Así respondieron “Ferka” y Christian Estrada a la versión de que pronto serán padres

María Fernanda Quiroz y Christian Estrada no tardaron en responder al rumor de que pronto serán padres, a pesar de que comenzaron su noviazgo hace casi ocho meses en medio de una gran polémica en la que estuvo involucrada la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía.

Los ex participantes de Guerreros 2020 usaron sus redes sociales para enviar mensajes que se interpretan como respuesta a lo publicado este martes por la revista TV Notas. La publicación mexicana aseguró que la pareja ya está embarazada, pero aún no confirma la noticia porque están durante las primeras semanas de gestación y prefieren esperar hasta que sea seguro comunicarlo.

“Los dos están muy entusiasmados con la noticia; si antes se amaban, ahora más. Esto vino a unirlos aún más como pareja, es algo que estaban planeando desde el año pasado, y mira que tienen muy pocos meses de novios, pero ella le dijo: ‘Oye, quiero ser mamá, independientemente de lo que vaya a pasar entre nosotros’; aunque los dos están seguros de que será para toda la vida, pues hay mucha química entre ellos, mucha complicidad, se llevan muy bien y creo que eso es lo más importante”, reveló una fuente cercana a la pareja.

La misma persona declaró que ha sido un mes muy tranquilo para Ferka, como también se le conoce a la actriz de 34 años, quien hasta ahora no ha tenido más síntomas que los antojos habituales de una mujer embarazada, dejando del lado los vómitos o mareos; se encuentra en reposo completo y bajo el cuidado de sus médicos y su pareja.

“Quieren tener un varoncito, pero claro que han externado que lo que más quieren es que sea un bebé sano, fuerte; y ya sea niño o niña, será muy querido y amado no sólo por sus papás, sino por la gente que los rodea. Ahora mismo, ése es su mayor deseo”, especificó la amiga de la pareja que ha enfrentado las críticas de la ex pareja de Christian Estrada, Frida Sofía, el COVID-19 y hasta cuestiones de salud.

Al respecto, ambos modelos, actores y deportistas se expresaron en sus redes sociales de manera separada.

La actriz compartió una frase referente a las aspiraciones humanas: “Lo que has perdido te será devuelto y multiplicado. Lo que te ha dolido será sanado. Y lo que no has encontrado será puesto en tu camino. Suelta y confía”.

Estrada por su parte compartió una selfie de cómo se encuentra esta mañana y dejó claro que “los chismes” sólo son creídos por algunas personas.

“El chisme muere cuando llega a oídos de una persona inteligente”, concluyó el modelo que hace meses se vio involucrado en la polémica entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía.

María Fernanda Quiroz y Christian Estrada se conocieron al inicio de la primera temporada de Guerreros 2020 producida por la fallecida Magda Rodriguez y transmitido por Canal 5 de Televisa.

Los famosos comenzaron un romance al principio del reality, pero todo se les complicó cuando Frida Sofía comenzó a atacar a la actriz e intensificó sus agresiones hacia su ex por haber provocado, según ella, la pelea con su madre.

“¿Y ahora qué pinc.. leona? Todo el mundo: ‘¿Por qué no superas a...?’ No, el pedo es con ella por pend..., pen-Ferka, el pedo es contigo cabr..., ¿te crees bien pinc... leona? Yo te enseño pinc... gata”, dijo contundente Frida Sofía.

Ferka no quiso entrar en la polémica con la hija de Alejandra Guzmán y aseguró que no tiene interés en conocer a las ex parejas de su novio Christian Estrada.

Christian Estrada respondió a Ferka (d) y envió un mensaje a Frida Sofía (i) (ig : ifridag/ estradac11/ ferka_q)

“A ellas no las conozco. Yo el pasado de la gente no lo averiguo, tampoco quiero que averigüen el mío. Todo el mundo tiene su pasado. Desde el día uno conozco a un Christian totalmente diferente, de verdad que, independientemente todo lo que han dicho y todo este ruido. De verdad, siempre lo he dicho, me ha tratado fenomenal”, comentó la famosa mexicana.

La pareja se enfrentó a una ruptura por esta polémica, pero lograron arreglar su situación después de conversar en el programa Guerreros 2020 y hasta hoy continúan juntos.

