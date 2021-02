Sonrientes, más unidos que nunca, con amor a flor de piel y en ocasiones llorosos, Michelle Renaud y Danilo Carrera contaron la verdad detrás de su ruptura: “Estamos en tiempos diferentes”; con lo que buscaron desmentir todos los rumores que se propagaron a su alrededor y que califican al actor ecuatoriano como de “grosero” y “tóxico”.

Los actores usaron sus redes sociales para explicar lo que los llevó al quiebre emocional, después de protagonizar uno de los romances más amorosos y tiernos de la farándula mexicana.

Renaud y Carrera aparecieron unidos, risueños y mostrando la complicidad de siempre, para revelar que aunque se aman y tienen una relación “casi perfecta”, no tienen los mismos planes de vida, ya que ella quiere conformar una familia, mientras él aún quiere demorar más este proceso.

Con este largo pronunciamiento, desmintieron lo que la revista TV Notas publicó en su edición de este martes, donde compartieron que la relación terminó porque “es un tipo soberbio, complicado, grosero, prepotente y era muy competitivo con ella”.

Michelle Renaud y Danilo Carrera contaron la verdad detrás de su ruptura

“Queremos cosas distintas. Yo quiero una familia, hijos, y él también, pero no ahorita, y tenemos la misma edad, tenemos 32 años. Estoy adelantada en procesos, yo creo que ya estoy en edad de hacerlo, yo tengo un hijo y quiero otro pronto, quiero una familia”, comentó Renaud en el extenso video publicado en su cuenta de Instagram, en el que se le vio con lágrimas en los ojos de vez en cuando.

“Quizá si yo tuviera 35 o 36 estaría en ese punto de mi vida y es súper difícil, en verdad me duele me duele y me cuesta mucho porque hay muchísimo amor. También pienso en 50 o 60 años en estar contigo y algún día cumplir los sueños que teníamos y lo digo aquí: tal vez en la manera de cerrar la puerta, pero abrir una ventana”, añadió Carrera.

Relataron que esta conversación la tuvieron tras superar el COVID-19 y definieron lo que en verdad buscaban en su vida en pareja.

“A veces hay que saber tomar desiciones por nosotros, porque es súper importante el amor en una relación y nos sobra, la complicidad nos sobra, el equipo nos súper sobra, pero el problema que yo tengo es que Marcelo va a cumplir 4 y si tengo otro hijo quiero que no se lleven tanto... y si me espero tanto Marcelo va a tener 8 o 9 y va a haber mucha separación y algo que es muy importante en mi vida son mis hermanos”, recalcó.

Danilo por su parte mencionó que busca lo mejor para los dos y él tiene un proceso diferente de vida, pero reconoció que sí ha sido duro romper su relación en este punto. “Ni siquiera es que queramos cosas diferentes, sino estamos en tiempos diferentes, queremos lo mismo pero en este momento no se da y no es que ninguno quiera forzar al otro. Michelle no me quiere obligar a tener hijos o quedar embaraza”, añadió.

(Foto: Danilo Carrera)

La pareja además contó cómo surgió su amor, acabando con las suposiciones de que iniciaron su noviazgo cuando ambos estaban casados.

Según TV Notas, el romance fracasó por los celos del actor a las nuevas propuestas de trabajo hacia Michelle Renaud, lo que también negaron en conjunto.

“Pongo todas las herramientas para que tú brilles, porque sé que si tú brillas, yo voy a brillar y si tú tienes éxito, yo voy a tener éxito”, comentó Danilo Carrera.

El actor ecuatoriano recalcó que la personalidad de Michelle ha permitido la excelente convivencia que aún tienen dentro y fuera del set; además, ambos confirmaron que no existe una terceta persona en su relación, como se señaló a su colega Scarlet Gruber.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Michelle Renaud sorprendió con noticia de que vendería su anillo de compromiso

“En algún lugar nuestro amor triunfa”: el mensaje de Michelle Renaud tras su ruptura con Danilo Carrera

Scarlet Gruber negó haber sido la causante de la ruptura de Danilo Carrera y Michelle Renaud

Michelle Renaud y Danilo Carrera terminaron su romance: “Tuvimos mucho aprendizaje”