Consuelo Duval hizo una impactante revelación sobre la vida amorosa de Danna Paola: “Le rompió el corazón a mi hijo”

Danna Paola siempre ha sido muy hermética sobre su vida privada, pero fue la conductora de Netas Divinas, Consuelo Duval, quien hace unos años hizo una revelación sobre el pasado amoroso de la protagonista de Élite que causó más de una reacción de ternura entre sus conocidos.

La también actriz, que recientemente padeció los embates del COVID-19, comentó en el programa de Unicable que Danna Paola fue el primer amor de su hijo Michel en la infancia.

Hace dos años la actriz y cantante visitó el foro de Netas Divinas y este momento fue aprovechado para recordar la anécdota del amor infantil.

Consuelo Duval presentó a la intérprete de Sodio, Oye Pablo o Calla tú y lo hizo con una introducción en la que habló de los sentimientos de su hijo Michel y una breve historia de un noviazgo.

“Tengo que hacer una neta confesión divina: fue mi nuera. De los cinco a los ocho años y es la primera mujer que le rompió el corazón a mi hijo”, soltó ante el asombro de Daniela Magún, Natalia Téllez y Paola Rojas.

En aquella ocasión, Duval remató su comentario con chiste muy característico en la cultura mexicana y que recuerda a Laura Bozzo: “¡Qué pase la desgraciada!”

Danna Paola no siguió la broma y comenzó la interacción con todas las conductoras sobre el manejo que da a sus redes sociales y qué hace para desconectarse de la vida virtual.

Esta es una de las pocas cosas que se sabe sobre la vida amorosa de la cantante que este mes anunció el estreno de su más reciente álbum discográfico K.O. y que le sirvió de catarsis de muchos temas personales.

Fue gracias al tema Calla tú que Danna Paola reveló que sufrió algunas conductas “machistas” y violentas en sus relaciones y dentro de la industria musical.

“Dentro de esta industria yo he vivido muchísimo machismo, se me ha intentado callar muchas veces y lo he dicho y ha sido nota en todos lados de ‘calladita no me veo más bonita’”, dijo en entrevista con el programa Sale el Sol.

“Soy una persona muy directa, muy transparente y he aprendido mucho sobre feminismo en los últimos tres años y para mí ha sido de verdad una catarsis interna, el decir ‘Necesito escribir una canción que hable de esto’”, añadió en aquella ocasión.

Durante la promoción de este álbum ha sido cuestionada en más de una ocasión sobre la relación que vivió hace más de 10 años con Eleazar “N”, que de acuerdo a varios testigos, fue por demás violenta.

Aunque la famosa jamás pronunció el nombre de su ex pareja, sí aceptó que en el pasado vivió algún tipo de agresión en sus noviazgos.

“Soy una mujer súper fuerte. Soy una mujer que ha sabido salir no sólamente de una sino de varias situaciones que he vivido, como lo he comentado, machistas y no es específico con uno”, declaró para el programa Ventaneando.

“Sí se puede salir. Sí podemos alzar la voz, que no tengamos miedo. Al final, yo me he vuelto muy fuerte a raíz de las experiencias que he vivido. (...) Al final son 21 años de carrera que no han sido fáciles. Que han sido llenos de altas y bajas, experiencias buenas y malas. Por supuesto que muchísimo machismo en muchas situaciones que yo no me daba cuenta”, concluyó.

