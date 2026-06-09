Diputado del PRI llora al anunciar su renuncia al partido tricolor

El diputado Erubiel Alonso anunció este 8 de junio que renuncia al PRI. Crédito: YouTube/Cámara de Diputados

El diputado Erubiel Alonso anunció este 8 de junio que renunció al PRI durante el programa Telereportaje Tabasco con Emmanuel Sibilla, donde se quebró y rompió en llanto al comunicar su decisión tras 30 años de militancia.

“Hace unos minutos presenté mi renuncia al PRI. Treinta años de trayectoria”, afirma Alonso con lágrimas en los ojos y pausas para llorar. El explicar su salida, el diputado federal del PRI dijo que “obedece a un proceso de reflexión personal” y que se retira “con la frente en alto” y “un profundo agradecimiento a la militancia”.

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El legislador sostuvo en el mismo espacio que su decisión “no busca señalar ni dividir” y que, tras cerrar un ciclo, enfocará su “experiencia, energía” y “capacidad” en “una trinchera distinta, la de la participación abierta”.

El diputado Erubiel Alonso deja el PRI luego de más de 3 décadas de trayectoria principalmente en le Legislativo

Erubiel Alonso pasó más de 3 décadas como militante en el PRI, principalmente en su estado natal (Tabasco). (Twitter/@Erubiel_Alonso_)

Erubiel Alonso Que, nacido el 21 de marzo de 1979 en Balancán, Tabasco, es Ingeniero en Sistemas y una de las figuras más reconocidas del priísmo tabasqueño de las últimas dos décadas. Su trayectoria política inició en 1997 como presidente del Frente Juvenil Revolucionario del PRI en su municipio natal.

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En 2001 Alonso fue electo regidor del Ayuntamiento de Balancán, cargo que desempeñó hasta 2003. Posteriormente, llegó al Congreso del Estado de Tabasco como diputado local, donde coordinó la bancada priista. En 2015 asumió la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI en Tabasco, liderando la reorganización del partido en la entidad. Ese mismo año fue electo diputado federal por representación proporcional en la LXIII Legislatura.

A nivel nacional, Alonso se desempeñó como Secretario General del Movimiento Territorial del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, además de fungir como delegado del partido en varios estados del país. En la actual LXVI Legislatura federal (2024-2027), el legislador tabasqueño integra las comisiones de Trabajo y Previsión Social —de la que es secretario—, Reforma Política-Electoral y Economía, Comercio y Competitividad.

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Erubiel Alonso llama “narco junior” a López Beltrán en San Lázaro

Un diputado del PRI, identificado como Erubiel Lorenzo Alonso, interviene desde un podio en una cámara legislativa. En el fondo, una bandera de México y una pantalla exhibe la imagen de un hombre con la palabra "Huachicolero". El video muestra una declaración política donde el diputado acusa a Andy López Beltrán de ser un "candidato huachicolero" y de buscar fuero mediante una candidatura en Tabasco.

Desde la Cámara de Diputados, el diputado federal del PRI Erubiel Alonso arremetió contra López Beltrán y cuestionó la posibilidad de que Morena lo postule como candidato federal en Tabasco. El legislador sostuvo que el hijo del exmandatario estaría desplazando a otros perfiles del partido.

Alonso utilizó señalamientos directos contra López Beltrán. Declaró: “Este joven, huachicolero, este joven, narco junior, anda con la cola entre las patas pidiendo una oportunidad, desplazando a muchas mujeres y jóvenes que estaban haciendo su lucha legítima”.

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El priista también aseguró que López Beltrán presumió cercanía con el poder dentro de Morena. Sostuvo que “anda diciendo que es ‘el hijo del patrón, del manda más’, y por eso él será el candidato del Distrito 6”.

Andrés Manuel López Beltrán rechazó buscar fuero con una diputación federal y retó a la oposición a eliminar esa figura constitucional.

El diputado Erubiel Alonso califica como “bomba” de tiempo a la refinería Olmeca tras el incendio en Dos Bocas

Erubiel Lorenzo Alonso Que, diputado del PRI, denunció opacidad en la refinería Olmeca en Dos Bocas. (X/@Erubiel_Alonso_)

Erubiel Alonso llamó “bomba” de tiempo a la refinería Olmeca en Dos Bocas tras el incendio del 9 de abril y exigió acciones inmediatas porque, según el legislador, el complejo opera junto a viviendas y escuelas de Paraíso, donde un nuevo siniestro podría afectar a miles de habitantes.

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Alonso aseguró que, en menos de un mes, la refinería registró al menos dos siniestros: uno el 17 de marzo y otro el 9 de abril. También sostuvo que en el incendio más reciente hubo tres trabajadores lesionados y que fueron trasladados a un hospital privado, donde sus familiares habrían sido intimidados para evitar denuncias.

La denuncia de Alonso se centró en dos puntos: el riesgo para la población que vive alrededor del complejo y la falta de información oficial sobre lo que ocurre dentro de la planta. Según Alonso, las autoridades no han informado a los vecinos sobre los peligros ni han permitido conocer con claridad las condiciones de operación de la refinería.

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