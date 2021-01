Keira Knightley no volverá a filmar escenas de sexo dirigidas por hombres

Keira Knightly no filmará escenas de desnudos para películas con directores masculinos (AFP)

Keira Knightley no volverá a rodar una escena de sexo si el director de la película es un hombre. “En parte es vanidad... y en parte también es por la mirada masculina”, así lo explicó en el podcast Chanel Connects. A la actriz le incomoda exponer su cuerpo en el set de rodaje desde el nacimiento de sus dos hijas: Edie, de 5 años, y Delilah, de 1.

“Soy demasiado vanidosa, he tenido dos hijos y prefiero no estar frente a un grupo de hombres desnuda”, sentenció la estrella de cine, de 35 años. “Me siento muy incómoda ahora tratando de retratar la mirada masculina”.

“No estoy interesada en hacer en ese tipo de escenas de sexo horribles en las que estás todo engrasado y todo el mundo gruñe”, continuó la actriz británica que desde 2015 agregó una cláusula de “no desnudez” a sus contratos cinematográficos.

La actriz británica Keira Knightley rechaza protagonizar escenas de sexo dirigidas por hombres (EFE)

Durante la entrevista, Knightley admitió que en ocasiones entiende que una escena de sexo “podría quedar muy bien en la película”, pero manifiesta que para ello “solo se necesita a alguien que sea atractivo” y pueden contar con alguien distinto a ella, que prefiere “no estar de pie delante de un grupo de hombres desnudos”.

No obstante, aclaró que no se opone totalmente a protagonizar este tipo de escenas pero pone como condición para aceptarlo que la película la dirija una mujer.

La actriz, quien apareció recientemente en “Misbehavior”, una comedia dramática sobre el concurso de Miss Mundo 1970 y el movimiento de liberación de la mujer que se formó alrededor de él, explicó que estaría dispuesta a aparecer en una escena erótica siempre que enriqueciera desde una perspectiva artística la historia que la cineasta pretende contar. “Si estuviera haciendo una historia sobre el viaje de la maternidad y aceptación corporal, entonces sí, estaría dispuesta a explorar eso con una mujer que lo entendiera”, señaló.

No es la primera vez que la artista hace gala de su pensamiento feminista, ya que durante una entrevista de 2018 con la presentadora estadounidense Ellen DeGeneres confesó que le prohibía a su hija ver películas de Disney como Cenicienta, ya que “espera a un hombre rico que la rescate”, una idea de mujer que rechaza.

Ese mismo año criticó públicamente a Kate Middleton por enviar un mensaje ficticio sobre la maternidad. La mañana del 2 de mayo, después de que Kate dio a luz a Charlotte, ella y el príncipe William salieron del hospital y mostraron a su bebé ante la prensa. En un ensayo titulado “The Weaker Sex”, que aparece en la colección Feminists Don’t Wear Pink (And Other Lies), un proyecto liderado por la escritora y cofundadora de The Pink Protest, Scarlett Curtis, la actriz apuntó contra la esposa del futuro rey.

“Nos paramos y miramos la pantalla del televisor. Kate estaba fuera del hospital, siete horas después de dar a luz, maquillada y con tacones. Esa es la cara que el mundo quiere ver”, escribió Knightley en su extenso ensayo en el que criticó a Middleton por establecer una expectativa poco realista para otras mujeres a las que se les exige que recuperen su cuerpo anterior cuanto antes, incluso horas después de dar a luz a un hijo. “Ocultas nuestro dolor, nuestros cuerpos divididos, nuestros senos goteando, nuestras hormonas furiosas. No lo muestres. No lo cuentes. Quédate quieta con tu bebé en brazos y que te saquen fotos un grupo de fotógrafos hombres”.

Knightley abandonó recientemente un nuevo proyecto de Apple TV + por “razones familiares”. La actriz nominada al Oscar estaba lista para comenzar a filmar The Essex Serpent, pero con la pandemia de COVID-19 aún en curso, decidió que este no es el momento adecuado para volver al trabajo con dos niñas pequeñas.

