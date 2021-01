“Baila conmigo”: furor por el segundo tema en español de Selena Gómez

(Foto: Instagram de Selena Gómez)

Con un look fresco, su sengundo tema completamente en español y ritmos latinos, Selena Gómez estrenó el video musical de la canción Baila conmigo, que interpreta al lado de Rauw Alejandro y que fue presentada durante la madrugada de este viernes.

En el clip, dirigido por el cineasta brasileño Fernando Nogari, resaltan los paisajes de playa, donde dos enamorados son los principales protagonistas de la historia.

El tema ya causó sensación en redes sociales, ya que tanto Selena como Rauw Alejandro, demuestran su talento para cantar y bailar con una canción por demás pegajosa.

La cantante, con ascendencia mexicana, aprovechó el lanzamiento del video de su segundo tema en español, para también publicar la coreografía de la misma y que ya convirtió en un reto en las plataformas web.

Selena Gomez, Rauw Alejandro - Baila Conmigo

Antes de presentar el video de Baila Conmigo, Selena Gómez se reifiró en Twitter a su álbum musical completamente en español.

“REVELACIÓN, mi primero EP en español, está disponible ya para pre-ordenar. Me llena de emoción compartirlo con ustedes y estoy muy orgullosa de mi herencia”, escribió en redes sociales para resaltar sus orígenes latinos.

La presentación de este videoclip musical llegó justo después del furor que causó la canción, De una vez, la cual fue estrenada hace dos semanas y que forma parte del material discográfico, Revelación, que estará disponible a partir del 12 de marzo de este año.

Este álbum llegó a la vida de Selena después de una instrospección en su cultura y tras casi una década sin cantar en español, por lo que que la cantante lo ha descrito como un abrazo a “su herencia como orgullosa latina”.

De una vez, su tercera melodía en español y la primera desde 2010, está producida por el artista puertorriqueño Tainy, ganador de numerosos Grammys Latino, que cuenta en su currículum con colaboraciones de peso con Bad Bunny o J Balvin, y su empresa NEON16.

15/01/2021 Selena Gómez ha lanzado "De una vez" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD UNIVERSAL

Fue compuesto por Kris Floyd y bajo la producción de Jota Rosa y Albert Hype, De una vez es un tema 100 % pop, con la energía típica de Gómez, y una base de reguetón lento.

Esta no es la primera vez que Selena Gómez y Tainy combinan sus talentos. Los artistas colaboraron en I Can´t Get Enough, su éxito de 2019, con J Balvin y Benny Blanco. También trabajó con Ozuna y Cardi B en Taki Taki, la canción de 2018 en la que también participó DJ Snake.

Gómez, de abuelos mexicanos, ya había revelado sus intenciones de sacar un disco con canciones en castellano. Sin embargo, dio la sorpresa sin mayores preámbulos. La única pista publicitaria fueron unas pintadas que aparecieron misteriosamente con su cara en algunas ciudades pequeñas de México con las frases De una vez y Baila conmigo.

La artista apenas dio unas horas a sus fans para digerir la noticia que anunció en sus redes, en las que publicó una foto en la que aparece con un vestido de flores, y rosas y margaritas en la cabeza. En el pecho lleva un prendedor con un corazón iluminado.

Aunque Gómez es una comprometida activista con las causas de la comunidad latina en EEUU y a menudo expresa estar orgullosa de sus raíces mexicanas.

La primera canción en español de la artista, hasta ahora, era Un año sin lluvia, parte de su disco A Year Without Rain.

Nacida en Texas, Selena Gómez cuenta, a sus 28 años, con un sólida carrera en el mundo de la música, el cine y la televisión -comenzó en el Disney Channel-, sin olvidar su labor como productora ejecutiva y activista social. Como latina ha sido galardonada con reconocimientos como el “Premio de las Artes” en la 33 edición de los Premios de la Herencia Hispana.

Respecto a su carrera musical, con su anterior álbum, RARE, logró su primer número 1 en el Billboard Hot 100 con el sencillo Lose You To Love Me, y el álbum debutó también en el puesto más alto en la lista Billboard 200.

Selena Gómez combina esta exitosa carrera musical con su labor como empresaria, con lucrativas líneas de belleza como RARE Beauty, lanzada en exclusiva en EE.UU., Canadá y México.

Todo ello sin dejar de lado su labor social con iniciativas como el RARE Impact Fund, con el que se comprometió para recaudar 100 millones de dólares para la lucha contra las enfermedades mentales y la mejora de las condiciones de vida de los más desfavorecidos.

Con información de Efe...

