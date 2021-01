“No creo que seamos las únicas”: Nemix se une a Nath Campos y acusó a Rix de abuso sexual

Nemix vía Instagram (@lapinchenemix)

La tatuadora y artista Nemix, mejor conocida como ‘La pinch* enemix’, decidió compartir su testimonio sobre un presunto abuso sexual que sufrió por parte del influencer Ricardo González ‘Rix’ hace un par de años.

De acuerdo con lo expresado por la tatuadora en su cuenta de Instagram, la presunta agresión ocurrió después de un evento al que ambos asistieron. En ese entonces, Ricardo se comprometió a llevar a Nemix al lugar en donde ella vivía, pues ella se encontraba alcoholizada e indispuesta.

Sin embargo, el influencer la llevó a su departamento e hizo caso omiso de su voluntad, aunque ella expresó en repetidas ocasiones que quería irse a su domicilio.

“Nos subimos al taxi. Yo, muy muy borracha, intentado lo mejor que podía, le dije al conductor mi dirección. Le dije ‘oiga, ¿puede cambiar la dirección y primero dejarme a mi?’. No sé muy cómo estaba hablando pero dije mi dirección y se la repetí como tres o cuatro veces”, dijo la tatuadora, quien enfatizó que se negó explícitamente a acompañar al creador de contenido.

“Nos bajamos del coche, recuerdo que era en la colonia Del Valle. No sé ni siquiera realmente cómo pude subir las escaleras, o cómo siquiera pude subir a su departamento. Creo que él me ayudó a subir a su departamento. Me puso en su cama, eso es hasta todo lo que yo recuerdo”, continuó.

En el mensaje, Nemix aseguró haber despertado en el aposento del youtuber sintiéndose desubicada y sin la ropa que llevaba un día antes. La también cantante resolvió a buscar ayuda con su pareja, quien le pidió un taxi para que pudiera dejar al domicilio de Ricardo.

“Literalmente no entendía nada de lo que estaba pasando y esta persona me empezó a decir ‘no, ven, quédate’ y literalmente se quitó, o no recuerdo si no traía absolutamente nada, y me empezó a decir que lo tocara. Me agarró la mano como para que lo tocara o algo así y yo estaba, como ‘No, o sea sea yo no quiero hacer nada de esto contigo. Me quiero ir. Me tengo que ir’”, apuntó la tatuadora.

Al finalizar su relato, Nemix añadió que después de aquella noche Rix contó a sus amistades que ambos habían decidido tener relaciones sexuales.

“Después de esto, él le dijo a mi amiga que habíamos c*gido y que había pasado algo entre nosotros. Lo cual yo ni siquiera tenía idea. Yo ni siquiera recuerdo nada ni siquiera de eso. (...) Y luego esta persona, como que toda orgullosa diciendo como que me hizo algo, o así, estando en un estado inconsciente de ebriedad”.

Nemix aseguró que ni ella ni Nath Campos son las únicas que se han enfrentado a este tipo de agresiones por parte del youtuber. Incluso, desde las últimas horas, la tatuadora ha compartido en su cuenta de Instagram una serie de denuncias hechas por mujeres que han vivido una experiencia similar con Rix.

“Digo todo esto con mi rotundo y total apoyo a Natalia, no está sola. No es la única persona que ha pasado por esto y esta persona la ha c*gado mucho con muchas personas y no creo que seamos las únicas que vamos a hablar y vamos a tener que decir algo de esta persona”, finalizó.

El testimonio que compartió Nemix cuenta ya con más de 900 mil reproducciones. Hasta el momento, el youtuber Ricardo González no ha hecho algún comentario respecto a lo dicho por la cantante y tatuadora.

