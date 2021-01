Alfredo Adame acusó a Carlos Trejo de estar vinculado a una banda de estafadores de motocicletas

Adame aseguró que Trejo cuenta con un largo historial delictivo (Foto: Instagram @alfredoadameoficial / @ct_caza)

El controversial Carlos Trejo fue acusado de fraude y abuso de confianza por parte de Alfredo Adame y del integrante del colectivo Revolución Social de Michoacán, Guillermo Valencia, quien asegura que el cazafantasmas “le roba a las familias su vehículo” a través de procedimientos fraudulentos en internet. Según lo dicho, de esta manera el investigador de fenómenos paranormales realiza diversos fraudes con una presunta banda delincuencial para el hurto de camionetas y motocicletas.

“Es una modalidad de fraude o abuso de confianza que es muy común, en la que roban a familias enteras su patrimonio, a veces el patrimonio de una familia se reduce a un vehículo, a una moto. Cuando la víctima pone en venta sus vehículos, estos tipos la contactan y pagan el precio que la víctima pide. Todo lo hacen a través de depósitos bancarios ficticios o transferencias fantasma. Sobre tres modalidades: una, que te envían mediante Whatsapp un voucher apócrifo; otra es mediante un depósito de un cheque sin fondos, y otra es mediante una transferencia que cancelan”, denunció Valencia en el programa De primera mano y aseguró que apoyó a las víctimas, y que una vez recuperados los vehículos, recibió insultos y amenazas de parte de Carlos Trejo, con quien se comunicó por teléfono y quien estaría detrás de este modus operandi.

“Obviamente (Trejo) tiene un grado de participación en este grupo delictivo, parece ser que le afectamos los intereses a este señor porque de qué otra manera tú justificas de que él se ponga en este plan a atacarnos y a defender. Ojalá las autoridades pongan especial atención en Carlos Trejo porque puede estar detrás de una banda delicitva dedicada al robo virtual y detrás de esa banda puede haber miles de víctimas a lo alego y ancho del país”, agregó.

El actor mencionó que ya tiene "todo el papeleo" para proceder legalmente contra el cazafantasmas (Foto: Instagram @alfredoadameoficial)

Valencia señaló que las presuntas víctimas de Trejo son personas que en muchos de los casos pasan por penurias económicas, lo que los hace proclives a poner en venta sus pertenencias, destacando la vileza con la que presuntamente habría actuado el polémico cazafantasmas.

“Uno de los dueños, del vehículo todo terreno, tiene una carnicería y por la pandemia decidió vender su vehículo para solventar sus deudas, y otra de las víctimas, el de la motocicleta, falleció su cuñado y vendieron la moto para costear los gastos hospitalarios y fúnebres”, dijo.

Por su parte, Alfredo Adame compartió que ha recibido mensajes en sus redes sociales provenientes de las presuntas víctimas de Trejo, quien podría tener un largo historial en este tipo de estafas:

“Me llovieron Facebooks e Instagrams de que a uno de sus ayudantes lo habían detenido en Morelia, Michoacán, porque traía una moto robado, con reporte de robado. Cuatro personas me hablaron y me dijeron que a ellos les había hecho lo mismo, el fraude de robarles las motocicletas”, expresó.

Trejo aseguró que las acusaciones en su contra son parte de una alianza de Valencia y Adame ahora que el actor incursiona en la política (Foto: Archivo)

Y es que sabiendo de la rivalidad entre los dos personajes, diversas personas contactaron al actor para que se diera a conocer el caso donde se simula un depósito, se manda a recoger el vehículo en cuestión y al final el monto “pagado” resulta un engaño.

“Es su modus operandi, no me extraña nada, su modus vivendi, todavía ayer me llegaron unos reportes de Río Bravo, Tamaulipas, que había ido a hacer de las suyas, a robar gente”, dijo Adame en la emisión.

Por su parte, Trejo también tuvo la oportunidad de defenderse brevemente en el programa y aseguró que todo se debe a una calumnia, pues Valencia buscaría convertirse en el gobernador de Michoacán, y su presunta alianza con Adame es de tintes políticos. Así desestimó las acusaciones en su contra:

“Sería absurdo y estúpido que cualquier persona suelte su vehículo con todo y papeles sin no haber verificado un depósito estaría estúpido, enfermo y loco, eso que están diciendo es una verdadera mentira”, aseguró.

