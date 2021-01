Ni Angelique Boyer sabe cómo terminará “Imperio de mentiras”: grabaron cuatro finales distintos

Angelique Boyer se siente agradecida con la producción de Giselle González y celebra la aceptación del público (Foto: Televisa Prensa)

Este domingo 17 de enero llegará a su final la telenovela Imperio de mentiras, drama policiaco producido por Giselle González que inició transmisiones el pasado septiembre y logró atrapar al público con una historia con tintes de thriller que cuenta las circunstancias de una acaudalada joven que repentinamente debe luchar por esclarecer el asesinato de su padre, descubriendo una entramada red de corrupción y encontrando el amor en un policía honesto.

A más de un mes de haber finalizado las grabaciones, la protagonista de la historia, Angelique Boyer, platicó con Infobae México sobre la experiencia de interpretar a “Elisa Cantú” y los retos a los que se afrontó con el melodrama grabado en plena pandemia.

“Es una novela policiaca muy llevada al drama. Lo que pudimos ver fueron estos personajes que todos los niños sueñan con ser, que es ser el policía. Los pudimos conocer a través de sus familias, Giselle busca esos personajes que pueden llegar a generar conciencia. Con Elisa pude experimentar un personaje que se apegó mucho a lo más humano que es personas con virtudes y defectos, efectivamente es una mujer que asume una responsabilidad que ni siquiera es suya y todo el tiempo ve por su familia, yo admiré esa capacidad que tuvo para ser empática, para resolver problemas sin afectar a ninguna mujer de su círculo”, expresó la actriz de 32 años, quien se dijo sorprendida por los giros que dio la historia, de la cual tampoco conoce su final, y será una sorpresa hasta para ella al verlo al aire.

“Cuando leí el último capitulo dije ‘No puede creerlo, todo un imperio de mentiras”, le quedó muy bien el título. Nos hicieron vivir a los actores a través de nuestros personajes muchos corajes porque hacen cosas que de pronto uno no quisiera y es un ganar-perder, tocar fibras distintas, mucho drama, se disfrutó actoralmente y al lado de grandísimos primeros actores.

Me dejó muy en shock cómo un escritor nos puede llevar al límite, además de que grabamos cuatro versiones del final, no sabemos exactamente qué va a salir al aire. En lo personal eso es muy fuerte y hasta el día de hoy no sabemos cómo va a terminar. Todo lo tienen planeado y nos van a mostrar algo de manera digital, es importante tener una exclusiva para ese mundo digital, en el final del domingo pasan tantas cosas que no tengo ni idea de cómo quedó el último capítulo”, contó emocionada.

Haciendo un balance de lo vivido en el último cuatrimestre de 2020, un año marcado por la crisis sanitaria, Angelique se dijo agradecida por poder participar en un proyecto donde la calidad humana de los involucrados contribuyó a generar un ambiente positivo:

“Admiré a cada uno de mis compañeros y compañeras, porque fue una situación humanamente complicada, siempre nuestro trabajo como actores es de “el show debe de continuar”. Aquí era algo apocalíptico y la actitud que tuvieron, desde nuestra capitana Giselle, hasta las primeras actrices… La actitud que tuvieron, que tienen familias, que tienen hijos, cada uno nuestras circunstancias. Era tan positiva y con ganas de ponerle el corazón que todo fluyó de una manera muy agradable, y a un mes después de haber terminado las grabaciones, ya más tranquila te puedo decir que fuimos muy afortunados de lograrlo de esa manera”.

Haciendo un juego conceptual sobre “La mentira” más grande que afrontó en 2020, Boyer expresó que por el contrario, la pandemia le trajo claridad y sinceridad:

Fue un año en que más allá de tener un cubrebocas y caretas, creo que fuimos muy transparentes y nos llevó al limite esa circunstancias, creo que tuvimos todos varias versiones de nosotros mismos. Fue el año donde menos caretas, menos mentiras tuve que ser ni utilizar, me viene el recuerdo de una año muy sincero, crudo, real, muy transparente

Sobre su futuro en la actuación y en la industria televisiva, la actriz reveló que la misión del gremio del espectáculo es brindar contenidos de calidad que mantengan a su público fiel, en un momento en que las ofertas de productos de entretenimiento pueden ser abrumadoras.

“¿Qué es lo que quiere el público? No tengo idea, queremos de todo, al momento y sin comerciales. Es complicado atrapar la competencia del público, con Imperio de mentiras había una competencia muy fuerte con programas que nada que ver, de deporte, otro tipo de entretenimiento estaban haciéndonos competencias. Lograr que el público se comprometa a sentarse todos los días a la misma hora de lunes a viernes es difícil, pero tenemos a nuestro favor que la gente está en casa y tenemos esa misión de tenerlos entretenidos, con comedia, con cosas más rosas, con cosas aspiracionales, con mensajes positivos, con mensajes rudos, con la vida misma, como lo que es”.

La mañana de este miércoles se dio a conocer que el novio de Angelique, el también actor Sebastián Rulli, tuvo que viajar a Málaga debido a que su padre sufrió un derrame cerebral. Así describió la intérprete cómo comenzaron juntos este 2021:

“Lo iniciamos de manera compleja, han pasado cosas a nivel personal, familiar cercano, amistades, yo creo que todos estamos viviendo de alguna manera pérdidas, personas cercanas que se enferman, con mucho amor, apoyándonos en todo momento, tratando de estar en una cotidianidad saludable. No desesperarnos de seguir en cuarentena, estar conscientes de que hay una pandemia. Ahora Sebastián tuvo que viajar, por suerte pudo viajar, fue a ver a su papá que tuvo un problema de salud, la verdad es que no habíamos querido viajar para nada, gracias a Dios lo logró y todo salió bien. Yo aquí tranquila, enfocada, esperándolo, extrañándolo, con el cierre de la novela, también contenta por eso, encontrándome con mis compañeros”, expresó.

Tras unos días de descanso, Boyer ya piensa en el siguiente proyecto en el que participará, y tiene claro que buscará un personaje totalmente distinto al que protagonizó este 2020:

“Fue una historia muy fuerte, un personaje que lloró en cada escena, aprendí muchas cosas actorales, quiero hacer cosas distintas, ahora hablando de lo que viene me gustaría cambiar el género, tanto para mí como para que el público me vea en otra cosa. Si viene algo pronto será muy bienvenido porque estamos muy conscientes de que es una bendición trabajar”, finalizó.

