Bárbara de Regil estalló contra quienes la acusaron de homofobia

Bárbara de Regil compartió un video en su cuenta de Twitter para desmentir todas las versiones (Video: Twitter @barbaraderegil)

A pesar de sus esfuerzos por transmitir buena energía, sonreír y contagiar “vibras” positivas, Bárbara de Regil a menudo se ve envuelta en fuertes polémicas.

Así ocurrió este sábado 16 de enero, después de que miles de usuarios la acusaran de homofobia. Según se difundió a través de la red social, la actriz mexicana aparecía supuestamente en publicaciones en las que insultaba a la comunidad LGTBQ+, por lo que se convirtió rápidamente en tendencias en Twitter.

Al comprobar el revuelo que se había generado, Bárbara de Regil aclaró que las fotografías y memes que se viralizaron en redes sociales eran falsos, y habían sido editados “por gente aburrida”.

Además, aseguró que ella nunca discriminaría a ninguna persona por su orientación sexual, y a pesar de la controversia, agradeció el protagonismo y la atención que le concedieron en Twitter.

“Ser tendencia en Twitter por memes inventados por gente aburrida... No sé si reír, llorar o agradecer... Creo que agradecer, porque aunque apoyo y AMO a la comunidad, ser tendencia siempre se agradece (decía mi abuela chayo, no existe la mala publicidad”, escribió en un tuit.

La intérprete de 33 años escribió también varios tuits, y contestó a algunos de sus seguidores (Foto: Twitter @barbaraderegil)

"Todo es inventado", aseguró (Foto: Twitter @barbaraderegil)

La polémica habría comenzado después de que se compartiera en Twitter una fotografía en la que aparecía la artista mexicana con un emoji de la bandera LGBTQ bajo su trasero: “Me cag* en los gays”, se leía en la imagen editada.

Cuando un seguidor le preguntó si la publicación anterior era real, ella supuestamente le habría escrito: “Deja de estar ch1ng4nd* p1nch* j*t*”.

Por supuesto, Bárbara de Regil desmintió esta afirmación, y aseguró que se trataba de otra mentira.

“Todo es inventado... Yo nunca contesto así, porque uno da lo que es... Y eso lo hace gente que está llena de odio, envidia. Y me queda claro que no tienen nada que hacer. Yo sí, por eso, ¡a chambers bebé! (sic.)”, escribió en otro tuit.

Una de las publicaciones que fueron editadas (Foto: Twitter @barbaraderegil)

Sin embargo, esa no fue la única imagen que incendió la polémica, ya que también circuló en redes una fotografía en la que la artista aparecía subida en un yate, junto a la frase: “Acabando de lanzar a un j0t* al mar”.

“Lo que me deja en impacto es que ya la gente cree casi todo lo que ve, yo subí la foto así en octubre, lo que ustedes ven es un ‘meme’ (que no da risa) inventado”, respondió indignada la actriz, mostrando la foto original que publicó en su cuenta de Instagram, donde no se ve ninguna oración.

A pesar de sus explicaciones, el escándalo continuó creciendo en redes sociales, y la protagonista de Rosario Tijeras se convirtió en número 1 en tendencias de Twitter.

Ante las numerosas acusaciones, de Regil estalló, y grabó un video que compartió en su perfil.

“Antes de que se empiece a hacer un chisme enorme, a toda la gente que está creyendo en todos esos memes que sacan míos y que piensan que yo los escribo, yo no los escribo. Subí esta foto tal cual así está, y alguien en su aburrimiento, en su hueva, hizo este meme, pero no lo escribí yo. Yo amo a la comunidad, yo primero me hundo con ellos antes que nada en el mundo, dejen de creer tanta p3nd*jada”.

