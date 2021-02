Murió el padre de Leticia Calderón: “Con el corazón destrozado”

Lety Calderón está de luto (@letycalderon79)

La actriz Leticia Calderón se encuentra de luto debido al fallecimiento de su padre, que ella misma dio a conocer a través de su cuenta de Twitter.

Calderón compartió este miércoles por la tarde un breve mensaje en donde habló sobre el deceso.

“Con el corazón destrozado les comparto que mi maestro, mi amigo ya no llegará a su casa. Decidió reunirse con sus papás y dejarnos con un gran vacío. Te vamos a extrañar mucho, papito”.

La actriz de Televisa no dio mayor información sobre el deceso, pero se sabía que el señor se encontraba internado por complicaciones de COVID-19.

El mensaje de la actriz para informar sobre el deceso

Fue la propia Leticia quien lo informó luego de que ella saliera del nosocomio, en donde estuvo internada también a causa de la enfermedad.

La actriz no confirmó hasta ahora que esa haya sido la causa del deceso del señor Calderón.

La actriz, cuando era niña, en brazos de su papá (IG: letycalderon79)

Hace unos días la salud de Calderón había causado cierta alarma. Primero cuando se supo de su contagio de COVID-19 y luego de su hospitalización a consecuencia de la enfermedad.

“Corazones. No inicié este año cómo me hubiera gustado. Pese a todos los cuidados, varios miembros de mi familia, incluyéndome, fuimos alcanzados por esta enfermedad, por lo que les pido nos incluyan en sus oraciones. Gracias”, señaló en su mensaje en Twitter del 14 de enero.

Un par de días después se encendieron las alarmas cuando trascendió que Calderón estaba hospitalizada. “Estoy internada, pero muy bien atendida por un gran grupo médico. Esto es de paciencia y tiempo. Gracias a tod@s por su preocupación”, comentó en la misma red social.

Leticia Calderón reveló un contagio de COVID-19 (Foto: Instagram @letycalderon79)

Fue Addis Tuñón, presentadora del programa de De Primera Mano, la primera en revelar la situación de la estrella de Televisa. “Hace unos minutos me acaba de escribir Lety Calderón a mi WhatsApp para decirme que ha sido hospitalizada... imagínense ustedes una mujer que desde jovencita, desde niña ha buscado esto (su trayectoria artística). Es uno de los rostros más amados de la telenovela y la televisión. Tiene a sus hijos al cuidado de sus hermanos, según me dice. Siempre mamá, siempre preocupada por ellos y ella se encuentra hospitalizada, no voy a dar más datos”.

Lety Calderón no dio más detalles de la muerte de su padre (IG: letycalderon79)

Finalmente, el 21 de enero la propia actriz reveló que ya no se encontraba internada. “¡Dios! ¡Qué alegría estar en casa con mis hijos y mi mamá!. Gracias a la vida, Gracias a la familia, a mis amig@s, reporteros, fans por sus mensajes, oraciones, respeto y cariño. Solo falta uno para que mi felicidad sea completa. ¡GRACIAS!”, se leía en su mensaje en la red social.

La actriz de Imperio de mentiras no reveló quién es la persona de su familia que aún no sale por completo del contagio.

Leticia Calderón estuvo hospitalizada por COVID-19 (Foto: Instagram @letycalderon79)

El trago amargo para Calderón también involucró a sus hijos, Carlo y Luciano, pues los menores de edad también resultaron contagiados.

“Estando en el hospital les mandé a que les hicieran otra vez la prueba a mis hijos que habían salido: Luciano siempre estuvo positivo y Carlo siempre estuvo negativo. Pero, al hacerles la prueba 15 días después, digamos, de la primera prueba, ahora los dos salieron positivos, pero no tienen síntomas, mi pregunta es, ¿Se les medica?, ¿es como la resaca?, ¿qué cuidados debo tener con ellos?”, expresó la actriz en una llamada telefónica con el programa Despierta América.

“Si ellos están asintomáticos y ya pasaron los días de la enfermedad, del primer positivo, lo que decimos es que ya el niño está sin contagiar y puede volver a hacer su actividad normal; ahora, si persiste un síntoma, por ejemplo, fiebre o tos, es mejor volverlos a checar”, añadió.



