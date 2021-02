Una ex integrante de “Enamorándonos” quiere ser diputada: así destapó Yéssica sus planes

Yéssica González se dio a conocer en el programa de citas amorosas en 2016 (Foto: Instagram @yessgonzalez)

El desaparecido programa Enamorándonos y sus “egresados” siguen dando mucho de qué hablar, pues recurrentemente se dan a conocer aspectos controversiales en torno a elementos de la producción y a los participantes del reality show de TV Azteca que finalizó sus transmisiones en 2020, donde los vínculos con el crimen organizado no han sido pocos.

Y es que ahora Yéssica González, quien participó en la emisión como una de las más polémicas “amorosas” del programa que en un inicio fue producido por la fallecida Magda Rodríguez, quien impulsó el proyecto y lo consolidó como el programa estelar de la televisora logrando alcanzar altos niveles de audiencia, ha dado una noticia que sorprendió al público.

La ex participante anunció su incursión en una insospechada faceta, pues no se trata de un nuevo programa o un canal de YouTube, como lo han hecho ya otros de sus ex compañeros, sino de un giro en su carrera pues ahora buscará hacer camino en el rubro de la política al registrarse para obtener una candidatura a un cargo de elección popular en la Ciudad de México.

La modelo no ha tenido empacho en admitir sus cirugías estéticas (Foto: Instagram @yessgonzalez)

La polémica ex concursante y también influencer, quien cuenta con casi un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, publicó un video en su perfil oficial de TikTok, donde destapó su intención por buscar convertirse en candidata para una diputación federal para representar al Distrito XII de la capital del país, abanderada por el Partido Encuentro Solidario (PES).

González comunicó a sus followers que ya cuenta con su registro de precandidata para dicho cargo, por lo cual aún está por esperarse la determinación por parte del partido político para revelar quién será quien su candidato o candidata para entrar a la competencia electoral donde se definirá quién ocupará un escaño en la Cámara de Diputados de San Lázaro.

“Amigos, esta es una noticia que desde cuándo quería compartirles. Estoy registrada ya como precandidata para Diputada federal por el Distrito XII de la Ciudad de México con el Partido Encuentro Solidario” , expresó la joven en un video, mismo que ya desapareció de su perfil, pero fue rescatado por la cuenta de Twitter @LaComadritaOf

La también conductora de televisión aseguró que tenía planes que el COVID-19 impidió (Foto: Instagram @yessgonzalez)

La también modelo “estilo curvy” de 27 años fue una polémica concursante en el reality, y tras su salida compartió en las redes sociales que luego de dejar de aparecer en la emisión se dedicó a trabajar en su figura, pues con base en procedimientos como la liposucción y las cirugías estéticas, Yéssica logró una silueta corporal muy distinta a la con que se dio a conocer en 2016 en el programa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego.

Y es que desde su presentación en el show, la “amorosa” había señalado que ha tenido una lucha constante por lograr una imagen que la satisfaga, pues a pesar de haber hecho carrera como modelo de talla grande, su peso –el cual llegó a los 100 kilogramos- fue un aspecto que minó en su autoestima y seguridad.

En la emisión lucía con varios kilos de más, motivo por el cuál fue víctima de bullying (Foto: Enamorándonos)

González ha asegurado en sus redes sociales que se ha sometido a diversos tratamientos para moldear su figura; sin embargo, múltiples seguidores han destacado que el cambio de la modelo ha sido tan radical que ya no se parece a cómo lucía en sus polémicas participaciones en Enamorándonos, donde se destacó por mostrarse como una mujer aguerrida que no se dejaba sobajar por nadie.

Aunque en la emisión recibió muchos ataques a propósito de su “talla extra”, Yessica logró en 2019 bajar muchos kilos gracias al ejercicio y la liposucción, resultando en una figura armónica que no ha dudado en publicar en sus redes sociales con poca ropa, aspecto recurrente en ella, donde también es aficionada a hacer pequeños sketches tipo “lipsync” tan usuales en TikTok, por lo que ahora ha sorprendido al público por su interés de incursionar en la política, pues Yéssica nunca se destacó por publicar contenidos de corte social, económico ni de la coyuntura informativa de interés público .

