“No lo apruebo y no me gustó en absoluto”: Andrea Escalona reaccionó a las especulaciones de que Magda Rodríguez murió por brujería

Andrea Escalona se pronunció en contra de la publicación que aseguró que su madre, Magda Rodríguez, murió porque le hicieron trabajos de brujería y santería. “No lo apruebo y no me gustó en absoluto”, confesó tras reincorporarse a sus actividades dentro de Hoy y superar el contagio de COVID-19 que vivió hace unas semanas.

La semana pasada, la revista TV Notas publicó una historia sobre las dudas referentes a la muerte de la productora de Magda Rodríguez. Según la publicación mexicana, una fuente hizo evidente la relación de la creadora de contenido con personas dedicadas a hacer santería y que despertó muchas envidias por su arrollador éxito.

“No es normal que alguien reviente por dentro como le sucedió a ella, porque dicen que no hay ningún antecedente médico que pudiera advertir que ya tenía síntomas de algo... Siendo una mujer tan exitosa, claro que tenía enemigos. Creo que quien le hizo esto fue por envidia y sobre todo por un tema de dinero, porque por ahí hay una persona que le debía mucho”, se aseguró en la revista.

A casi un mes del deceso, la hija de la afamada productora, Andrea Escalona, defendió que su madre era muy cercana a Dios y se dijo inconforme por todo lo dicho la semana pasada.

Andrea Escalona es actriz y conductora (Instagram: andy_escalona)

“Al final del día sí me lastimó porque Magda en vida tenía una súper buena relación con esa revista, trascendió a otro lugar y creo que donde está ella no le hubiera gustado, pero cada quien se maneja y ve su contenido, está bien, pero no lo apruebo y no me gustó en absoluto”, declaró ante los medios de comunicación afuera de Televisa.

“Era una energía de luz, de cábala, de misa. Nosotros nos guiamos porque eso era Magda”, aseguró en un video publicado en el canal de YouTube de Edén Dorantes.

La hermana de Magda Rodríguez y la ahora productora de Hoy, Andrea Rodríguez, resaltó que ni ella ni su familia creen este tipo de comentarios, por lo que no les dará más crédito.

Otras que se pronunciaron sobre la versión de TV Notas fueron Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Ambas conductoras aseguraron que ya ni siquiera se enteran de dicha publicación porque ofrece en muchas ocasiones versiones falsas.

“Yo trato de no leer esas cosas. No lo sabía, pero es una falta de respeto, tras otra, tras otra y más cuando no esta esa persona para defenderse. Sí creo que al final del camino se va recibiendo lo que se merece y no les deseo el mal, pero sí creo que quienes se toman la molestia y el valor de escribir esas barbaridades y de faltar al respeto de los que están y no están, debe ser muy triste no poder dormir tranquilos”, comentó Legarreta ante los medios de comunicación.

“Lo tomas de quien viene. Soy una mujer que la han enredado en diferentes temas y chismes y lo tomo de donde viene, de gente que no conozco. Me parece triste que estén agarrando el nombre de alguien que adoramos nosotros, respetamos, porque ya no está aquí para defenderse”, añadió Montijo.

(Foto: Andrea Escalona)

Magda Rodríguez falleció de manera intempestiva el pasado 1 de noviembre cuando se encontraba dormida. De acuerdo con el reporte médico, sufrió un shock hipovolémico lo que hizo que sus intestinos se reventaran en su interior.

Desde entonces, las personas allegadas a la productora han realizado diversos comentarios sobre el amor y gran persona que fue en vida.

