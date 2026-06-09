Aeropuerto el Dorado recibe fuertes señalamientos de las aerolíneas debido a la ocupación que presenta: “El caso más crítico es Bogotá”

El aeropuerto El Dorado de Bogotá opera desde 1959 y cuenta con 67 años de historia - crédito Camila Díaz/Colprensa

La llegada del CEO de Latam Airlines Group, Roberto Alvo, como presidente de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata) puso el foco sobre los retos de capacidad aeroportuaria en Colombia, en particular la inminente saturación del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá. El propio Alvo calificó la situación de la terminar aérea como el principal desafío para la conectividad aérea en el país.

Después de asumir el liderazgo de Iata durante la Asamblea General celebrada en Río de Janeiro, advirtió que las limitaciones de El Dorado impactan tanto en el desarrollo de la aviación colombiana como en la competitividad regional.

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El ejecutivo detalló que el creciente número de vuelos y pasajeros no recibió una respuesta equivalente en infraestructura, lo que agudiza la presión operativa. Para Alvo, la falta de expansión y la gestión de permisos de operación insuficiente amenazan con impedir el crecimiento de la principal terminal aérea del país.

Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines, es el nuevo presidente de la Junta Directiva de la Iata. Tiene 25 años de experiencia en el sector aéreo - crédito Iata

“Diría que el caso más crítico es Bogotá, en Colombia. Hoy está completamente saturado en prácticamente todas las franjas horarias disponibles”, dijo el empresario, según El Tiempo. La afirmación refleja el impacto que el aumento de la demanda tiene sobre una infraestructura ya cercana a su máximo rendimiento.

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Las cifras oficiales sustentan el diagnóstico. La directora de la Oficina de Turismo de Bogotá, Angela Garzón, indicó que El Dorado moviliza más de 45 millones de pasajeros al año y, solo en enero de 2026, se registraron alrededor de 16.000 vuelos y más de dos millones de pasajeros, con una tasa de ocupación superior al 86%.

Capacidad aeroportuaria y estrategias ante la saturación

Ante el panorama, Alvo destacó, según el medio, que existen proyectos de ampliación programados para los próximos años, aunque remarcó la urgencia de soluciones inmediatas y estructurales. Subrayó la importancia de administrar eficientemente los permisos de operación y la necesidad de un control más estricto del uso de las franjas horarias asignadas.

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El aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá moviliza cerca de 45 millones de pasajeros al año, con un promedio superior a los 140.000 viajeros diarios - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

“Lo que vemos como una oportunidad es que la autoridad asigna slots, pero no está monitoreando si se están utilizando bajo el estándar del 80% que exigen las reglas de Iata”, explicó.

Aclaró que, en la actualidad, algunos permisos no se aprovechan de manera plena por las aerolíneas, lo que dificulta que otras compañías amplíen operaciones desde Bogotá. “Algunos de esos slots no se están utilizando y, en ese caso, deberían volver al sistema”, insistió. La falta de seguimiento limita la capacidad operativa de El Dorado a corto plazo.

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A pesar de algunas obras menores que podrían proporcionar capacidad adicional en los próximos meses, recalcó que una solución estructural requerirá inversiones de gran alcance. De acuerdo con el presidente de Iata, la coyuntura no es exclusiva de Colombia; forma parte de una tendencia regional en la que la demanda supera los planes de infraestructura.

Insistió en que la respuesta al incremento de la demanda solo será efectiva si el sector implementa estrategias coordinadas que permitan alinear la expansión de la infraestructura con las necesidades del mercado aéreo más dinámico del continente.

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El aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá ofrece más de 700 conexiones diarias y opera vuelos a cerca de 100 destinos directos (97 internacionales y 24 ciudades nacionales) - crédito Fernando Vergara/AP

Reconocimientos internacionales y cifras de excelencia de El Dorado

Pese a la sobrecarga operativa, El Dorado fue distinguido como referente de calidad y servicio en Sudamérica. Fue reconocido por octava vez como Mejor Aeropuerto de Sudamérica por Skytrax, y alcanzó un récord en la región y al mantener ese título durante cinco años consecutivos.

En el último año, la terminal acumuló:

Premio Platino de Cirium, la distinción como aeropuerto número uno de América Latina y el Caribe en el informe 2024 del Airport Council International.

Sello Blue Dot de la Ocde en materia de sostenibilidad.

Título de aeropuerto líder sudamericano según los World Travel Awards.

Para autoridades como Angela Garzón, estos premios consolidan la reputación de Bogotá y evidencian la relevancia del aeropuerto como motor económico y turístico. Remarcó que “El Dorado moviliza más de 45 millones de pasajeros al año, impulsando una conectividad en constante crecimiento”.

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