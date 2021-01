Pati Chapoy confirmó que habrá serie de “Ventaneando”

Pati Chapoy habló de la serie y otros proyectos relacionados a Ventaneando (Foto: Instagram @ventaneandouno)

Las sorpresas no se detienen con Chapoy y compañía. Desde el día de ayer hicieron un programa especial de más de dos horas donde recordaron anécdotas divertidas y los inicios de Ventaneando, además de dejar atónita a su audiencia al tener como invitados especiales a casi todos los conductores que hubo en la historia del programa.

Así, después de que terminaran la fiesta en vivo, Chapoy ofreció una conferencia de prensa vía Zoom con los demás conductores y personas de producción, donde habló, entre otras cosas, sobre la importancia de Ventaneando y los planes que hay a futuro. De este modo destacó la preparación de una serie sobre ella y del programa donde es icono: “El guion lo está redactando Rosario Murrieta con Iya González”, explicó. “Es un proyecto a largo plazo. Tengo la solicitud de hacerlo, acepté y estamos trabajando”.

Aclaró, eso sí, que la serie y la preparación de todo el proyecto está todavía “en pañales” y es algo que podría demorar varios meses. Esto a causa de todo el trabajo de investigación que conlleva para tener toda información clara y correcta para la recreación de la historia de Ventaneando.

La conductora estrella no sólo ha sido importante para Ventaneando, sino para Tv Azteca y el periodismo en general (Foto: Instagram @ventaneandouno)

“Tiene que estar muy bien escrita, bien documentada. Estamos recopilando todos los episodios que contiene no sólo el programa, sino la vida de Pati. Si ya vieron que en el programa de aniversario se dijeron muchas cosas y anécdotas. Imagínense cuántas no se han dicho y quedaron afuera”, secundó Rosario Murrieta, Jefa de Información del programa.

Posteriormente le preguntaron a Chapoy si, a pesar de no saber cuándo es que saldrá esta serie, tiene alguna idea quién podría interpretarla dentro de la serie. La periodista de espectáculos se limitó a responder que no tenía idea de quién podría llevar ese trabajo.

Aun así, aprovechó para hablar de su experiencia no sólo como conductora de Ventaneando, sino de todo su paso para Tv Azteca. Por ejemplo, desde que estuvo a cargo de la dirección de Espectáculos de la televisora y tenía una enorme carga de trabajo que la dejaban agotada:

Pati Chapoy ha sido de las pocas conductoras que están desde el inciio del programa (Foto: Twitter @VentaneandoUno)

“El cansancio no me permitía levantarme con el mejor ánimo todos los días. Y sí quise tirar la toalla; sin embargo, platicando esto en mi propia mente, me levantaba y volvía a la carga. Es muy importante que cada quien en su lugar continúe trabajando en lo que le guste, no importa la edad. Estoy en donde me gusta y continuaré”, recordó la periodista y presentadora.

Fue así que afirmó que todavía habrá Pati Chapoy para un buen rato en Ventaneando y, por supuesto, mucho más del afamado programa de espectáculos. Dijo que estará “Hasta donde me alcance el tiempo, hasta donde me alcance el karma y eso no lo sé”.

La importancia de Ventaneando no sólo era dar un programa de espectáculos como antes era conocido este tipo de periodismo, sino darle un giro a la forma de ofrecer la información y buscar las historias que cuentan hasta la fecha. La cabecilla de Ventaneando dijo al respecto:

Pepillo Origel fue uno de los invitados especiales en el programa de 25 años (Captura de pantalla)

“Desde un principio quedamos que este programa de televisión tenía que hacer un periodismo serio, un periodismo audaz, que se impusiera ante todos los comentarios de que el espectáculo está basado en chismes y rumores”.

Por supuesto, también tuvo que hablar sobre los conductores invitados que tuvo durante la transmisión especial por el aniversario 25 de Ventaneando. Sorprendió a todos no sólo ver a antiguos compañeros de Pati, Daniel y Pedro, sino también aquellos con los que, es bien sabido, no terminaron de la mejor forma.

A pesar de que era extraño ver a Chapoy y compañía convivir de manera tan amistosa con personajes como Martha Figueroa, Atala Sarmiento y Aurora Valle, la conductora estrella sólo vio lo positivo: “Es una enorme satisfacción porque al final de cuentas todos ellos salieron e hicieron una vida muy importante después de que estuvieron en Ventaneando”.

