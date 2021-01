De RBD a Maluma: Angelique Boyer habló de su relación con la música y reveló por qué no volverá a grabar

Angelique Boyer destacó que la profesión de cantante requiere ardua preparación (Foto: Instagram @angeliqueboyer)

De frente al final de Imperio de mentiras, la telenovela que Angelique Boyer protagonizó este 2020 y que llegará a su fin este próximo domingo, la actriz se tomará un descanso los próximos meses para no saturar su imagen ante los televidentes. Y es que en este melodrama encarnó a Elisa Cantú, una mujer de temperamento fuerte que se tuvo que enfrentar a secuestradores haciendo equipo con la policía, un reto para la actriz que destacó la importancia de la productora del proyecto Giselle González.

En cuestiones laborales, Angelique se dedicará a analizar futuras propuestas para determinar con qué proyecto regresará a las pantallas, sin embargo en días pasados causó conmoción entre sus fans, pues la famosa de 34 años declaró que estaría dispuesta a volver a la música.

Angelique ya cuenta con experiencia en este rubro, pues comenzó su carrera como parte del grupo coreográfico vocal Rabanitos verdes; tiempo después, ya dentro de la telenovela Rebelde, se unió a Estefanía Villarreal y a Zoraida González, sus compañeras en la teleserie, y formaron el grupo C3Q’s, por lo que los escenarios musicales no les son desconocidos.

La telenovela "Imperio de mentiras" llegará a su final este domingo 17 (Foto:Instagram @angeliqueboyer)

En días pasados aseguró ante la prensa que volvería a hacer música sólo si el reggaetonero colombiano Maluma se lo propusiera. Al respecto charló con Infobae México , y ante la pregunta de si ya había habido un acercamiento con el cantante de Felices los cuatro, la actriz reveló:

“La verdad es que no le he respondido el Whatsapp (a Maluma), es puro cotorreo, cómo crees, siempre me río y hago el chiste porque Maluma creo que es el artista que más duetos ha hecho en la historia, sería maravilloso hacer un dueto con Maluma baby porque todo mundo lo queremos. Pero no, para nada” , reveló.

Y es que la actriz aseguró que los artistas prefabricados ya no tienen cabida en el mercado actual del entretenimiento, por lo que aconsejó a quienes buscar hacen carrera musical que se preparen al máximo.

Creo que eso hay que decirles a las nuevas generaciones que tienen la oportunidad en las plataformas, los invito a que trabajen muy duro a que se preparen, a que si quieren hacer música que aprendan de los grandes, de los mejores que nos han dejado un legado maravilloso Se puede, claro que se puede alcanzar nuestro sueños, pero requiere muchísimo trabajo

Angelique expresó que se quedó con ganas de ver más del concierto de RBD (Foto: Instagram)

“Respeto mucho a la gente que lo hace (cantar) y es un instrumento y hay que trabajarlo, cada día es más difícil ser improvisado. Me gustaría retomar el escenario sin duda, porque es maravilloso y siempre puede ir de la mano con el teatro, con algo escénico, pero hacer una carrera discográfica sinceramente no”, dijo la actriz que recordó con añoranza sus años en Rebelde y el grupo de ahí surgido: RBD, del cual no se perdió su pasado reencuentro en un concierto especial.

“Me tocó una época maravillosa, de muchísima suerte, de haber hecho giras por toda la República Mexicana (con Rebelde) y el hecho de tener una disquera, presentarme en lugares maravillosos, pero creo que cada día es más difícil y cada día hay maneras de ver la carrera, creo que hay que comprometerse para lograr una carrera que sí tenga una consecuencia a largo plazo y requiere de muchísimo.

Ver a RBD fue algo maravilloso sin duda para cerrar el recuerdo del 2020, verlos en el escenario como siempre, hasta mejorados y reinventados, esperamos otro con ansias, faltaron dos (integrantes. Ojalá y también sea otra manera de ver a Anahí de manera más cercana, disfrutar a Maite a Christian y Christopher que son tan talentosos, próximamente poder ver a Poncho o a Dul. Nos recordó una época maravillosa, tuvimos suerte de vivir las cosas que vivimos y estamos conscientes de que ya no va a ser tan fácil para las nuevas generaciones”, finalizó la intérprete.

