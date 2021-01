Ben Affleck tiró a la basura una gigantografía de su ex, Ana de Armas (The Grosby Group)

Ben Affleck se separó de Ana de Armas tras casi un año de relación. Y, al parecer, el ganador del Oscar decidió deshacerse de cualquier recuerdo de su ex. Los paparazzi retrataron a dos hombres tirando a la basura una gigantografía de la actriz cubana fuera de la casa del actor en Los Ángeles, el día que se conoció la noticia de su separación.

Según las versiones, Affleck mismo pidió que se retire de su residencia la fotografías de su ex, que había sido un regalo de sus hijos y que estuvo varias semanas en la puerta de su residencia. En las redes comenzaron a especular sobre la identidad de la persona que efectivamente tiró la gigantografía a la basura ante los flashes de los reporteros.

Una de las personas señaladas fue el hermano de Ben, el ganador del Oscar Casey Affleck. El rumor cobró tanta fuerza que el mismo Casey debió desmentirlo. “No, ese no soy yo”, le dijo el actor a Entertainment Tonight. “Muchas personas me mandaron esa foto y yo iba a tuitear algún chiste o respuesta, pero nada me parecía apropiado. El hombre de la foto definitivamente no soy yo”, declaró el protagonista de “Manchester by the sea”.

Casey Affleck dijo que la actriz es “un gran partido” y no le será difícil volverse a enamorar.

“Ha sido un año muy duro para las relaciones de pareja. Yo estoy soltero, pero apuesto a que hay muchas personas para las que las relaciones han sido un desafío”, dijo Casey cuando fue consultado sobre el estado sentimental de su hermano sin profundizar en el tema, pero sí teniendo muchos halagos para su ya ex cuñada: “Es la persona más dulce, divertida y encantadora. No tendrá problemas en conocer a otra persona”, declaró.

La gigantografía de Ana de Armas es tirada a la basura (The Grosby Group)

El actor de 45 años, quien está promoviendo su película “Our Friend”, también tuvo lindos comentarios sobre De Armas como actriz. “Vi su actuación como Marilyn Monroe en la película Blonde, que aún no ha salido, y apuesto a que se va a llevar muchos premios”, dijo. “Ella va a tener un buen año, no me preocupo mucho por ella”.

“Yo estaré ahí para ayudar a Ben a pasar por esto, pero no creo que él tendrá ningún problema tampoco”, declaró el actor sobre su hermano. “Mi consejo para ellos sería: Sí, piénsenlo bien, porque la cuarentena sin pareja no es divertida”.

La gigantesca foto de cartón de Ana de Armas que fue encontrada en la basura frente a la casa de Ben Affleck después de la ruptura (The Grosby Group)

Los actores se enamoraron en el rodaje del thriller “Deep Water” a fines del 2019. Affleck, de 48 años, y de Armas, de 32, fueron vistos juntos por primera vez en marzo de 2020, cuando pasaron unos días en La Habana, Cuba. Luego se dirigieron a Costa Rica, donde disfrutaron de unas vacaciones románticas antes de volver a los Estados Unidos.

Ambos fueron retratados juntos en numerosas ocasiones durante la pandemia en Los Ángeles. La actriz de “Knives Out” confirmó su relación en Instagram en abril cuando compartió fotos de ellos celebrando su cumpleaños número 32.

En los meses previos a su separación, la nueva chica Bond del cine fue vista mudándose a la mansión del actor de California y en distintas oportunidades pasando tiempo con Affleck y sus tres hijos, fruto de su relación con su ex esposa Jennifer Garner.

Ben Afflecky Ana De Armas se separaron tras un año de relación (The Grosby Group)

Los actores decidieron tomar caminos diferentes. “Ben no está saliendo más con Ana”, reveló una persona cercana a la pareja a revista People respecto a la separación. “La relación entre ambos era complicada, Ana no quiere vivir permanentemente en Los Ángeles y Ben, obviamente, tiene que hacerlo ya que sus hijos residen allí”, apuntó.

“Esto fue algo mutuo y se desarrolló en términos amigables”, contó otra fuente. “Ellos están en diferentes etapas de sus vidas, pero hay un gran amor y mucho respeto”, remarcó. “Ben continúa trabajando en sí mismo. Él tiene tres trabajos acordados y está enfocado en sus hijos. Están los dos felices con cómo se encuentran hoy en sus vidas”, concluyó.

La ruptura se conoció días espués de que el actor y director también hablara de su mediático romance con Jennifer Lopez. En una entrevista, afirmó que su relación con la cantante latina terminó por la presión de los medios, que los apodaron “Bennifer”.

