“No se ofreció a pagar nada”: duros señalamientos de Bella de la Vega a Gael García tras la muerte de su padre

(Foto: Facebook de José Ángel García)

Bella de la Vega está en el centro de la polémica desde que falleció el actor y padre de Gael García, José Ángel García Huerta, por la fibrosis pulmonar que padeció desde hace unos años. La actriz compartió las fotos del difunto director dentro de su ataúd y ahora se enfrascó en un cruce de declaraciones con el hijo menor de su esposo.

De la Vega fue dura al referirse al comportamiento de los hijos de José Ángel García, Gael y José Emilio. Según la actriz, el protagonista de Y tu mamá también no estuvo muy al pendiente de su padre y ni siquiera se preocupó de su estado de salud ya ingresado al hospital; mientras que se refirió al menor de sus hijastros como un “nini” del que tuvieron que alejarse para que no enturbiara su relación.

La actriz hizo fuertes declaraciones a la revista TV Notas. En la edición de este martes, la actriz y modelo aseguró que los hijos del actor, director y productor José Ángel García, no fue la mejor hacia su padre.

La actriz, que el pasado fin de semana publicó una selfie al lado del ataúd de su marido, señaló que la frialdad estuvo presente en la relación de sus hijastros y su padre.

José Ángel García (Foto: Instagram@gaelgarciab)

“Tenían una relación cordial, pero fría de parte de Gael, mientras que su papá lo amaba. Prácticamente no se veían, Gael era muy indiferente con su papá desde que se hizo famoso. En los cuatro años que estuve con José Ángel, Gael sólo lo vio tres veces: dos para ir a comer, y la última vez que fue el año pasado cuando nos llevó los víveres. Las llamadas, pues variaban, tal vez una al mes”, declaró a la publicación mexicana.

Recalcó que no sintió el interés de Gael por la salud de su padre y mucho menos de pagar las cuentas, por lo que dijo que le faltó caballerosidad.

“Me dio mucha tristeza que no lo despidió, antes de que partiera al crematorio, y tampoco se ofreció a pagar nada, ni siquiera fue para decirme: ‘Eres la viuda de mi papá, ¿estás bien?’, eso haría un caballero”, indicó.

Sobre el menor de los hijos de José Angel, Bella de la Vega mencionó que jamás se interpuso en la relación padre-hijo y le dijo “un chico nini que se la pasa drogado”.

“Cuando conocí a José Emilio, no estudiaba, no trabajaba, no hacía nada de su vida; estaba celoso de que yo fuera la novia de su papá”, aseguró.

(Foto: Facebook Bella de la Vega actriz)

La actriz también habló en Ventaneando de la relación de su esposo y sus hijos. “José Ángel le hablaba con mucho trabajo y le decía ‘estoy muy mal y no sé qué hacer’. Gael lo tomaba así como de ‘cálmate, tómate una pastilla, hazte la prueba PCR’. Pero José Ángel se oía muy mal”, declaró.

Reprobó que jamás se acercara a corroborar el estado de salud o le llamara más seguido: “Andaba en Valle de Bravo y no le dijo ‘Voy a pasar a verte para ver si estás tan mal y te llevo a un hospital’. Como no habla conmigo, sólo quería tener contacto con su papá, no pudimos tomar una desición en conjunto”.

Aceptó que José Ángel estaba distanciado de José Emilio por diversos conflictos que se dieron entre ambos. “No quiso volver a ver a su papá”, aseguró.

El hermano menor de Gael García evidenció en Ventaneando la fractura familiar que inició con el último romance de su padre. “La relación que tenía esta señora con todos mis familiares no ayudó mucho a que tuvieran ganas de venir, yo creo que desde que mi papá conoció a esta señora... se distanció totalmente de su familia”, aseguró.

“Desde la primera vez que convivimos Gael y yo fue una vibra un poco rara... siento que lo que estaba haciendo esta señora era controlar y estar sobre todas las acciones de mi papá”, concluyó.

