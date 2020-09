“Yo no te quería”: las confesiones en la cocina de Doña Mary a Biby Gaytán, su nuera

La pareja se unió en matrimonio en 1994 (Foto: Instagram @bibygaytan)

Ya han pasado más de dos décadas desde que Eduardo Capetillo y Biby Gaytán llegaron al altar en una recordada ceremonia religiosa que marcó un hito en la televisión mexicana al ser de las primeras transmitida en vivo a nivel nacional.

Desde aquel entonces, junto a sus cinco hijos, la pareja ha formado una de las familias más sólidas del medio del espectáculo y se les ve adornando en no pocas ocasiones las páginas de medios no sólo de entretenimiento, sino del ámbito de sociales.

La familia Capetillo Gaytán tiene planes de mostrar su día a día en un reality show (Foto: Instagram @bibygaytan)

Y aunque al principio de su matrimonio, los fans de la actriz criticaron mucho el hecho de que pusiera en pausa su carrera para dedicarse enteramente a su familia, Biby ha declarado que ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado, pues sus hijos y su esposo siempre estarán en primer lugar de sus prioridades, reafirmando con ello que su rol de ama de casa le ha dado más satisfacción que su carrera sobre los escenarios.

La suegra de Biby, María del Carmen Vázquez Alcaide, conocida como doña Mary, se ha convertido en la nueva compañera a cuadro de la artista, pues ahora que estrenó su canal de YouTube de cocina llamado Cocinando con mi suegra, donde andas mujeres muestran la preparación de diversos platos, la mamá de Eduardo Capetillo ha ganado popularidad por su simpatía y las ocurrencias que dice a la par que hace maravillas en la cocina.

Doña Mary ha conquistado a los internautas con sus ocurrencias (Foto: Captura de pantalla)

La suegra de Biby es toda una sensación en la red social por sus exquisitas recetas caseras, pero también por hacer intensos comentarios sobre su nuera frente a las cámaras. Recientemente, la señora de 90 años hizo una inesperada referencia al estilo de vida y alimentación que lleva la esposa de su hijo. Fue durante la preparación de un platillo ligero, espinacas con garbanzos, que la señora dijo de pronto:

“Hay unos picatostes que un día les voy a enseñar que se mojan en leche, después se fríen y al último se bañan en chocolate y parecen churros, riquísimos y engordan pero no importa” , expresó Doña Mary.

“Hija lo que tú comes, yo no lo comería por nada del mundo porque de todos modos me voy a morir, me como lo que me gusta”, confesó Doña Mary mirando fijamente a su nuera y haciendo alusión a su alimentación balanceada y nutritiva, gracias a la cual y aunada a una rutina de ejercicios, la actriz mantiene su silueta pese a haberse convertido en madre en numerosas ocasiones.

En algunas ocasiones se ha mostrado incrédula ante las aptitudes como cocinera de Biby (Foto: Captura de pantalla)

No es la primera ocasión en que Doña Mary realiza comentarios punzantes, pues hace unas semanas, además de enseñarle a cocinar arroz con bacalao, le confesó que cuando empezó a tener una relación con Eduardo, no la quería.

“Los quiero tanto a los dos”, le expresó a Biby. “A ti te quiero, tú sabes que soy tu madre y te quiero muchísimo hija”, agregó. “Yo lo sé Mary, yo lo sé” le contestó la intérprete.

“Te voy a decir una cosa, al principio no te quería” , puntualizó la abuelita de la familia Capetillo Gaytán, provocando la risa de su nuera. “Ah bueno, pero lo que importa no es el principio, siempre lo que importa es el final”, recalcó la intérprete. Finalmente Doña Mary se desvivió en halagos para Biby.

La señora tiene 90 años y se ha mostrada entusiasmada en el canal de Biby por preparar recetas (Foto: Archivo)

Ahora que Biby ha retomado su carrera artística tras su paso en el teatro como protagonista del musical Chicago y su rol como juez en la nueva temporada de Pequeños Gigantes, también ha logrado gran éxito con los videos que comparte, donde experimenta una nueva faceta, ahora como influencer.

Algo de lo que ha llamado la atención es que en medio de sus consejos, la suegra ha regañado a Gaytán por no dejarla hablar ante la cámara, además ha cuestionado en algunas ocasiones sus aptitudes para la cocina.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Amor a prueba de reflectores: las parejas de famosos más duraderas del espectáculo

La amistad que une a la hija del ex presidente Enrique Peña Nieto con la de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo celebran 25 años de su boda, fue la primera transmitida en vivo en México