Pati Chapoy habló del polémico romance de Christian Estrada y Ferka: “Fue planeado por Magda Rodríguez”

Para la periodista Pati Chapoy, titular del programa Ventaneando, Magda Rodríguez fue la mente detrás del escandaloso y muy fugaz romance entre Christian Estada y Ferka, integrantes de Guerreros 2020.

Durante la transmisión de este lunes de la emisión de TV Azteca se tocó el tema de Christian Estrada, quien tuvo una problemática relación con Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán.

Compartieron parte del video que subió Ferka (María Fernanda Quiroz) el fin de semana para anunciar que había terminado su breve romance con Estrada.

La integrante de Guerreros 2020, programa de Televisa, reaccionó así luego de que se filtrara un audio donde Estrada señalaba que lo de su romance con Ferka era parte de lo que debía hacer para forjar una carrera como actor en México.

“Yo estoy solo en México, me siento solo. Mi mánager sabe cómo se maneja todo. Voy a hacer vida en México y voy a hacerle de actor, entonces tengo que hacer lo que él diga. No estoy enamorado de Ferka, estoy enamorado de Ally, para mi, Ally lo es todo; esto es algo que nos conviene a los dos”, dijo Estrada en el audio filtrado.

Entonces Ferka subió un video a Instagram en el que comentó: “Yo me enteré como todos ustedes de esto, y cuando una persona te hace chin..., lo mejor es alejarse. A mi me gusta que hablen de mi de mi trabajo y de mi forma de ser, no si ando o no con cual persona. Estoy soltera y estoy bien”.

Dicho clip fue transmitido en Ventaneando y los conductores de la emisión recordaron que Ferka se veía muy ilusionada apenas hace unos días, pero que le advirtieron sobre Estrada.

Pati Chapoy fue más allá y mencionó:

“Yo sí creo que fue planeado por Magda Rodríguez. Produce el programa de tv donde están los dos, por supuesto, Magda es maga en ese aspecto”.

En la emisión mostraron un clip donde Magda trató de que Christian hablara sobre las polémicas que ha enfrentado en las últimas semanas, pero el joven se limitó a decir que de sus dos ex “no se hace una”.

Entonces Chapoy dijo que a Estrada “no le llega el agua al tinaco” y Pedro Sola lo señaló por ser poco “caballeroso”.

El programa de TV Azteca además compartió un audio de una conversación entre Estrada y una amiga de Ally Dillon (una de sus ex) en donde dijo que lo de Ferka con él era “pura farándula”.

Daniel Bisogno recordó que la atención a Estrada inició por su complicada relación con Frida Sofía y porque ella lo señaló cómo el culpable de su separación con Alejandra Guzmán, pues ha insistido en que su madre y su ex tuvieron relaciones íntimas.

Además del testimonio de Frida Sofía, quien lo ha descrito como un “cobarde” y “vividor”, otras ex parejas de Estrada también han hablado en contra de él recientemente.

Una de ellas fue Ally Dillon, quien dijo a Ventaneando que Estrada tenía un romance con ella cuando empezó a salir con Ferka.

Dillon comentó que su relación con Christian duró seis meses y pudo darse cuenta de que el joven “tiene problemas en la cabeza”.

“Lo corté por mentiroso, oportunista, aprovechado, falso”, reveló la joven, quien señaló que Frida Sofía no es cómo la pintó Christian, quien se hizo la víctima en el conflicto cuando la verdadera afectada fue la hija de Alejandra Guzmán.

