica Disney por afianzar su posición en el mercado latino, que es tendencia en EEUU, al tiempo que aprovecha su ascendencia mexicana y se acerca más al público de habla hispana; una estrategia en la que Danna Paola podría jugar un papel muy importante, en caso de darse una colaboración.

Por si fuera poco, la intérprete de “Oye Pablo” compartió en su Instagram una publicación que enloqueció a sus más de 29 millones 600 mil seguidores.

El sábado, Danna Paola subió a su perfil una fotografía en blanco y negro, con un pie de foto que no pasó desapercibido.

“No entiendo mucho pero...”, escribió.

Con esta imagen, crecieron las versiones de una posible colaboración entre las dos famosas (Foto: Instagram @dannapaola)

Se trata de un fragmento de la canción “Baila Conmigo”, que Selena Gomez grabó junto a Rauw Alejandro y Tainy, y lanzó el 29 de enero.

La publicación de la intérprete de “Sodio” logró más de un millón de me gusta, y 3,000 comentarios, donde la mayoría de los fans respondieron con la continuación de la letra: “...Baila, baila, baila conmigo, baila, baila que yo te sigo”. Además, muchos le preguntaron si participará en un remix de ese sencillo, o si habrá una colaboración nueva con Selena.

“Baila conmigo, remix de Danna Paola exactamente”, escribió el usuario @xbrooklynbaby.

“Sí, ella dijo que iba a tener muchas colaboraciones, incluso con personas famosas de EEUU”, contestó @darel_torres_oficial.

“¿Remix?”, preguntó @layazoficial.

Por ahora, la intérprete de “Wolves” se prepara para su actuación en los Premios Lo Nuestro, mientras que la artista mexicana está centrada su concierto Danna Paola Live Experience, que se celebrará los días 13 y 14 de febrero.

Hasta el momento, no se ha confirmado el dueto, pero esta no es la primera vez que la actriz de La Dueña lanza pistas a sus fans, o mensajes enigmáticos, sobre sus futuros proyectos, como hizo el año pasado con su participación con Sebastián Yatra. Y teniendo en cuenta el curso que ha tomado la carrera de Selena Gomez, la idea no es en absoluto disparatada.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Consuelo Duval hizo una impactante revelación sobre la vida amorosa de Danna Paola: “Le rompió el corazón a mi hijo”

“Nunca me vuelvo a callar”: el drástico cambio de Danna Paola tras su violenta relación con Eleazar Gómez

Estrenaron de emergencia el nuevo álbum de Danna Paola tras filtración ilegal: “Entré en shock”, dijo la cantante

“Baila conmigo”: furor por el segundo tema en español de Selena Gómez