Armie Hammer: el explosivo material del actor drogado y con una mujer en la cama

Armie Hammer

En el polémico video que se filtró en línea, Armie Hammer da un recorrido por su habitación de hotel en las Islas Caimán y hay una mujer en ropa interior que lo espera en la cama. La grabación de la estrella de Hollywood se suma a otro material explosivo y polémico que se filtró en los últimos días sobre él en donde habla de sadomasoquismo y canibalismo. Dos ex novias del actor también confirmaron el oscuro comportamiento del intérprete.

El actor, de 34 años, se jactó ante su círculo íntimo de una mujer vestida con lencería que lo esperaba pacientemente en su cama, mientras miraba al frente, en una grabación que obtuvo el tabloide británico Daily Mail.

Armie Hammer





El protagonista de “Call me by your name” también publicó en su cuenta secreta de Instagram, seguido por sus amigos cercanos, un fragmento de sí mismo consumiendo drogas con un vaporizador, escribiendo: “Cuando te das cuenta de que no realizan pruebas de DMT en pruebas de drogas”. Y compartió una captura de pantalla de lo que parece ser una orden judicial que establece que debe tomar una prueba de drogas antes de ver a sus dos hijos que tuvo con su ex esposa Elizabeth Chambers, de 38, de quien se separó en julio tras 10 años de matrimonio.

Hammer documentó la realización de su prueba de drogas en su casa, escribiendo: “Todo negativo, perras. Mi cuerpo es una unidad procesadora de tóxicos finamente ajustada. Para ser justos, tenía THC y benzos en mi orina. Pero, ¿quién no?”, y añadió: “El divorcio es muy divertido. No es tan divertido como las drogas”.

El periódico Daily Mail publicó videos y fotos de una supuesta cuenta secreta que tiene Armie Hammer (Instagram)

“Bueno ... mi ex esposa (por una muy buena razón) se niega a regresar a Estados Unidos con mis hijos. Así que tengo que volver a Cayman ... lo cual apesta. Excepto que hay algunos aspectos positivos. Como c... a la señorita Caimán otra vez mientras estoy allí”, compartió el actor, según recoge el mencionado periódico, desde un perfil que tiene con otro nombre en Instagram.

“Siempre le gustó beber, consumir drogas, pero nunca así”, dijo una fuente cercana a la familia al citado medio. El actor de “Rebecca” y su ex esposa son padres de dos hijos: Harper, de 5 años, y Ford, de 3.

A principios de esta semana, la ex novia de Hammer, Courtney Vucekovich, le dijo Daily Mail que a Hammer le gustaban los “fetiches amo-esclavo” y que le expresó que quería “romper y comer sus costillas”. También dijo la manipuló para que jugara con sus retorcidos fetiches y que a menudo fantaseaba con el canibalismo.

‘Es un ser humano muy encantador e intenso. Pero una vez que empiezas a hablar con él, es bastante agresivo desde el principio. No violento, sino sexualmente agresivo en la forma en que habla ‘’, dijo Vucekovich. Y continuó: “Es magnético, pero eso lo ha ayudado a salirse con la suya. Tien una personalidad encantadora. Es muy cariñoso, te hace sentir muy segura y en la cima del mundo. Luego, poco a poco, se vuelve más oscuro”.

“Es un gran narcisista. Envía mensajes de audio con material bastante gráfico. Te juro que es porque le gusta el sonido de su propia voz. Está obsesionado consigo mismo, pero también se odia a sí mismo al mismo tiempo. No sé cómo explicarlo”, narró la mujer, de 30 años, que se negó a entrar en detalles gráficos sobre el comportamiento de Hammer durante su relación.

“Me estaban preparando y manipulando brillantemente para hacer cosas que francamente me asustaban. Él es bueno en lo que hace y sabe exactamente qué decir para obtener lo que quiere. Es una persona muy oscura y retorcida”, añadió.

Armie Hammer y Courtney Vucekovich (Instagram)

La escritora Jessica Ciencin Henriquez, que fue vista con Hammer a principios de septiembre pasado justo después de la noticia de su separación de su esposa después de 10 años de matrimonio, hizo una fuerte declaración en su cuenta de Twitter. “Si todavía te preguntas si esos DM de Armie Hammer son reales o no (y lo son), tal vez deberías comenzar a preguntarte por qué vivimos en una cultura dispuesta a dar a los abusadores el beneficio de la duda en lugar de víctimas de violencia sexual”, antes de adjuntar en su tuit la captura de pantalla de los mensajes que supuestamente envió el actor a diferentes mujeres.

En tanto, la organización Miss Islas Caimán ha emitido un comunicado en el que deja en claro que la mujer que aparece en el video de la supuesta cuenta privada de Instagram de Hammer no es en realidad una ganadora de su competencia.

“El Comité y la señorita Caimán reinante consideran este asunto con la mayor seriedad y el asunto ha sido denunciado al Servicio de Policía de las Islas Caimán Real (RCIPS). El papel de Miss Cayman es, en parte, servir como modelo a seguir para las jóvenes de las Islas Caimán. La representación de la mujer en el video va en contra de todo lo que defiende nuestra organización y, en consecuencia, el Comité solicita que el Sr. Hammer elimine de inmediato todas las referencias a la señorita Cayman de sus canales de redes sociales”.

Chats perturbadores

El actor Armie Hammer (EFE)

El actor fue noticia el pasado fin de semana cuando aparecieron de forma anónima en las redes presuntos mensajes privados del actor en el que detallaba algunas de sus fantasías sexuales, que en algunos casos resultaban muy perturbadoras. “Necesito beber tu sangre” o “soy cien por cien un caníbal” son algunos de esos mensajes que supuestamente escribió Hammer a una mujer vía Instagram.

El nombre del intérprete fue tendencia mundial durante días y, varios días después, todavía hoy sigue siéndolo ya que sigue apareciendo más material comprometedor.

Fue a través de Twitter que una usuaria que se supone mantuvo una relación con Hammer, compartió el preocupante material, que aún no está verificado. Este contenía capturas de las charlas de índole sexual en las que el actor habla varias veces de violaciones, masoquismo y violencia: “Soy 100% caníbal. Quiero comerte”.

Los mensajes abarcan desde 2016 hasta el año pasado, cuando el intérprete seguía aún casado. Entre las confesiones perturbadoras e inquietantes, Hammer supuestamente dice que nunca antes había “admitido algo así” e insiste en querer “beber la sangre” de la mujer con la que habla, y fantasea con estrangularla.

“Estoy pensando en tener tu corazón en mis manos y controlar cuándo late. Soy 100% caníbal. Quiero comerte. Antes no lo había admitido. Corté el corazón de un animal vivo y me lo comí mientras estaba todavía caliente”, le dice el actor en unos mensajes difundidos a la persona que lo expuso en las redes. Para probar la autenticidad del material, la mujer también compartió fotografías privadas que supuestamente le envió Hammer, donde aparece agarrándose el cuello.

La controversia sobre Hammer continuó cuando anunció que finalmente no estaría en “Shotgun Wedding”, la comedia en la que compartiría protagonismo con Jennifer Lopez. Tras la salida de Hammer de esta producción, los responsables de la película buscarán un nuevo intérprete para continuar con el proyecto.

“No estoy respondiendo a estas mentiras de mierda, pero a la luz de los viciosos y espurios ataques en internet en mi contra no puedo dejar a mis hijos durante cuatro meses para rodar una película en la República Dominicana”, se defendió el actor en un comunicado a la revista Variety para intentar cerrar una polémica que todavía continúa muy viva en las redes.

