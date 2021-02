“Es una mujer íntegra”: Jolette defendió a Cynthia Rodríguez de las acusaciones de Toñita

Jolette da su versión de la historia sobre las supuestas afirmaciones que hizo sobre Cynthia Rodríguez hace años (Foto: Instagram)

La primera generación de La Academia todavía sigue viva, pero no por las mejores razones que puedan haber. Luego de que Toñita declarara que Cynthia Rodríguez entorpeció su carrera como cantante, las suposiciones y acusaciones tanto para ella como para la conductora titular de Venga la Alegría no han parado. Entre las declaraciones más polémicas que hizo la ex-académica estuvo la de señalar a Jolette, otra de sus antiguas compañeras, afirmando que también habló de manera despectiva de Cynthia.

De acuerdo con las palabras de Toñita, también llamada “La Negra”, Jolette habría hecho declaraciones en contra de Cynthia Rodríguez para hacer ver que estaba recibiendo un trato especial por parte de ejecutivos: “Es algo que yo no lo hablé ni lo aseguré. Habló Jolette con Gustavo Adolfo (Infante), me acuerdo. Y pues dijo que esta chica (Cynthia) andaba con un alto ejecutivo, entonces la sacan (a Cynthia)”.

Esta vez, también en el programa de YouTube, Chisme No Like, donde comenzaron a salir todas estas acusaciones, Jolette fue entrevistada para dar su versión de la historia con relación a lo que Toñita dijo que hizo hace años. “Yo nunca dije nada malo de Cynthia”, aclaró. “Me duele en el alma que se esté diciendo y que me hayan añadido palabras que yo no dije”.

Actualmente Jolette está en Televisa con Hoy, y en E! en un programa de moda (Foto: Instagram @jolettenavarrete)

Tomó en consideración el tiempo que ha pasado desde que pudo haber hecho las supuestas declaraciones que le acuñó Toñita y que, de haber ocurrido, habría que tomar en cuenta que Jolette era muy joven todavía, además de rebelde. Sin embargo, hubo algo que recordó bien: “En alguna entrevista llegué a mencionar que ella se había ganado el favor de los ejecutivos. Es todo lo que yo dije. Yo no dije ‘anda con alguien’, yo no dije ‘mala persona’, yo no dije ‘se ha metido con alguien’”.

A su vez, aseguró que Cynthia no era alguien que se aprovechaba de nada, pues todo lo que ha logrado a lo largo de su carrera, ha sido a través de su esfuerzo: “Yo lo que quiero dejar en claro, y lo reitero, es que Cynthia es una mujer responsable. Yo como su compañera, la recuerdo como una gran compañera, como una gran alumna, y ella se ha esforzado inmensamente para salir adelante y no es justo que la gente ahora la culpe de todo”.

Sobre esta línea, para demostrar que no era capaz de hablar mal de una ex-compañera de programa, quiso dejar en claro que Cynthia no tuvo nada qué ver con que Jolette no mantuviera algún tipo de contrato con Tv Azteca: “Si yo no llegué a tener una carrera en esa televisora, fue porque yo no llegué a acuerdos en su momento. No fue por culpa de ella (Cynthia). Y ella es una mujer íntegra, es una mujer muy valiosa y es una dama”.

Jolette consideró que Cynthia Rodríguez es una mujer incansable y muy trabajadora (Foto: Instagram @jolettenavarrete)

Al cuestionarle sobre los rumores que hay alrededor de La Academia sobre que los alumnos de la misma debían tener relaciones sexuales con ejecutivos de Tv Azteca y del supuesto acoso que llegaban a cometer con las mujeres, Jolette se limitó a responder que no era su caso: “A mí, Jolette, nunca me acosó ningún ejecutivo. Ninguno. Ni Martín Luna, que en paz descanse; ni Sergio Segura, que en paz descanse”.

Aseguró que nadie estaba amenazándola para defender a Cynthia o para decir que no supo de ningún caso de abuso ni de acoso sexual en Tv Azteca. Esto pues, se sabe, hace años corrían rumores de que Jolette estaba siendo amenazada por la televisora, por lo que ella prefirió ya no seguir en ella y mejor buscar suerte en Televisa y otras empresas.

Del mismo modo, insistió que no tiene nada en contra de Toñita, ni de ninguno de sus compañeros. De la primera dijo “Toñita me cae divino, es una tipaza”. Respecto a sus otros compañeros, sólo destacó que le extrañaba que, de haber ocurrido tal abuso, que no lo denunciaran en su momento.

