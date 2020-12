“Amo bailar”: Angelique Boyer aceptaría regresar a la música de la mano de Maluma

Angelique Boyer aceptaría volver al estudio de grabación si Maluma se lo pidiera (Foto: Instagram @angeliqueboyer @maluma)

Angelique Boyer comenzó su carrera siendo una adolescente en los primeros años de la década de los 2000 en el extinto grupo musical Rabanitos verdes, banda pop que no alcanzó mayor relevancia en la escena nacional, pero que sentó las bases musicales de la famosa, quien se decantó finalmente por llevar su carrera del lado de la actuación, donde se ha desempeñado exitosamente a través de casi dos décadas de proyectos en Televisa.

Y es que ante el furor causado con el concierto de reencuentro de RBD, la novia de Sebastián Rulli fue abordada por la prensa a las afueras de la empresa televisora para conocer su opinión respecto al evento Ser o parecer, que protagonizaron Anahí, Christopher, Christian y Maite, sus compañeros de la telenovela Rebelde.

La actriz aplaudió el nostálgico proyecto, pero también lamentó las grandes ausencias en RBD, aunque dio a entender que las justificaba debido a las razones de peso que impidieron que los seis integrantes se reunieran tras doce años sin pisar el escenario juntos.

Dentro de la telenovela Rebelde, Angelique formó parte del grupo C3Q's, al lado de Estefanía Villarrral y Zoraida Gómez (Foto: Instagram @angeliqueboyer)

“Son recuerdos muy lindos, la verdad es que me da tantísimo gusto que estén reunidos, lástima que no estén completos, pero las razones son muy importantes, tanto Dulce con su embarazo y su bebé, como Poncho con la nueva serie que va a ser y también su bebé, me enteré ayer, qué sorpresa, ¿verdad? Qué bonito vernos así, creciendo y a ellos me tan exitosos me llena el corazón de alegría”, expresó.

Al hacer un recuento de su experiencia actoral, la protagonista de melodramas como Teresa y Tres veces Ana externó que pese a que algunas personas podrían menospreciar la labor de los actores que eligen realizar su carrera en las telenovelas, a ella por el contrario le llena de orgullo poder contar historias que le lleguen a las personas a través de un medio que sigue siendo de gran alcance masivo, como es la televisión. Boyer aseguró que “siempre fue su sueño” aparecer en la pantalla chica y expresó que aunque ahora se desempeña en el rol principal de telenovelas, está abierta a experimentar con lo que venga en su carrera.

La actriz cantó dentro de la serie "Mujeres asesinas" (Instagram)

“La verdad mi sueño siempre fue estar en la televisión mexicana, mucha gente hace chiquitas a las telenovelas, pero para mí es un sueño hecho realidad estar en el melodrama mexicano y ser parte de esas historias que atrapan al público, yo quiero seguir haciendo una carrera así, contando historias y llegándole a la gente, quemando las etapas también, los cartuchos, ahorita estoy de protagonista, más adelante tendré que pasar también a otra cosa y recibir todo eso con amor, seguir creciendo, entonces ahorita la industria está tan golpeada que hacia dónde vamos, no lo sé, pero extraño el teatro y extraño estar cerca de la gente”, dijo la actriz en su encuentro con la prensa.

Por la razón de que ha desarrollado su carrera alejada de los escenarios musicales, centrándose completamente en su faceta actoral, Angelique admitió que sería muy difícil para ella volver a probar suerte en la música, y para lograrlo necesitaría que una figura actual de la música, con relevancia a nivel mundial la invitara a generar un proyecto en conjunto:

“Amo el escenario, amo bailar, el show, el espectáculo es genial, pero no, lo veo muy raro, a menos que Maluma me pida que hagamos un dueto o algo así, pero si no, no, va a ser difícil” , admitió; sin embargo sobre su participación hace varios años en el unitario Mujeres asesinas donde cantó y alternó con sus compañeras de actuación Sherlyn y Ana Brenda Contreras, Boyer bromeó: “Deberíamos de hacer un éxito de verano en francés”.

