“Siempre han estado en mi corazón”: Pati Chapoy reveló cómo pudo reunir a todos los ex Ventaneando

Ventaneando se estrenó el 22 de enero de 1996 (Foto: Instagram @ventaneandouno)

Este viernes 22 de enero Ventaneando llegó a sus 25 años y la producción del programa encabezado por Pati Chapoy preparó un programa especial donde se hizo un repaso por la historia del proyecto televisivo que marcó un precedente en los shows de crítica periodística de espectáculos en México. A la emisión que duró más de lo habitual, acudieron como invitados muchos de los ex conductores que han pasado por los sillones de la sala más famosa de TV Azteca.

Pero también hicieron acto de presencia los faltantes a través de videollamadas, logrando que la emisión contara con la presencia del cuadro completo de personalidades que han pasado por el show desde que inició en 1996.

Emocionados por la respuesta que tuvo el público que disfrutó del histórico programa de aniversario, Pati Chapoy compartió algunos detalles de cómo se preparó para el festejo en que los invitados recordaron gran cantidad de anécdotas, y muchos momentos que han vivido detrás y al frente de las cámaras del considerado como el programa de espectáculos más longevo de la televisión nacional.

Con un programa con mayor duración, la emisión celebró el cuarto de siglo (Foto: Instagram @ventaneandouno)

Y es que la sorpresa y el asombro no sólo fue para el público, quien en las redes sociales le hizo llegar sus comentarios de apoyo a Chapoy y a la producción, y se mostraron felices de volver a ver viejas caras conocidas de nueva cuenta. Pero también los actuales integrantes del cuadro de presentadores mostraron su curiosidad al aire y le preguntaron a Chapoy cómo fue que pudo reunir a Juan José Origel, Martha Figueroa, Aurora Valle, Mónica Garza, Jimena Pérez, Inés Gómez Mont, Ricardo Casares, Álvaro Cuevas y Atala Sarmiento.

De acuerdo con la jefa de información del programa, Rosario Murrieta, Pati fue la única que habría podido lograr la hazaña: “Es un hecho sin precedentes, no sólo porque cumplimos 25 años, sino porque Pati -yo le dije en la mañana- esto es un acto de magia que tú, como genia y maga, has podido conseguir, algo que nadie se imaginaba, de lo que muchos han estado hablando desde hace años y sólo Pati Chapoy lo podía hacer”, comentó al aire.

De acuerdo con Chapoy, no le fue demasiado complicado reunir a los ex Ventaneando: “Con muchos he continuado con una buena relación o una relación a distancia”, comentó para luego revelar qué fue lo que tuvo que hacer para reunirlos a todos.

Chapoy aseguró que con varios aún mantiene una relación (Foto: Instagram @ventaneandouno)

“Simplemente tomé el teléfono con todos los que vieron aquí y así fue”, comentó la periodista y reconoció el gran trabajo de todos: “Siempre han estado en mi corazón porque ellos, de una y otra forma, me ayudaron a construir lo que los otros estamos manteniendo con el esfuerzo, la pericia y el trabajo de todos los días”, comentó.

Pati también habló de las diferencias que, en su momento, tuvo con algunos de los ex colaboradores: “Por supuesto que lo que sucedió o no sucedió ya es irrelevante, al final de cuentas, lo que tenemos que hacer es unirnos, construirnos un futuro bueno para todos nosotros y en eso estamos”, explicó durante una entrevista con la producción.

Por su parte, Linet Puente comentó cuál fue la reacción del público: “El comentario general en las redes sociales y hablando con la gente es que ¡qué padre! que en este momento de pandemia tan difícil que estamos viviendo, se viera unión y agradecimiento”, aseguró.

Durante la transmisión, Bisogno no desaprovechó la oportunidad para bromear con Atala (Captura: Twitter @VentaneandoUno)

En las imágenes que la producción compartió del detrás de cámaras se pudo apreciar a Juan José Origel hablando con Pati y con Aurora Valle: “Muchas felicidades porque hace 25 años me cambió la vida”, reconoció Pepillo durante esta conversación.

Jimena Pérez La Choco reveló: “Es algo único y la verdad me encanta, yo creo que es el cariño que le tenemos todos al programa y que le tenemos todos a Pati y el agradecimiento eterno, al final, todos hemos crecido con su escuela y más allá de un trabajo esto se ha convertido en una familia”.

